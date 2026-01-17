Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο Κυριακή ο Μάκης Κεραυνός, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας (Eurogroup) -στην οποία θα προεδρεύσει για πρώτη φορά ο Κυριάκος Πιερρακάκης- και να προεδρεύσει των εργασιών του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) στις 19 και 20 Ιανουαρίου.

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στη διαδικασία υιοθέτησης του Ευρώ από τη Βουλγαρία, ενώ θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της Ευρωζώνης για το 2026, στη βάση των συστάσεων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται, επίσης, ενημέρωση για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεων των Υπουργών Οικονομικών της G7.

Παράλληλα, η Γαλλία, η οποία ασκεί την προεδρία της Ευρωομάδας για το 2026, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της, ενώ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τις υποψηφιότητες στη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο κ. Κεραυνός θα προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN, το οποίο θα ξεκινήσει με ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα εργασιών σε οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα κατά την Κυπριακή Προεδρία, βάσει σχετικής παρουσίασης του Υπουργού Οικονομικών.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ θα υιοθετηθούν τα αναθεωρημένα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των Ισπανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας και Φινλανδίας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, οι Υπουργοί Οικονομικών θα υιοθετήσουν Συμπεράσματα για την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης 2026, η οποία εντοπίζει τα κράτη-μέλη για τα οποία απαιτούνται εμπεριστατωμένες αναλύσεις μακροοικονομικών ανισορροπιών και ενδεχόμενες στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις.

Τέλος, αναμένεται να υιοθετηθεί απόφαση έναρξης διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία.