Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, η οποία στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία των ταξιδιωτών. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε άτυπα από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διευκρινίζει τον ορισμό ενός ταξιδιωτικού πακέτου, τους όρους ακύρωσης ενός ταξιδιού και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε ενημέρωση, βοήθεια και επιστροφή χρημάτων σε διάφορες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πτώχευσης του διοργανωτή του ταξιδιού τους ή έκτακτων περιστάσεων που προκαλούν διακοπές στο ταξίδι.

Η συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους, προτού τεθεί σε ισχύ. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη συνέχεια 28 μήνες για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους στους νέους κανόνες και άλλους 6 μήνες για να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις νέες διατάξεις.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές: Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε άτυπα από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διευκρινίζει τον ορισμό ενός ταξιδιωτικού πακέτου, τους όρους ακύρωσης ενός ταξιδιού και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε ενημέρωση, βοήθεια και επιστροφή χρημάτων σε διάφορες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πτώχευσης του διοργανωτή του ταξιδιού τους ή έκτακτων περιστάσεων που προκαλούν διακοπές στο ταξίδι. Οι ηλεκτρονικές αγορές, όπου οι συνδεδεμένες διαδικασίες κράτησης επιτρέπουν εύκολους συνδυασμούς υπηρεσιών που προσφέρονται από ξεχωριστούς εμπόρους, θα θεωρούνται πακέτο εάν ο πρώτος έμπορος διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη στους άλλους εμπόρους και η σύμβαση συναφθεί εντός 24 ωρών.

Εάν ο διοργανωτής του ταξιδιού τους πτωχεύσει, οι πελάτες πρέπει να λάβουν επιστροφή χρημάτων για τις ακυρωμένες υπηρεσίες από τα εγγυητικά ταμεία αφερεγγυότητας εντός 6 μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υψηλού φόρτου εργασίας, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε 9 μήνες. Εάν προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις στον ταξιδιωτικό προορισμό ή στο σημείο αναχώρησης πριν από ένα ταξίδι ή επηρεάσουν το ταξίδι, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το ταξίδι τους χωρίς ποινή, με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα και οι επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις θα είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση του κατά πόσον δικαιολογείται ή όχι η καταγγελία της σύμβασης λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων. Ωστόσο, μια επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση από μόνη της δεν θα θεωρείται επαρκής λόγος για επιστροφή χρημάτων μετά από ακύρωση ταξιδιού, καθώς οι χώρες της ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις με συντονισμένο τρόπο. Εάν οι ταξιδιώτες γνωρίζουν κάποιον κίνδυνο κατά τη στιγμή της κράτησης, αλλά αποφασίσουν να αγοράσουν ένα ταξίδι παρόλα αυτά, δεν μπορούν να ζητήσουν ακύρωση χωρίς χρέωση τερματισμού.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να θεσπίσουν μια σαφή ρύθμιση για τη διαχείριση παραπόνων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αναφερόμενα ζητήματα αντιμετωπίζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πρέπει να επιβεβαιώνουν την παραλαβή ενός παραπόνου εντός 7 ημερών και να δίνουν στον πελάτη αιτιολογημένη απάντηση εντός 60 ημερών.