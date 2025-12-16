Με προεκλογικές κινήσεις εντυπωσιασμού για να πείσουν τους ψηφοφόρους να τους στηρίξουν στις βουλευτικές εκλογές του Μάιου και παράλληλα προσπαθώντας να αποφύγουν τις σφοδρές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ανέπτυξαν το όραμα τους για το 2026, κατέθεσαν προτάσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση και το στεγαστικό. Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι διαφωνίες για τη διαχείριση της οικονομίας, της ενέργειας αλλά την ακρίβεια. Υπήρξαν και αλληλοκατηγορίες με το γάντι για το παρελθόν.

Το ΑΚΕΛ κατηγόρησε το ΔΗΣΥ πως είναι συμπαραστάτη της κυβέρνησης και στήριξη με το ΔΗΚΟ των τραπεζών . Από την άλλη ο ΔΗΣΥ ανέφερε πως με την οικονομία δεν παίζουν και θα βάζουν πλάτη για την οικονομική σταθερότητα, διαμηνύοντας στο ΑΚΕΛ πως δεν θα στηρίξουν τις προτάσεις του για την επιβολή φορολογιών. Το ΔΗΚΟ, υποστήριξε πως η υπεύθυνη στάση που τήρησε όταν ήταν στην αντιπολίτευση έφερε την σημερινή κατάσταση της οικονομίας. Ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί με τις ψήφου του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ, της ΔΗΠΑ και της ΕΔΕΚ, το ΑΚΕΛ θα τον καταψηφίσει ενώ ΕΛΑΜ και Οικολόγοι θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις αύριο. Μάλιστα, οι κομματικές τροπολογίες που σχηματίζουν πλειοψηφία δεν επιφέρουν δραστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό.

ΔΗΣΥ: Ο ΔΗΣΥ δεν άφησε χρεοκοπημένο το κράτος

Η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, υποστήριξε πως ο ΔΗΣΥ δεν άφησε το κράτος χρεοκοπημένο, επισημαίνοντας πως οικονομική σταθερότητα οφείλεται στη διακυβέρνηση του Συναγερμού. Επανέλαβε πως το ΔΗΣΥ, δεν θα αποδεχθεί την επιβολή φορολογιών, όπως προτείνει, το ΑΚΕΛ, καθώς θα μετακυλισθούν στους πολίτες. «Στην οικονομία επαναφέρονται χρεοκοπημένες πολιτικές. Σε λαϊκισμό είναι εντυπωσιακή η ταύτιση τους. Με τις λαϊκίστικες προτάσεις τους η χώρα κινδυνεύει με εκτροχιασμό και υποβάθμιση. Απειλείται η οικονομική μας ανάπτυξη και η προοπτική της πραγματικής βελτίωσης» πρόσθεσε. Όπως είπε, δεν πρέπει να δαινομοποιείται το επιχειρείν, τονίζοντας πως «μαθήματα οικονομίας από αυτούς που έμειναν ανεξεταστέοι δεν δεχόμαστε». Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, το κόμμα αντίκρυσε τη φορολογική μεταρρύθμιση για στήριξη του πληθυσμού που έχουν περισσότερη ανάγκη , μειώνοντας το φορολογικό βάρος στα χαμηλά και μεσαία στρώματα, στις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές και στις επιχειρήσεις. Σημείωσε, πως ο Συναγερμός τήρησε εποικοδομική στάση και αναφέρθηκε στο νέο συνταξιοδοτικό το οποίο θα ενθαρρύνει την απασχόληση και να ενισχύει τις χαμηλές και μεσαίες συντάξεις. Μάλιστα, διεμήνυσε στην κυβέρνηση πως δεν θα βάζει πλάτες για να στηρίζει νομοσχέδια και να μην υιοθετούνται οι προτάσεις της , όπως είναι το Ταμείο Απώλειας Χρήσης κατεχόμενων περιοχών. Τέλος, αναφέρθηκε την ανάγκη παραχώρησης περισσότερών κινήτρων και συντελεστών δόμησης, κίνητρων για την αγορά και ανακαίνιση παλαιών κατοικίες και αναδιαμόρφωση του ρόλου του ΚΟΑΓ.

ΑΚΕΛ: Συμπαραστάτης τηςκυβέρνησης ο ΔΗΣΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, επανέλαβε με τα περί παρασυναγωγής για την φορολογική μεταρρύθμιση, σχολιάζοντας τη συνάντηση που έγινε μεταξύ των κομμάτων και του υπουργού Οικονομικών κατά την οποία άφησαν εκτός το ΑΚΕΛ. Επίσης εξαπέλυσε πυρά κατά του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ ,τα οποία πάντα ψηφίζουν υπέρ των συμφερόντων των τραπεζών και ουδέποτε υπέρ της κοινωνίας. Μάλιστα, χαρακτήρισε το ΔΗΣΥ ως συμπαραστάτη της κυβέρνησης. Σχολιάζοντας τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας πως η Κύπρος βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, ωστόσο, είπε, πως οι κυβέρνώντες δεν μπήκαν στα παπούτσια των χαμηλοσυνταξιούχων, των χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων, οι οποίοι δεν θα βγάζουν πέρα. Είπε, επίσης πως είναι μύθος ο ισχυρισμός πως δεν θα υπάρξει καμία νέα φορολογία, καθώς όπως εξήγησε τα νοικοκυριά πληρώνουν αυξημένες φορολογίες λόγω της ακρίβειας. Ο κ. Στεφάνου επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος για τις φοροελάφρυνση των πολιτών και την επιβολή φορολογιών πλούτου.

ΔΗΚΟ: Επί ΑΚΕΛ κατέγραψαν ρεκόρ τα κέρδη τραπεζών

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, δήλωσε πως την ώρα που παρουσιάζουν ύφεση οι οικονομίες στην Ευρώπη, η κυπριακή οικονομία θα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξη. Όπως είπε, οι τραπεζικές καταθέσεις έφτασαν σε σημεία ρεκόρ, τονίζοντας πως τα τα κέρδη των τραπεζών δεν παρουσιάζουν ρεκόρ, το οποίο, όπως εξήγησε έγινε επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ. Ο κ. Παπαδόπουλος, ανέφερε πως η υπεύθυνη πολιτική στην οικονομία έφερε σε αυτά τα καλά αποτελέσματα της οικονομίας.