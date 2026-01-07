Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δημοσιοποίησε το Πρόγραμμα Τυποποιητικής Εργασίας των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για το 2026, όπως αυτό προκύπτει από το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το πρόγραμμα αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες τυποποίησης σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κεντρικό άξονα των εργασιών για το 2026 αποτελεί η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού CPR 2024/3110 για τα δομικά προϊόντα, η αναθεώρηση εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής ουδετερότητας.

Δομικά προϊόντα και κατασκευές

Αρκετές τεχνικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων οι CYS/TC 01 (Δομικός Ασβέστης), CYS/TC 02 (Αδρανή Υλικά), CYS/TC 17 (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) και CYS/TC 20 (Υαλοπετάσματα και μεταλλικές επικαλύψεις), αναμένεται να δραστηριοποιηθούν εφόσον κριθεί αναγκαίο, με επίκεντρο ζητήματα που απορρέουν από τον CPR 2024/3110.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Εθνική Επιτροπή CYS/TC 06 – Σκυρόδεμα, η οποία θα εξετάσει την επικαιροποίηση του εθνικού συμπληρωματικού προτύπου CYS 300:2019, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα έκδοση του EN 206-1, καθώς και την πιθανή ανάπτυξη εθνικού προσαρτήματος για το EN 13670 (Execution of concrete structures).

Παράλληλα, η CYS/TC 14 – Προκατασκευασμένα Υλικά από Σκυρόδεμα θα προχωρήσει τη διαδικασία δημόσιας κρίσης και τελικής έγκρισης του προτύπου EN 1916:2002.

Πλαστικά, κυκλική οικονομία και πόσιμο νερό

Η Εθνική Επιτροπή CYS/TC 08 – Πλαστικά θέτει ως προτεραιότητα το πόσιμο νερό, με στόχο τη ρύθμιση της καταλληλότητας υλικών σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ενόψει της εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών απαιτήσεων υγιεινής από 31/12/2026.

Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται η αξιολόγηση αναθεώρησης του προτύπου CYS 106:2010 για σωλήνες LDPE, σε συνδυασμό με την τεχνική προδιαγραφή CYS/TS 600 για κυκλικά πλαστικά προϊόντα.

Η CYS/TC 26 – Κυκλικά Προϊόντα από Πλαστικό θα ανασυσταθεί, με στόχο τη δημιουργία σχήματος πιστοποίησης και την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων στην κυκλική οικονομία.

Ενέργεια, υδρογονάνθρακες και κλίμα

Στον τομέα της ενέργειας, η CYS/TC 13 – Θερμικά Ηλιακά Συστήματα θα συνεχίσει την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά τεχνικά σώματα, ενώ θα στηρίξει το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας για τον έλεγχο ηλιακών συλλεκτών.

Η CYS/TC 22 – Υδρογονάνθρακες θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων για την αξιοποίηση κοιτασμάτων στην ΑΟΖ, καθώς και στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνή συνέδρια.

Σημαντική είναι και η δράση των επιτροπών CYS/TC 27 – Κλιματική Ουδετερότητα και CYS/TC 29 – Κλιματικά Ουδέτερες Κοινότητες, με στόχο την εκπόνηση νέων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών και την προώθηση πολιτικών για βιώσιμες και ανθεκτικές κοινότητες.

Ευρωκώδικες, πολιτιστική κληρονομιά και λοιπές επιτροπές

Η CYS/TC 18 – Ευρωκώδικες θα συνεχίσει την εργασία για τη 2η γενιά Ευρωκωδίκων και την ετοιμασία Εθνικού Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας. Αντίθετα, αρκετές επιτροπές, όπως οι CYS/TC 04 (Στοιχεία Τοιχοποιίας από Άργιλο), CYS/TC 15 (Χάλυβες Οπλισμού) και CYS/TC 24 (Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον) παραμένουν ανενεργές ή εξετάζεται η κατάργησή τους.