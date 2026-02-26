Μπαίνει στην άκρη, όπως φαίνεται, το ενδεχόμενο μείωσης των υψηλών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μια λύση χρηματοδότησης της αύξησης των χαμηλών συντάξεων.

Η εκ νέου τοποθέτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κοινή θέση των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ενάντια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και η γενική κατακραυγή που υπήρξε από απλούς πολίτες φαίνεται να οδηγούν την Κυβέρνηση στην απόφαση να παραμερίσει αυτό το κομμάτι και να προκρίνει άλλες λύσεις.

Στη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις τρεις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, συζητήθηκαν μια σειρά από εργασιακά ζητήματα, τα οποία απασχολούν εδώ και καιρό την πλευρά των εργαζομένων. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», ορισμένες από τις απαντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ικανοποίησαν τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ κάποιες άλλες όχι.

Αυτό που βγαίνει ωστόσο από τις συντεχνίες είναι ότι δεν θα μείνουν στη συνάντηση. Θα δοθεί χρόνος ώστε όσα λέχθηκαν να υλοποιηθούν ή να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση, κατά την οποία δηλαδή διαφανεί ότι η κυβερνητική πλευρά μείνει μόνο στις υποσχέσεις, τότε το συνδικαλιστικό κίνημα θα δράσει ανάλογα. Και αυτό, γιατί, όπως αναφέρεται, πρόκειται για σοβαρά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους.

Τι είπαν Πρόεδρος – συντεχνίες

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στη χθεσινή συνάντηση, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για μια σειρά από εργασιακά θέματα, για τα οποία οι συντεχνίες ζήτησαν την τοποθέτηση της κυβέρνησης από το ανώτατο επίπεδο. Ποια ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Προέδρου και ποια η θέση των συντεχνιών.

Ειδικότερα:

(1) Θέμα επάρκειας κατώτατων μισθών: Οι συντεχνίες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά το σημείο που αφορά στη διασύνδεση των μισθών με τις συλλογικές συμβάσεις.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό νομοσχέδιο που θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή, θα πρέπει να επισημαίνεται πως οι θεσμοθετημένοι κατώτατοι μισθοί, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τα μίνιμουμ ποσά πρόσληψης όπως αυτά συμφωνούνται στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε αυτό αντιτίθενται σφόδρα οι εργοδότες. Ο Πρόεδρος φέρεται να παρέπεμψε τις συντεχνίες στα αρμόδια σώματα, όπου ήδη συζητείται το θέμα. Ωστόσο, είναι φανερό πως τα δεδομένα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα, καθότι το σχετικό νομοσχέδιο θα προωθηθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ωριαία απόδοση κατώτατου μισθού: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρεται να συμφώνησε με το αίτημα των συντεχνιών για την ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, σημείο το οποίο θα συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία παρέμεινε ενεργή ακόμα και μετά την τελική απόφαση την αναθεώρηση του κατώτατου. Ωστόσο, αίτημα των συντεχνιών είναι όπως η απόφαση ληφθεί σύντομα και όχι μετά από δυο χρόνια, οπότε και θα αναθεωρηθεί εκ νέου ο κατώτατος μισθός.

(3) Εργοδότηση ξένων εργαζομένων από τρίτες χώρες: Οι συντεχνίες, ως γνωστό, υποστηρίζουν ότι επικρατεί αναρχία από πλευράς εργοδοτών στο συγκεκριμένο θέμα και θα πρέπει οι εμπλεκόμενες πλευρές να έρθουν κοντά ώστε τα κριτήρια να αναθεωρηθούν. Η κυβερνητική πλευρά, φαίνεται να παραδέχτηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου σε όλο το εύρος των εργασιακών κλάδων. Ωστόσο, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου ώστε να είναι πλέον ξεκάθαρο το πλαίσιο εργοδότησης ξένων, τόσο για την πλευρά των εργοδοτών, όσο και για την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

(4) Μείωση συντάξεων: Είναι γνωστό, ότι το σημείο που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, ήταν το ενδεχόμενο μείωσης των υψηλών συντάξεων, πέραν των 1700 ευρώ με στόχο προφανώς να χρηματοδοτηθεί η αύξηση των χαμηλών συντάξεων. Κάτι τέτοιο φαίνεται πλέον να μπαίνει στην άκρη, μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εργασίας. «Ήταν μία από τις επιλογές που έδωσε ο αναλογιστής και αφορούσε σενάριο μείωσης κατά 2-5% των συντάξεων σε 5-10% των συνταξιούχων. Και η δική μας άποψη είναι ότι αυτό το σενάριο θα πρέπει να παραμεριστεί και να παραμείνουμε σε σενάρια στα οποία δεν τίθεται οποιαδήποτε μείωση κεκτημένων δικαιωμάτων οποιουδήποτε συνταξιούχου. Θα βρούμε τρόπους να το επιλύσουμε». Πάντως, για το συγκεκριμένο σημείο και μετά την διαφαινόμενη απόφαση να μην προχωρήσει η μείωση συντάξεων, οι συντεχνίες τονίζουν ότι δεν θα αποδεχτούν όπως η κυβέρνηση, μειώσει το ποσοστό της αύξησης που θα παραχωρούσε στους χαμηλοσυνταξιούχους, με τη δικαιολογία ότι δεν προχώρησε η μείωση στους υψηλοσυνταξιούχους και επομένως έχουν μειωθεί τα χρήματα.

(5) Ταμεία Προνοίας: Η Κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατό να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και στους δυο πυλώνες. «Δεν είναι από καπρίτσιο που λέμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ταυτόχρονα ο δεύτερος πυλώνας. Αυτό που επανατονίσαμε σήμερα είναι ότι, εφόσον ως Κυβέρνηση δώσουμε το γενικό πλαίσιο, τι εννοούμε με τον δεύτερο πυλώνα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, να μπορέσει να προχωρήσει για εφαρμογή η μεταρρύθμιση με το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, για να εφαρμοστεί από 1/1/2027», είπε ο υπουργός Εργασίας. Οι συντεχνίες τονίζουν ότι εφόσον καθοριστεί οδικός χάρτης και συμφωνηθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τον δεύτερο πυλώνα, τότε αυτός μπορεί να εφαρμοστεί σε κατοπινό στάδιο. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες δεν έχουν πειστεί ακόμη από τους λόγους που δίνει η κυβέρνηση, ώστε να μην προχωρήσει ο δεύτερος πυλώνας.

ΠτΔ: Ουσιαστική αύξηση συντάξεων

Στόχος είναι η ουσιαστική αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων, είπε το πρωί της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με την ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει τις συντεχνίες ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους. “Αναγνωρίζουμε, και θέλω να το πω δημόσια, την καθοριστική συμβολή σας διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ειδικότερα σε τούτη τη συγκυρία, με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με την ανάπτυξη της οικονομίας που ο βασικός πυλώνας είναι οι εργαζόμενοι”, είπε.

Στα θέματα που έθεσαν οι συντεχνίες προς συζήτηση περιλαμβάνεται η ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού και η ωριαία απόδοσή του, η καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω βελτίωσης των παραμέτρων που συνθέτουν τη στρατηγική απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, η ανάγκη υιοθέτησης του λογισμικού “Εργάνη 2” και η ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης του του κοινωνικού διαλόγου. Επιπλέον, οι συντεχνίες θέτουν ζήτημα συνολικής και όχι αποσπασματικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είπε ότι “θεωρώ πως πρέπει να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις μέσα στο πλαίσιο και του διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης της Βουλής εντός του 2026”. Είπε ότι πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, “όπου για πρώτη φορά ουσιαστικά, από το 1980, θα αγγίξουμε τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα, με μοναδικό στόχο να αυξήσουμε τις συντάξεις. Είναι ένας τομέας στον οποίο θέλουμε να δούμε ουσιαστική αύξηση και αναφέρομαι ειδικότερα στους χαμηλοσυνταξιούχους”.

Επαναλήφθηκε η διαφορά απόψεων

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας είπε ότι κατά τη συνάντηση «βάλαμε ένα λιθαράκι, ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν στους διάφορους τομείς οι συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που ζητούμε ως Κυβέρνηση, ως Υπουργείο, ως κοινωνία, να καλυτερεύσει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων».

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία. Όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είπε ότι επαναλήφθηκε η διαφορά απόψεων των δύο πλευρών. «Όμως εγώ είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει διαφορά απόψεων, θα υπάρχει μια ομοθυμία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα στα ίδια κανάλια», είπε.

Η ώρα των αποφάσεων

Τέλος, οι επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τόνισαν ότι η προσπάθεια δεν τελειώνει με τη συνάντηση αυτή. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών και θα τυγχάνει παρακολούθησης η υλοποίηση των θέσεων και υποσχέσεων της κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τόνισε πως «τώρα είναι η ώρα που πρέπει η Κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Και διάλογος έχει γίνει για πολλά από αυτά τα ζητήματα και πολύ χρόνο έχουμε αναλώσει και ουδέποτε αρνούμαστε να συζητάμε. Αλλά τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «χρήσιμη, ουσιαστική και εκ του αποτελέσματος ελπίζουμε εποικοδομητική». Είπε ότι τα ζητήματα που συζητήθηκαν συνδέονται με την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης των όρων απασχόλησης των εργαζομένων και τη δημιουργία συνθηκών επίτευξης της κοινωνικής συνοχής.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε ότι οι δείκτες της οικονομίας ευημερούν, ενώ δεν ευημερούν το ίδιο οι πολίτες της χώρας. «Σε μια κοινωνία για να θεωρείται δίκαια, πρέπει να είναι αναλόγως δίκαιος ο τρόπος που μοιράζεται ο παραγόμενος πλούτος», είπε.