Στοχευμένες επιθεωρήσεις για την πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος, με έμφαση στις οικοδομές, προγραμματίζει για τους επόμενους μήνες το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο διευθυντής του Τμήματος, Αριστόδημος Οικονομίδης. Η πρωτοβουλία έρχεται στον απόηχο πρόσφατων σοβαρών εργατικών ατυχημάτων, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα και σχετίζονταν με πτώσεις εργαζομένων από ύψος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν, τα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο των κατασκευών αντιστοιχούσαν το 2025 στο 18% του συνόλου, ποσοστό που κατατάσσει τον τομέα μεταξύ των πλέον επικίνδυνων. Εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ επισημαίνουν ότι οι κατασκευές αποτελούν τον πρώτο κλάδο σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Ο Αριστόδημος Οικονομίδης ανέφερε ότι το Τμήμα πραγματοποιεί περίπου 5.000 επιθεωρήσεις ετησίως, εκ των οποίων οι 3.000 αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα, σε σύνολο περίπου 130.000 χώρων εργασίας και 10.000 εργοταξίων σε παγκύπρια βάση. Όπως σημείωσε, η στρατηγική εστιάζει στις δραστηριότητες με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα, καθώς «δεν μπορεί να υπάρχει ένας επιθεωρητής σε κάθε χώρο εργασίας».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στα ατυχήματα από πτώση. «Τους επόμενους μήνες θα επικεντρωθούμε σε επιθεωρήσεις για πρόληψη ατυχημάτων από πτώση από ύψος, κυρίως στις οικοδομές», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις συχνότερες αιτίες σοβαρών και θανατηφόρων περιστατικών.

Παράλληλα, το Τμήμα υλοποιεί εκστρατείες διαφώτισης, προωθεί την ένταξη της ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση και στηρίζει προγράμματα κατάρτισης. Περίπου 20.000 εργαζόμενοι συμμετέχουν κάθε χρόνο σε σχετικά προγράμματα της ΑνΑΔ. Το πρόγραμμα Safepass για τον κατασκευαστικό τομέα παραμένει σε εθελοντική βάση, με ενδεχόμενο εξέτασης της υποχρεωτικής εφαρμογής του το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων, τα τελευταία τρία χρόνια εκδικάστηκαν 42 υποθέσεις, με πρόστιμα συνολικού ύψους €533.200, ενώ επιβλήθηκαν επίσης 405 εξώδικα πρόστιμα €567.800. Επιπλέον, το Τμήμα εξέδωσε 1.052 ειδοποιήσεις απαγόρευσης εργασιών σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

Οι συντεχνίες τονίζουν την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων, αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας και καλλιέργειας κουλτούρας πρόληψης, επισημαίνοντας ότι «η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη» και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στατιστικό μέγεθος.