Περίπου 200.000 φορολογούμενοι είδαν αύξηση στο καθαρό τους εισόδημα με την καταβολή του μισθού Ιανουαρίου, ως άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης, ενώ 30.000 φυσικά πρόσωπα εκτιμάται ότι θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος το 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Σωτήρης Μαρκίδης.

Στη συνέντευξή του, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ο Έφορος Φορολογίας χαρακτήρισε το νέο πλαίσιο ολιστικό ορόσημο, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματά του είναι μόνο θετικά τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Ποιοι πληρώνουν πλέον λιγότερο φόρο

Όπως ανέφερε, με το νέο καθεστώς άτομα χωρίς προσωπικές εκπτώσεις θα αρχίσουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος μόνο εφόσον το μηνιαίο μεικτό εισόδημά τους ξεπερνά τα €2.100, γεγονός που –όπως σημείωσε– τοποθετεί την Κύπρο σε μοναδική θέση στην Ευρώπη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η αύξηση του αφορολόγητου από τις €19.500 στις €22.000, αλλά και η εισαγωγή νέων προσωπικών εκπτώσεων που συνδέονται με το οικογενειακό εισόδημα, τη στέγαση και την πράσινη μετάβαση, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας και η αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Σημαντικά οφέλη για οικογένειες και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, οικογένεια με τέσσερα παιδιά και συνολικό εισόδημα €130.000 μπορεί να έχει ετήσιο φορολογικό όφελος περίπου €7.000, ενώ μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα όφελος €4.200 τον χρόνο.

Παράλληλα, οι αλλαγές για τις επιχειρήσεις –με κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και μείωση της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα– εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν πάνω από 30.000 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Εκπαίδευση και εφαρμογή

Για την ομαλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης, το Τμήμα Φορολογίας έχει ήδη ξεκινήσει εντατικά σεμινάρια, με περισσότερα από 10.000 άτομα να αναμένεται να τα παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.