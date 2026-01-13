Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσαν τους βασικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς των κατοίκων Κύπρου το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τις τουριστικές μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν συνολικά 3,3 εκατ. ταξίδια, με 18 εκατ. διανυκτερεύσεις και συνολική ταξιδιωτική δαπάνη €2,4 δισ.. Από το σύνολο των μετακινήσεων, το 51,9% αφορούσε ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 73,4% των διανυκτερεύσεων και στο 87,3% της συνολικής δαπάνης, στοιχείο που υπογραμμίζει τη βαρύτητα του εξερχόμενου τουρισμού για τους Κύπριους ταξιδιώτες.

Πρώτη επιλογή η Ελλάδα για τους Κύπριους

Με βάση τους προορισμούς που επιλέχθηκαν, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη για τους κατοίκους Κύπρου, συγκεντρώνοντας:

34,7% του συνολικού αριθμού ταξιδιών

του συνολικού αριθμού ταξιδιών 26,2% των διανυκτερεύσεων

των διανυκτερεύσεων 26% της συνολικής ταξιδιωτικής δαπάνης

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με 10,5% των ταξιδιών στο εξωτερικό, 15,3% των διανυκτερεύσεων και 11,6% της δαπάνης.

Στις επόμενες θέσεις, ως προς τον αριθμό ταξιδιών, κατατάσσονται η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, ενώ ως προς τις διανυκτερεύσεις ξεχωρίζουν η Βουλγαρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρουμανία. Όσον αφορά τη δαπάνη, μετά την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούν η Ιταλία, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το προφίλ των ταξιδιών των Κυπρίων

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Κύπριοι επιλέγουν συχνά πιο μακρινά και μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια, με το εξωτερικό να απορροφά τη συντριπτική πλειονότητα της ταξιδιωτικής δαπάνης. Η εικόνα αυτή διαφοροποιεί την Κύπρο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου η πλειονότητα των ταξιδιών πραγματοποιείται εντός της χώρας κατοικίας.

Η ευρωπαϊκή εικόνα για το 2024

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2024 η μέση διάρκεια ταξιδιού ήταν 5 διανυκτερεύσεις — 4 για τα εγχώρια ταξίδια και 8 για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 3 στα 4 ταξίδια των κατοίκων της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν εντός της χώρας τους.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες δαπάνησαν συνολικά €618 δισ. για τουριστικά ταξίδια, με μέση δαπάνη €518 ανά άτομο και ανά ταξίδι. Κατά μέσο όρο, το 29% των ταξιδιών έγινε στο εξωτερικό — 21% σε άλλη χώρα της ΕΕ και 8% εκτός ΕΕ.

Εκτός ΕΕ και υπερατλαντικοί προορισμοί

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ελβετία αποτελούν τους δημοφιλέστερους προορισμούς εκτός ΕΕ για τους Ευρωπαίους συνολικά. Τα ταξίδια εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου αντιπροσώπευσαν μόλις το 13,1% των μετακινήσεων στο εξωτερικό, εκ των οποίων 4,5% προς την Αφρική, 4,2% προς την Ασία και 4,1% προς την Αμερική.