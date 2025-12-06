Εύκολα, όπως φαίνεται, θα περάσει τον σκόπελο της Βουλής η σφράγιση των επιχειρήσεων σε περίπτωση φορολογικών οφειλών, μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων και μη έκδοσης αποδείξεων.

Οι ασφαλιστικές δικλίδες που έχει περιλάβει το Τμήμα Φορολογίας στα νομοσχέδια, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων επηρεαζόμενων φορέων, ικανοποιούν την πλειοψηφία των κομμάτων, τα οποία ωστόσο ζήτησαν κάποιες αλλαγές για μεγαλύτερη σαφήνεια στον νόμο. Το αρμόδιο τμήμα εξετάζει το ενδεχόμενο το μέτρο που αφορά στη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων να εφαρμοστεί από το 2027, ώστε οι επηρεαζόμενοι να έχουν χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις εισοδήματος. Στις αλλαγές που εξετάζονται περιλαμβάνεται η αποστολή διπλοσυστημένης επιστολής από το Τμήμα Φορολογίας και, πέραν της δημοσίευσης των επιχειρήσεων που θα σφραγίζονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διαδικασία που θα προηγείται της σφράγισης περιλαμβάνει τρεις ειδοποιήσεις προς τον φορολογούμενο, ώστε να έχει την ευκαιρία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ή να προχωρήσει σε διευθέτηση με τον Έφορο Φορολογίας πριν από τη σφράγιση του υποστατικού. Οι φορολογικές οφειλές για τις οποίες θα σφραγίζονται οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τις €20 χιλ.

Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης δήλωσε πως με τη συμπερίληψη των ασφαλιστικών δικλίδων δεν θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις, καθώς θα έχουν χρόνο να συμμορφωθούν. Πρόσθεσε ότι το μέτρο θα συμβάλει στη φορολογική συμμόρφωση και διαβεβαίωσε ότι, εάν χρειαστεί, θα γίνουν αλλαγές στο μέλλον. Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε πως η πρόνοια του νομοσχεδίου είναι επαρκώς δομημένη, αφού θα δίνονται τρεις προειδοποιήσεις στους φορολογούμενους. Σημείωσε επίσης ότι εξετάστηκε το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μέτρο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ταμεία Προνοίας

Αναφορικά με τη φορολόγηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ταμείων προνοίας, τη διαφωνία του εξέφρασε ο Έφορος Ταμείων Προνοίας. Όπως είπε, τα συνταξιοδοτικά σχέδια έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Παράλληλα, σημείωσε πως οι επενδύσεις των συνταξιοδοτικών σχεδίων δεν μπορεί να θεωρούνται εμπορικού χαρακτήρα. «Οι επενδύσεις των ταμείων, τα έσοδα επιστρέφουν στα ταμεία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Έφορο Ταμείων Προνοίας, αντί να φορολογηθούν τα ταμεία, θα πρέπει να περιληφθούν ασφαλιστικές δικλίδες που να καλύπτουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Καταλήγοντας, ανέφερε πως πρέπει να δοθούν κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές στα ταμεία.

Από την πλευρά του, ο Έφορος Φορολογίας σημείωσε πως, εάν η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αποφανθεί ότι η μη φορολόγηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων των ταμείων δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση, τότε το μέτρο θα αποσυρθεί.