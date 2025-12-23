Το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας, την πορεία της οικονομίας και του τραπεζικού τομέα συζήτησαν χθες ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός και ο διοικητής Χριστόδουλος Πατσαλίδης και, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις που έγιναν μετά, διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων σε όλα τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «ανταλλάξαμε απόψεις για την πορεία της οικονομίας και για το τραπεζικό σύστημα γενικότερα. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις. Συμφωνούμε για όλα τα θέματα και έχουμε κάνει αναφορές για τη συνέχιση αυτής της συνεχούς συνεργασίας και συνεννόησης».

Ο διοικητής ανέφερε ότι συζήτησαν διάφορα θέματα της κυπριακής οικονομίας, με έμφαση στον χρηματοοικονομικό τομέα και τον τραπεζικό κλάδο. «Συζητήσαμε θέματα της Ευρωζώνης και ευρύτερα θέματα της ευρωπαϊκής οικονομίας και πώς αυτά επηρεάζουν την Κύπρο. Υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις. Συμμερίζομαι τη θέση του υπουργού, ως προς τη δημοσιονομική πειθαρχία που έχουμε. Το μαξιλάρι αυτό, αλλά και το τραπεζικό μαξιλάρι, υπό την έννοια των κεφαλαιακών αποθεματικών, είναι σημαντικό για την οικονομία, για να μας προστατεύσει από όποιους κραδασμούς εμφανιστούν», σημείωσε.

Για τα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση στην Κεντρική Τράπεζα, ο διοικητής ανέφερε ότι η λειτουργία της Κεντρικής βασίζεται σε μια νομοθεσία του 1963, η οποία έχει τροποποιηθεί κάποιες φορές. Χρήζει σημαντικής ανανέωσης, είπε, «επειδή ο κόσμος αλλάζει, επειδή βρισκόμαστε στο ευρωσύστημα, επειδή οι ανάγκες είναι διαφορετικές και θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί».

Χθες, η Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τις μακροοικονομικές προβλέψεις Δεκεμβρίου 2025 για την οικονομία, καλύπτοντας τα κύρια μεγέθη για την περίοδο 2025-2028, και συγκεκριμένα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την ανεργία, τον πληθωρισμό και τον δομικό πληθωρισμό. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2025 προβλέπεται να ανέλθει στο 3,5%, σε σχέση με τον αναθεωρημένο ρυθμό 3,9% για το 2024, ενώ την περίοδο 2026-28 προβλέπεται μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 3% ετησίως. Η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο της εγχώριας ζήτησης καθ’ όλη την διάρκεια του ορίζοντα προβλέψεων.

Σε σχέση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφεται μικρή ανοδική αναθεώρηση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 κυρίως λόγω της καλύτερης από το αναμενόμενο πορείας του τομέα της τεχνολογίας, του εμπορίου και του τουρισμού και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ για την περίοδο 2026-2027 δεν προβλέπεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

Ο πληθωρισμός (στη βάση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΤΚ) προβλέπεται να υποχωρήσει στο 0,8% το 2025 από 2,3% το 2024. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφεται καθοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2025 η οποία οφείλεται στις καθοδικές αναθεωρήσεις στις τιμές των (επεξεργασμένων) τροφίμων ( και των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας λόγω της αρνητικότερης από το αναμενόμενο πορείας τους κατά τους πιο πρόσφατους μήνες.

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω σε σύγκριση με το 2024 (2,6%) και να κυμανθεί γύρω στο 1,9% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2025-28.