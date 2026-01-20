Εφόδους σε πρακτορεία στοιχημάτων διενεργούν «μυστικοί» πράκτορες για να διαπιστώσουν εάν οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι στα υποστατικά συμμορφώνονται με τον νόμο. Συγκεκριμένα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) έχει προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και 150 «μυστικοί» πράκτορες, παριστάνοντας τους πελάτες, μεταβαίνουν στα πρακτορεία και διενεργούν ελέγχους.

Κατά την παραμονή στα πρακτορεία, οι «μυστικοί» πράκτορες παρακολουθούν στενά τις ενέργειες των εργαζομένων, ελέγχουν αν παίζονται παράνομα στοιχήματα και εάν στα πρακτορεία βρίσκονται ανήλικοι. Πέραν των αιφνίδιων μυστικών ελέγχων, λειτουργοί της ΕΑΣ πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στα πρακτορεία και παράλληλα ελέγχουν και τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων παίζουν διάφορα παιχνίδια εκατοντάδες παίχτες.

Λειτουργοί της Αρχής κάνουν ελέγχους και στις στοιχηματικές εταιρείες για τυχόν ξέπλυμα χρήματος. Τα πιο πάνω αποκαλύφθηκαν χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το 2026.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ΕΑΣ, πέρσι η Αρχή επέβαλε πρόστιμα ύψους €46 χιλ. στα πρακτορεία στοιχημάτων, από τις οποίες οι €26 χιλ. αφορούσαν μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του νόμου που σχετίζονται με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα αφορούσαν την παρουσία ανηλίκων στα υποστατικά και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας.

Παίχτηκαν στοιχήματα €1.3 δισ.

Πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, παίχτηκε ποσό €1.3 δισ. σε στοιχήματα, με τους παίχτες να κερδίζουν από την στοιχηματική τους δραστηριότητα ποσό €1.17 δισ. Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω της αύξησης του φόρου στοιχημάτων το κράτος εισέπραξε €6 εκατ. από €3.2 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκε πως εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών προσχέδιο του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και πρόνοιες για το ασφαλές παιχνίδι και για την προστασία των ανηλίκων. Αναφέρθηκε επίσης από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών πως δεν υπάρχουν σκέψεις για παροχή παιχνιδιών on line καζίνο.

Στα €71 εκατ. τα έσοδα της ΕΑΣ

Φέτος, η ΕΑΣ αναμένεται να έχει έσοδα €71,85 εκατ., τα οποία είναι αυξημένα κατά 28,03% ή κατά €15,73 εκατ., σε σχέση με το 2025.

Τα έτη 2027-2028 τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω και να φτάσουν τα €75,27 εκατ. και €78,59 εκατ. αντίστοιχα.

Αναλυτικά, ο φόρος από την στοιχηματική δραστηριότητα είναι €53 εκατ, το τέλος άδειας €8,2 εκατ., η εισφορά στοιχηματικής δραστηριότητας €10 εκατ. Ο φόρος που καταβάλλεται από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α και Β είναι 10% επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα. Αποδέκτες Κλάσης Α είναι το επίγειο στοίχημα ενώ οι αποδέκτες Κλάσης Β είναι το διαδικτυακό στοίχημα.

Πρόνοια ύψους €32 εκατ. αφορά τον φόρο στοιχήματος επί των μικτών κερδών της ΟΠΑΠ Κύπρου, με βάση τη νέα σύμβαση. Από τη χορήγηση αδειών σε αποδέκτες Κλάσης Α και Β, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους και υποστατικά, το κράτος θα έχει έσοδα €2,8 εκατ. Εξάλλου €5 εκατ. αφορούν το τέλος άδειας και €0,4 εκατ. την εισφορά εποπτείας της ΟΠΑΠ Κύπρου, με βάση τη νέα σύμβαση.