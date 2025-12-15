Την πλήρη αντίθεσή του στον Προϋπολογισμό του 2026 εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ανακοινώνοντας ότι το κόμμα του θα τον καταψηφίσει, καθώς όπως τόνισε «δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας ούτε υπηρετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη».

Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι πρόκειται για τον τρίτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνεχίζει «το ίδιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο μιας μονοσήμαντης δημοσιονομικής διαχείρισης», δίνοντας έμφαση στους αριθμούς και όχι στους πολίτες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η οικονομία αναβαθμίζεται, η πλειοψηφία όμως της κοινωνίας ζει ολοένα και πιο δύσκολα».

Πλεόνασμα χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα

Παρότι ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι τα κρατικά έσοδα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό «στην ακρίβεια και στην έμμεση φορολογία» και όχι σε παραγωγικές επενδύσεις. Τόνισε ότι μη παραγωγικές δαπάνες παγιώνονται, περιορίζοντας τη δυνατότητα του κράτους να επενδύσει σε κοινωνικές, πράσινες και αναπτυξιακές πολιτικές.

Αναφερόμενος στις κοινωνικές παροχές, απέρριψε τον ισχυρισμό της κυβέρνησης περί κοινωνικής ευαισθησίας, σημειώνοντας ότι από την αύξηση των €142 εκατ., τα €101 εκατ. αφορούν τη συνεισφορά στο ΓΕΣΥ, ενώ «τα €41 εκατ. που απομένουν δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες».

Ο κ. Στεφάνου ανέδειξε τη διεύρυνση των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι «45% των πολιτών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα», ενώ οι συνταξιούχοι στην Κύπρο συγκαταλέγονται στους φτωχότερους της ΕΕ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Κύπρος καταγράφει:

Υψηλό ποσοστό χαμηλόμισθων (20%)

Μέσες απολαβές 30% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ

Σημαντική υστέρηση στις κοινωνικές δαπάνες για υγεία, κοινωνική προστασία και αναπηρία

Υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας

«Οι κυβερνώντες πανηγυρίζουν για τους οικονομικούς δείκτες, προκλητικά αδιαφορώντας για τους κοινωνικούς δείκτες, στους οποίους η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης», ανέφερε.

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η κριτική στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ χαρακτήρισε «μύθο» τον ισχυρισμό ότι δεν θα υπάρξουν νέες φορολογίες, υπενθυμίζοντας ότι η ακρίβεια και οι έμμεσοι φόροι ήδη επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ επίκεινται και «πράσινες φορολογίες».

Το ΑΚΕΛ, όπως ανέφερε, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, μεταξύ των οποίων:

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.500

Αναπροσαρμογή φορολογικών συντελεστών υπέρ χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων

Νέος φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα άνω των €100.000

Τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων ανά τριετία

Βελτίωση φορολογικών εκπτώσεων για οικογένειες

Απαλλαγή των Ταμείων Προνοίας από φορολογία εισοδήματος

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας άνω των €3 εκατ.

Κλιμακωτό τέλος σε μεγάλες εταιρείες

Φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ στο 5% στον ηλεκτρισμό και μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι «ο εξορθολογισμός της αναδιανομής των φορολογικών βαρών προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων».

Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε σε σοβαρές εκκρεμότητες που απειλούν τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό και η ηλεκτρική διασύνδεση GSI, έργα που –όπως είπε– ενδέχεται να κοστίσουν δισεκατομμύρια στους φορολογούμενους.

Επιπλέον, εξέφρασε ανησυχία για τον υπερδανεισμό του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προειδοποιώντας ότι «συμπιέζονται τα αποθεματικά του και τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας».

«Για εμάς πάνω απ’ όλα είναι η Κύπρος μας»

Κλείνοντας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επανέλαβε ότι το κόμμα στηρίζει τη λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, τονίζοντας ότι «το αδιέξοδο και η στασιμότητα εξυπηρετούν τη διχοτόμηση».

«Για εμάς πάνω απ’ όλα είναι η Κύπρος μας», ανέφερε, δηλώνοντας ότι το ΑΚΕΛ θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί στη λύση.

Όπως κατέληξε, «η στήριξη της κοινωνίας δεν είναι επιλογή είναι υποχρέωση», διαμηνύοντας ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να βρίσκεται «στο πλευρό των πολλών, με συνέπεια και αποφασιστικότητα».