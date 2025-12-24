Σε χαρτογράφηση της δημόσιας υπηρεσίας προχωρεί το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της επικαιροποιήσης των στοιχείων που διατηρεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) αλλά και για την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Άρχισε η καταγραφή των στοιχείων σε σχέση με τις πράξεις ανάθεσης καθηκόντων που έγιναν στα διάφορα υπουργεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Σημειώνεται ότι η ανάθεση των καθηκόντων σε δημόσιο υπάλληλο γίνεται όταν κατέχει μη εναλλάξιμη θέση στον βαθμό εισδοχής, για κάλυψη της υτπηρεσιακής ανάγκης σε άλλο κλάδο εργασίας του ίδιου υπουργείου ή ανεξάρτητης υπηρεσίας και γραφείου χωρίς να χρειάζεται η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Με τη συγκεκριμένη πρακτική ενισχύεται η κινητικότητα του προσωπικού ενδοϋπουργειακά μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης του προσωπικού ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπουργείων.

Αξίζει σημειωθεί πως η ανάθεση των καθηκόντων ανανεώνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση του εργαζόμενου.

Μνημονιακό μέτρο

Το μέτρο εφαρμόστηκε το 2013 στο πλαίσιο της εφαρμογής του μνημονίου δημοσιονομικής εξυγίανσης, λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων και της μείωσης του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων για να καταστεί δυνατή η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιάζονταν στα διάφορα υπουργεία. Μάλιστα τότε είχαν απαλειφθεί οι περιορισμοί που υπήρχαν στην κινητικότητα του προσωπικού εντός της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι πριν από δώδεκα χρόνια τα υπουργεία έπρεπε να διαβιβάζουν κάθε έξη μήνες στοιχεία στο ΤΔΔΠ σε σχέση με την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων κινητικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιακών τους αναγκών. Η έξοδος από το μνημόνιο και η βελτίωση της οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι να μην ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα για τον αριθμό των εργαζόμενων που βρίσκονται κάτω από το καθεστώς ανάθεσης καθηκόντων. Επίσης σχετική πρόνοια για ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος είχε περιληφθεί και στην τροποποίηση του νόμου περί Δημόσιας Υπηρεσίας.

Εγκύκλιος

Το ΤΔΔΠ σε νέα εγκύκλιο του καλεί τα υπουργεία, υφυπουργεία, γενικές διευθύνσεις, τμήματα και ανεξάρτητες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην καταγραφή των πράξεων ανάθεσης καθηκόντων που διενεργήθηκαν από το 2021 μέχρι το 2025. Επίσης, καλούνται στην περίπτωση που δεν έχει αξιοποιηθεί ο θεσμός της ανάθεσης καθηκόντων να ενημερώσουν το ΤΔΔΠ. Η καταγραφή και η αποστολή των στοιχείων προς το ΤΔΔΠ θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

«Σύμφωνα με το άρθρο 48Α(6) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ.4) 2024, κάθε πράξη ανάθεσης καθηκόντων που διενεργείται, καταγράφεται σε ονομαστικό κατάλογο με στοιχεία για τη θέση του υπαλλήλου, τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν και την υπηρεσιακή ανάγκη που καλύπτει, καθώς και τη χρονική περίοδο της ανάθεσης και αντίγραφο του πίνακα διαβιβάζεται στο τέλος κάθε έτους στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» τονίζει η διευθύντρια του Τμήματος Έλενα Οικονομίδου Αζίνα. Καταλήγοντας, καλεί τους ενδιαφερόμενους ότι μετά την υποβολή των σχετικών στοιχείων τον επόμενο μήνα, να το πράττουν σε ετήσια βάση έτσι ώστε να επικαιροποιούνται τα δεδομένα και να αξιολογούνται οι πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Σε εξέλιξη μελέτη για αποσπάσεις

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικούς μήνες, κατά τη συζήτηση της νομοθεσίας με την οποία οι αποσπάσεις θα γίνονται στο διηνεκές και δεν θα υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί ολοκλήρωσης, είχε λεχθεί στη Βουλή πως διεξάγεται μελέτη σε σχέση με την εφαρμογή των διαφορών εργαλείων κινητικότητας εργαζόμενων που εφαρμόζεται στο Δημόσιο.

Όπως είχε αναφέρει εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η μελέτη θα δείξει την αποτελεσματικότητα των αποσπάσεων και σφαιρικά του θεσμού της κινητικότητας στην κρατική μηχανή. Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού του 2026 και στη συνέχεια σε περίπτωση αλλαγής του νομικού πλαισίου θα ενημερωθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.