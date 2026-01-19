Στο 0,8% διαμορφώθηκε η ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ τον Δεκέμβριο ο πληθωρισμός κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Την ίδια ώρα, σε μηνιαία βάση, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, καταγράφοντας αποπληθωριστικές πιέσεις στο τέλος του έτους.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός με 5,1% και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία με 4,4%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-7,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-3,2%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές εντοπίζονται στις κατηγορίες Μεταφορές (-1,7%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-0,9%), γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών καυσίμων και σε εποχικούς παράγοντες.

Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (6,2%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%), ενώ η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 6,4%.

Σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών, η μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 σημειώθηκε στην Ενέργεια, όπου οι τιμές μειώθηκαν κατά 5,4%, ενώ σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι Υπηρεσίες, με πτώση 0,8%.

