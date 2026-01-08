Αποπληθωρισμός για όγδοο συνεχόμενο μήνα καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στην Κύπρο, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) να παρουσιάζει ετήσια μείωση 0,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σε ετήσια βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΤΚ κατέγραψε οριακή αύξηση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αποτυπώνοντας μια εικόνα σταθεροποίησης των τιμών σε επίπεδο έτους.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ τον Δεκέμβριο του 2025 αυξήθηκε κατά 0,10 μονάδες, φθάνοντας τις 117,67 μονάδες, από 117,57 μονάδες τον Νοέμβριο.

Υπηρεσίες ανοδικά, ηλεκτρισμός και γεωργικά προϊόντα πτωτικά

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφηκε στις Υπηρεσίες (+3,1%), ενώ οι εντονότερες αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν στον Ηλεκτρισμό (-9,4%) και στα Γεωργικά Προϊόντα (-5,8%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (+3,0%).

Μεγάλες διακυμάνσεις σε ένδυση, εστίαση και τρόφιμα

Σε ετήσια βάση, οι σημαντικότερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες:

Ένδυση και Υπόδηση (-7,9%)

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,9%)

Εκπαίδευση (+3,5%)

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-2,9%)

Σε μηνιαία βάση, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στα Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (+0,8%) και στις Μεταφορές (-0,4%).

Για το σύνολο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές αφορούσαν την Ένδυση και Υπόδηση (-6,5%), τα Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (+4,7%), την Εκπαίδευση (+3,7%) και την Αναψυχή και Πολιτισμό (+3,1%).

Θετικές και αρνητικές επιδράσεις στον ΔΤΚ

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024 είχαν τα Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,54 μονάδες), η Εκπαίδευση (0,16) και η Αναψυχή και Πολιτισμός (0,15).

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση άσκησαν τα Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,70) και η Ένδυση και Υπόδηση (-0,61).

Σε μηνιαία βάση, τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,19), ενώ σε επίπεδο προϊόντων ξεχώρισαν τα Φρέσκα Λαχανικά, με θετική επίδραση, και τα Αεροπορικά Ναύλα και ο Ηλεκτρισμός, με αρνητική συμβολή.