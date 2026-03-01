Νέο σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης στην κρατική μηχανή, στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε το 2020, μέσω του οποίου αποχώρησαν συνολικά 700 δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί χωρίς την αναλογιστική μείωση από την επαγγελματική σύνταξη, απαιτεί ο Φορέας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συνδέσμων Κρατικών Υπαλλήλων.

Ήδη ο Φορέας, στον οποίο συμμετέχουν εννέα συνδικαλιστικές οργανώσεις, με επικεφαλής την ΠΑΣΥΔΥ, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ζήτησε από την Κυβέρνηση την κατάργηση των συντελεστών της αναλογιστικής μείωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών των επαγγελματικών σχεδίων σύνταξης που αφυπηρετούν πριν από το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Μάλιστα, το θέμα τέθηκε και ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) δύο φορές, με τους επηρεαζόμενους να υποστηρίζουν πως πρόκειται για μνημονιακό μέτρο, το οποίο θα πρέπει να καταργηθεί, καθώς πλέον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκε το 2013. Ταυτόχρονα, απαιτούν να έχουν συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών για να συζητήσουν το θέμα.

Επιστολή προς τον Μάκη

Σύμφωνα με την επιστολή που προώθησε ο Φορέας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων προς τον αρμόδιο υπουργό και την οποία κατέχει ο «Φ», ομόφωνα όλες οι οργανώσεις ζήτησαν από την εργοδοτική πλευρά την κατάργηση του μνημονιακού μέτρου της αναλογιστικής μείωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των μελών των επαγγελματικών σχεδίων που λειτουργούν στον ευρύτερο κρατικό τομέα.

«Ως οργανώσεις κρατικών υπαλλήλων, πιστεύουμε ότι οι συντελεστές αναλογικής μείωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων επενεργούν αρνητικά και ανασταλτικά στις περιπτώσεις πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης των μελών του Σχεδίου και συνιστούν μνημονιακό μέτρο που θα πρέπει, στη βάση των νέων δεδομένων, να καταργηθεί», τονίζεται στην επιστολή. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα επαγγελματικά σχέδια μετατράπηκαν σε σχέδια με εισφορές, στα οποία προνοείται συνολική συνεισφορά ύψους 5% από τα μέλη, προσθέτοντας πως «τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, σύνταξη και εφάπαξ, υπολογίζονται όχι με βάση τον τελευταίο μισθό αλλά με βάση τον μέσο όρο καριέρας, μέτρο που και αυτό χρήζει επανεξέτασης».

Μάλιστα, επικαλούνται τη νομοθετική ρύθμιση που εφαρμόστηκε πριν από έξι χρόνια, με την οποία δεν επιβλήθηκαν αναλογιστικές μειώσεις στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κρατικών υπαλλήλων, κυρίως δασκάλων και καθηγητών, που επέλεξαν να αφυπηρετήσουν πρόωρα, νοουμένου ότι είτε είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον τετρακόσιους μήνες συντάξιμης υπηρεσίας είτε υπολείπονταν κατά ανώτατο όριο πέντε έτη μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους και υπηρετούσαν μέχρι τις 31.08.2020. «Η ρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε μόνο μία φορά και αξιοποιήθηκε από συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων. Συνεπώς, ως οργανώσεις ζητούμε όπως η συγκεκριμένη διαδικασία ρυθμιστεί οριστικά, με την κατάργηση των συντελεστών αναλογιστικής μείωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων», καταλήγει.

Τι διαμείφθηκε στη ΜΕΠ

Στη ΜΕΠ, η οποία συνήλθε στις 20 του μήνα, η εργοδοτική πλευρά δεσμεύθηκε πως θα εξετάσει το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την εφαρμογή νέου σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης. Εάν η κυβερνητική πλευρά συναινέσει σε αυτό το ενδεχόμενο, το νέο σχέδιο που θα εφαρμοστεί θα είναι υπό όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση νέου σχεδίου, θα πρέπει να προχωρήσουν και οι απαιτούμενες αναλογιστικές μελέτες και η κοστολόγηση του μέτρου. Αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική εντύπωση που έλαβαν οι παρευρισκόμενοι είναι ότι το κράτος φαίνεται πως εξετάζει το αίτημα για νέο σχέδιο με θετική διάθεση.

Σε σχέση με το ευρύτερο αίτημα για κατάργηση των συντελεστών της αναλογιστικής μείωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στη ΜΕΠ, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ διαφάνηκε ότι το όλο θέμα διασυνδέεται και με το ευρύτερο θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που συζητείται παράλληλα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στο οποίο περιλαμβάνεται και η πτυχή της διαφοροποίησης των αναλογιστικών μειώσεων στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, η γενικότερη τροποποίηση ή ελάφρυνση των αναλογιστικών μειώσεων διασυνδέεται και με τις εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό.

Οι πρόνοιες του σχεδίου του 2020

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης που εφαρμόστηκε το 2020, παραχωρήθηκαν κίνητρα πρόωρης αφυπηρέτησης, αφού προηγουμένως τηρούνταν κάποιες προϋποθέσεις. Δικαιούχοι στο σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης ήταν οι εργαζόμενοι που υπολείπονταν πέντε χρόνια για την αφυπηρέτηση και είχαν συμπληρώσει 33 και 1/3 έτη υπηρεσίας.

Επίσης, δικαιούχοι ήταν όσοι είχαν συμπληρώσει 400 μήνες συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Το σχέδιο περιλάμβανε συγκεκριμένες πρόνοιες για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υποχρεωτικά παρέμειναν στην υπηρεσία μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έγινε ώστε να είναι επαρκώς στελεχωμένα τα σχολεία και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Τότε, στους υπαλλήλους που επωφελήθηκαν του σχεδίου δεν επιβλήθηκε αναλογιστική μείωση (μείωση 12% – πέναλτι στη σύνταξη) στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται για υπηρεσία από την 1/1/2013 και εντεύθεν. Εκτός σχεδίου έμειναν οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, οι ωρομίσθιοι και όσοι διορίστηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011.

Περίμεναν περισσότερο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία, μέσω του σχεδίου του 2020 πάτησαν το «κουμπί» εξόδου γύρω στους 700 εργαζόμενους στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η πλειοψηφία αυτών ήταν εκπαιδευτικοί της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Στους αποχωρήσαντες περιλαμβάνονταν και εργαζόμενοι στο Δημόσιο, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Εθνική Φρουρά και τους ημικρατικούς οργανισμούς.

Ο αριθμός των εργαζομένων που αξιοποίησαν το σχέδιο ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν που υπολόγιζε τότε η Κυβέρνηση. Βάσει της αναλογιστικής μελέτης που έγινε το 2020, οι εν δυνάμει υποψήφιοι στο σχέδιο ήταν 4.088 εργαζόμενοι από την κρατική μηχανή. Το κράτος, σε βάθος χρόνου, θα εξοικονομούσε ποσό €106 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωμών σε μισθούς και εισφορές για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους που θα αφυπηρετούσαν μέσω του σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης, αλλά και λόγω της πρόσληψης νέων εργαζομένων με ουσιαστικά χαμηλότερους μισθούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της περιόδου, το όφελος των €106 εκατ. θα προέκυπτε σε είκοσι χρόνια και θα προερχόταν από εξοικονομήσεις €42 εκατ. από τους εκπαιδευτικούς και €64 εκατ. από τους υπόλοιπους εργαζομένους.