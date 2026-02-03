Οι Κύπριοι πληρώνουν με κάρτα κυρίως μικρά ποσά, ενώ οι πληρωμές μεγαλύτερης αξίας πραγματοποιούνται κυρίως μέσω μεταφορών πιστώσεων (μέση αξία: €4.496), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 84% της συνολικής αξίας των συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα αναλυτικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα επιβεβαιώνουν τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα, αποτυπώνοντας τη συνολική εικόνα που επικρατεί στην Ευρωζώνη και τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Τα 10 δημοφιλέστερα, σε αξία, αγαθά και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν μέσω πληρωμών με κυπριακή κάρτα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 αναλύονται περαιτέρω σε σχέση με τον τρόπο δρομολόγησής τους, δηλαδή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Το μεγαλύτερο ποσό που δαπανάται μέσω πληρωμών με κάρτα αφορά πληρωμές προς ιδρύματα πληρωμών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 14% (€912 εκατ.) της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα. Ακολουθούν οι πληρωμές προς την κυβέρνηση, με μερίδιο σχεδόν 12% (€768 εκατ.), ενώ τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι πληρωμές σε παντοπωλεία και υπεραγορές, με ποσοστό 11% (€690 εκατ.).

Οι πληρωμές με κάρτα προς ιδρύματα πληρωμών και προς την κυβέρνηση πραγματοποιούνται κυρίως διαδικτυακά, σε ποσοστό 100% και 89% αντίστοιχα, ενώ οι πληρωμές σε παντοπωλεία και υπεραγορές πραγματοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99%) με φυσική παρουσία.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε κατά 7%, φθάνοντας τα 2 εκατομμύρια, σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024. Κατά μέσο όρο, αντιστοιχούν δύο κάρτες πληρωμών σε κάθε Κύπριο πολίτη.

Οι μεταφορές πιστώσεων αποτελούν το κύριο μέσο πληρωμής για συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας – ιδιαίτερα μεταξύ εταιρικών πελατών – καθώς προσφέρουν ασφάλεια, χαμηλότερο κόστος και πλήρη έλεγχο ως προς τον χρόνο και το ύψος της μεταφοράς. Για την ίδια περίοδο, οι επιταγές κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στις πληρωμές μεγαλύτερης αξίας (μέση αξία: €3.807), με μερίδιο 6%, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούν να διατηρούν σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά.

Στη ζώνη του ευρώ, οι μεταφορές πιστώσεων (μέση αξία: €6.403) αντιπροσώπευσαν το 92% της συνολικής αξίας των συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ δεύτερο πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής ήταν οι άμεσες χρεώσεις (μέση αξία: €500), με μερίδιο 5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο των επιταγών στη ζώνη του ευρώ ήταν αμελητέο (λιγότερο από 1%) για την ίδια περίοδο. Μάλιστα, η μέση αξία των πληρωμών με επιταγές στην Κύπρο (€3.807) ήταν τριπλάσια σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ (€1.185).

Στη ζώνη του ευρώ, ο διαχωρισμός μεταξύ πληρωμών με κάρτα με φυσική παρουσία σε POS και διαδικτυακών πληρωμών ανήλθε σε 81% και 19% σε όγκο, ενώ σε αξία ο διαχωρισμός ήταν 70% και 30%, αντίστοιχα. Στην Κύπρο, η μέση αξία των πληρωμών με κάρτα σε POS με φυσική παρουσία ανήλθε περίπου στα €37, ενώ η μέση αξία των διαδικτυακών πληρωμών με κάρτα στα €125 για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρη προτίμηση για πληρωμές μεγαλύτερης αξίας μέσω διαδικτύου, πιθανόν λόγω ευκολίας και εξοικονόμησης κόστους από μαζικές αγορές (bulk buying). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση αξία των διαδικτυακών πληρωμών με κάρτα στην Κύπρο συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στη ζώνη του ευρώ. Αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ, η μέση αξία των πληρωμών με κάρτα σε POS με φυσική παρουσία ανήλθε περίπου στα €33, ενώ η μέση αξία των διαδικτυακών πληρωμών ήταν €60.

Ανέπαφες πληρωμές

Ο συνολικός αριθμός των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATMs) στην Κύπρο σημείωσε μικρή αύξηση, από 397 στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 σε 405 στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην εγκατάσταση ΑΤΜ σε συγκεκριμένες ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των κατοίκων σε μετρητά.

Παράλληλα, περίπου το 72% των ATMs στην Κύπρο αποδέχονται κάρτες με δυνατότητα ανέπαφης πληρωμής. Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των ATMs τόσο στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά περίπου 12% τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς η χρήση μετρητών συρρικνώθηκε και οι τράπεζες προχώρησαν σε περιορισμό των λειτουργικών τους εξόδων.

Καθώς η συνολική αξία των αναλήψεων παρέμεινε σε σχετικά σταθερά επίπεδα από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2024 έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, ο συνολικός όγκος των αναλήψεων μειώθηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης αξίας των αναλήψεων στην Κύπρο. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση αξία των αναλήψεων αυξήθηκε κατά 28%, από €291 στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 σε €372 στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025.