Το εμπόριο είναι πιο σημαντικό σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ σήμερα αναμένεται η ψηφοφορία για το κατά πόσο οι συμφωνίες ΕΕ – Mercosur θα παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ για να εξετάσει κατά πόσο είναι συμβατές με τις Συνθήκες.

Παράλληλα, συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα σήμερα οι κινητοποιήσεις αγροτών με τρακτέρ έξω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις συμφωνίες αυτές.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν μιλούσε κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι σήμερα το ενδοκοινοτικό εμπόριο αντιστοιχεί στο 55% του ΑΕΠ της ΕΕ ενώ το εξωτερικό εμπόριο στο 45%.

«Το εμπόριο είναι σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε», τόνισε.

Αναφέρθηκε στις συμφωνίες με τη Mercosur, και σε μελλοντική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία.

Αυτές οι συμφωνίες είπε θα παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις μας, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα μας δώσουν ασφάλεια τροφοδοσίας. Όσο περισσότερους εταίρους έχουμε τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε, τόνισε.

Οι συμφωνίες με την Mercosur θα μας δώσουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες που χρειάζεται η βιομηχανία μας, ανέφερε, δίνοντας το παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας όπου οι εξαγωγές της ΕΕ θα μπορούν να αυξηθούν κατά 20 δισ. ευρώ ή 200%.

Την ίδια ώρα διαβεβαίωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί «ισχυρές δικλείδες ασφαλείας» για τους ευαίσθητους αγροδιατροφικούς τομείς.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Κόστα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η υπογραφή των συμφωνιών επιτεύχθηκε μετά από πάνω από δύο δεκαετίες διαπραγματεύσεων καθώς και στο ότι οι συμφωνίες περιλαμβάνουν σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα και δικλείδες ασφαλείας.