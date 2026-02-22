Σε σχέση με το πρόσφατο ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις αξιολογήσεις των αιτήσεων για πολεοδομική αμνηστία, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης κρίνουν σκόπιμο να παραθέσουν ορισμένες διευκρινίσεις.

Σε ανακοίνωσή τους, διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο Πολεοδομικής Αμνηστίας ανακοινώθηκε χωρίς διαβούλευση με τους ΕΟΑ, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δημιουργίας και λειτουργίας των νέων οργανισμών, της μεταφοράς και αρχειοθέτησης εκατοντάδων χιλιάδων φακέλων, της κατασκευής και ετοιμασίας νέων εργασιακών χώρων, της διαχείρισης του προβληματικού λογισμικού και, φυσικά, της στελέχωσης των Διευθύνσεων Αδειοδότησης.

Πιθανόν οποιαδήποτε νέα σχέδια, προστίθεται, όπως αυτό της πολεοδομικής αμνηστίας, να ήταν προτιμότερο να είχαν ανακοινωθεί εφόσον οι νέοι οργανισμοί λειτουργούσαν ήδη ικανοποιητικά.

«Δυστυχώς, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν ήταν το μόνο που ζητήθηκε, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να τεθεί σε προτεραιότητα. Οι ΕΟΑ, χωρίς διαβούλευση, λάμβαναν συνεχείς οδηγίες για διάφορα νέα σχέδια και διαφορετικές προτεραιότητες», προστίθεται.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

(α) οι εκκρεμούσες αιτήσεις των οικοδομικών και πολεοδομικών αρχών,

(β) αιτήσεις που αφορούν έργα στρατηγικής σημασίας για την Κυβέρνηση,

(γ) αιτήσεις για τελικές εγκρίσεις ενόψει της Προεδρίας,

(δ) αιτήσεις πιστών αντιγράφων για το Σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για Όλους»,

(ε)το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης»,

(στ)οι οικοδομικές αιτήσεις εργολάβων που συνδέονται με τραπεζικό δανεισμό και

(ζ) το Σχέδιο Χορηγιών για φοιτητικές εστίες, κ.ά.

«Καταληκτικά, όταν όλα τίθενται ως προτεραιότητα, στην πράξη δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ιεράρχηση και σαφής διαχείριση».