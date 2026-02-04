Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται μελέτη της ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία εκπονείται από εξωτερικό σύμβουλο και αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με βάσει το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας. Η μελέτη αναμένεται να καθορίσει τις ανάγκες στελέχωσης για την επόμενη τετραετία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση της προόδου στη διαχείριση των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρος Παπαδόπουλος, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνολική αξιολόγηση των αναγκών της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό. Όπως γίνεται σαφές από τις τοποθετήσεις του, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης δεν αναμένεται να ανακοινωθεί οποιοδήποτε σχέδιο εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό.

Η ολοκλήρωση της μελέτης τοποθετείται εντός του 2026 και βάσει των συμπερασμάτων της θα ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν τη στελέχωση και τη μελλοντική διοικητική και εργασιακή δομή της εταιρείας.

Παράταση του επιχειρηματικού πλάνου και αποπληρωμή κρατικής βοήθειας

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ήδη επεκτείνει το επιχειρηματικό της πλάνο μέχρι το 2030, αντί το 2027 που είχε αρχικά τεθεί όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2018. Κεντρικός στόχος παραμένει η πλήρης αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας ύψους 3,54 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει επιστρέψει στο κράτος συνολικά 1,68 δισ. ευρώ, ενώ πέραν των 210 εκατ. ευρώ αποπληρώθηκαν εντός του 2025, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται άλλες υποχρεώσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ γύρω στα 40 εκατ. ευρώ, άρα το τελικό ποσό αποπληρωμής θα μπορούσε να ήταν και υψηλότερο, όπως παρατηρήθηκε και σε προηγούμενες χρονιές. Αξίζει να αναφερθεί πως σημαντικός παράγοντας για την επέκταση του χρονικού ορίζοντα του πλάνου αποτέλεσαν και αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο παρελθόν και αφορούσαν το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο και την αναστολή εκποιήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όπως επισημαίνεται ενδεχόμενες μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ρόλο και τη διάρκεια λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ, καθιστώντας αναγκαία την παράταση του κύκλου ζωής της και μετά το 2030.

Δεν θα γίνει ο νέος Συνεργατισμός

Την ίδια ώρα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο κύκλος ζωής της ΚΕΔΙΠΕΣ να επεκταθεί και πέραν του 2030, με ανοικτή, τουλάχιστον σε επίπεδο προβληματισμού, ακόμη και τη σκέψη για πιθανή μετεξέλιξή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας πάντως, δεν επιβεβαιώνει τέτοια σενάρια, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η επιτυχής υλοποίηση του υφιστάμενου επιχειρηματικού πλάνου και η αποπληρωμή της κρατικής στήριξης.

Ωστόσο, η εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρεία και τα θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων καταγράφονται ως ισχυρά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν περνούν απαρατήρητα. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν θα έπρεπε να αποκλείεται να εξεταστούν στο μέλλον εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης αυτής της τεχνογνωσίας. Αυτό που σίγουρα φαίνεται να αποκλείεται και δεν έχει τεθεί ποτέ ούτε καν ως προβληματισμός, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι η μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε νέα Συνεργατική Εταιρεία, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά πως οι κατά καιρούς παρασκηνιακές αναφορές και ψίθυροι για ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε νέα ΣΠΕ είναι άνευ αντικειμένου.

Ικανοποίηση για τερματισμό Σχεδίου Εγγύησης Δανείων

Το υπουργείο Οικονομικών χαιρέτισε την ολοκλήρωση των συμφωνιών μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ και Eurobank Limited , σημειώνοντας ότι ο τερματισμός περιορίζει το κόστος των συμφωνιών σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο των εκτιμήσεων του 2018 και απαλλάσσει την Κυπριακή Δημοκρατία από εγγυήσεις που ανέρχονται σε πέραν του €1 δισ.

Όπως σημειώνει, οι αρχικές συμφωνίες του 2018 παρείχαν σημαντικές εγγυήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την τότε Ελληνική Τράπεζα ειδικά σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων που κάλυπτε δυνητικές ζημίες για δάνεια ύψους €2,6 δισ.

Παρόλο που η ΚΕΔΙΠΕΣ ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις βάσει των αρχικών συμφωνιών του 2018, χωρίς να ενεργοποιηθεί η κρατική εγγύηση, το κόστος των συμφωνιών του 2018 επιβάρυνε έμμεσα τον Κύπριο φορολογούμενο περιορίζοντας την ανάκτηση της κρατικής βοήθειας που δόθηκε στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, σημειώνει το Υπουργείο.

Ενισχυμένη χρηματοοικονομική απόδοση το 2025

Σημαντική ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της εικόνας παρουσίασε η ΚΕΔΙΠΕΣ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με αύξηση των λύσεων αναδιάρθρωσης και ανάκτησης απαιτήσεων, ενισχυμένες ταμειακές εισροές και ολοκλήρωση συμφωνιών που περιορίζουν το συνολικό κόστος για το κράτος.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Λάμπρος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου ήταν σαφώς καλύτερα σε σύγκριση με το πρώτο μισό του έτους. Όπως είπε, οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή και ανάκτησης αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν σε €391 εκατ., ενώ οι ταμειακές εισροές κατέγραψαν άνοδο 29%, φθάνοντας τα €209 εκατ.

Στα θετικά στοιχεία της περιόδου περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυξημένες εισπράξεις από εκστρατείες εξόφλησης τόσο εξυπηρετούμενων όσο και μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026. Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πώληση χαρτοφυλακίων και στην υλοποίηση μη συναινετικών λύσεων.

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία της εταιρείας από την έναρξη των εργασιών της, ο πρόεδρος του ΔΣ σημείωσε ότι η απομόχλευση στοιχείων ενεργητικού από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έφθασε το 51%, εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων.

Την ίδια περίοδο, οι σωρευτικές ταμειακές εισροές ανήλθαν σε €2,935 δισ., ενώ το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκε σε €1,746 δισ. Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού ανήλθαν σε €5,5 δισ.

Υπενθυμίστηκε ότι ο στόχος του επιχειρηματικού πλάνου παραμένει η πλήρης αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €3,54 δισ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις συμφωνίες με την Eurobank, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιανουαρίου 2026 και αφορούν τον τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και την άρση υποχρεώσεων και εγγυήσεων που απορρέουν από τη συμφωνία μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων του 2018. Όπως τονίστηκε, το καθαρό κόστος του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων περιορίζεται στα €74 εκατ., περίπου στο ήμισυ του βασικού σεναρίου του 2018.

Η επαναγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων ολοκληρώθηκε έναντι €110 εκατ. για χαρτοφυλάκιο συμβατικής αξίας €287 εκατ., με τη μείωση των €70 εκατ. από το αρχικό τίμημα να αποδίδεται στις ισχυρές ταμειακές εισροές μετά την ημερομηνία αναφοράς των συμφωνιών.

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 921 αιτήσεις, με 471 κατοικίες να έχουν ήδη αποκτηθεί. Η εταιρεία παραμένει εντός του αναθεωρημένου πλάνου για 1.600 εγκρίσεις, με προοπτική να προσεγγίσει τις 1.800.

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο διευθυντής Οικονομικής Διαχείρισης, Λάμπρος Παπαλαμπριανού, ανέφερε ότι οι τακτικές ταμειακές εισροές του β’ εξαμήνου ανήλθαν σε €209,0 εκατ., ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκαν σε €370,5 εκατ. Υπογράμμισε, επίσης, τη συγκράτηση των δαπανών, με τις λειτουργικές και διαχειριστικές δαπάνες να περιορίζονται σε €97,4 εκατ. για το σύνολο του 2025.

Τέλος, η διοίκηση επανέλαβε τη θέση της υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου πλαισίου εκποιήσεων, επισημαίνοντας ότι ποσοστό άνω του 40% των υποθέσεων πλειστηριασμού οδηγείται τελικά σε συναινετικές λύσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της διαδικασίας ως εργαλείου διαπραγμάτευσης και όχι ως αυτοσκοπού.