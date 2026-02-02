Σημαντική ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών καταγράφεται στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Έκθεση Πληρωμών του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις εξελίξεις στον όγκο και την αξία των συναλλαγών χωρίς μετρητά, βάσει δεδομένων που συλλέγονται από το σύνολο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην Κύπρο, στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2011.

Η έκθεση δείχνει ότι, παρότι επιταγές και μετρητά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τους μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές υιοθετούν όλο και περισσότερο ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Κάρτες και μεταφορές πιστώσεων κυριαρχούν

Οι κυπριακές κάρτες πληρωμών αποτελούν το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής, καλύπτοντας το 75% του συνολικού όγκου συναλλαγών στη χώρα. Η Κύπρος καταγράφει μάλιστα τη δεύτερη υψηλότερη συχνότητα χρήσης καρτών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Σε όρους αξίας συναλλαγών, κυριαρχούν οι μεταφορές πιστώσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 84% της συνολικής αξίας, με τις επιταγές να ακολουθούν σε απόσταση, καλύπτοντας 6%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ηλεκτρονική μορφή των μεταφορών πιστώσεων, καθώς το 98% του όγκου τους στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, έναντι 94% στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, η χρήση άμεσων μεταφορών πιστώσεων στην Κύπρο (17%) παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (21%).

Διαδίκτυο, ανέπαφες πληρωμές και ATMs

Η έκθεση καταγράφει σαφή προτίμηση για πληρωμές μεγαλύτερης αξίας μέσω διαδικτύου, σε σύγκριση με πληρωμές σε POS με φυσική παρουσία. Η μέση αξία διαδικτυακών πληρωμών με κυπριακές κάρτες (€125) συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ.

Παράλληλα, η Κύπρος εμφανίζεται ιδιαίτερα προχωρημένη στην υιοθέτηση της ανέπαφης τεχνολογίας, καθώς πέραν του 72% των ATMs υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (34%).

Ο ρόλος των μετρητών παραμένει

Παρά τη στροφή στην ψηφιοποίηση, οι αναλήψεις μετρητών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εργαλείο αυτοεξυπηρέτησης για τους Κύπριους, κυρίως μέσω ATMs, αλλά και μέσω της υπηρεσίας cashback σε POS, επιβεβαιώνοντας ότι τα μετρητά διατηρούν ακόμη λειτουργικό ρόλο στην καθημερινότητα.