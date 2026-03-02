Οι πρώτες ακυρώσεις πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Πάφου από περιοχές πλην της εμπόλεμης ζώνης στη Μέση Ανατολή, καταγράφονται σήμερα.

Πρόκειται για δύο πτήσεις της easy jet από δύο βρετανικά αεροδρόμια, το Γκάτγουικ και το Μάντσεστερ, οι οποίες ακυρώθηκαν τόσο στο σκέλος της άφιξης όσο και της αναχώρησης.

Το υπόλοιπο πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου Πάφου εκτελείται κανονικά από όλους τους αερομεταφορείς και τους προορισμούς που συνδέεονται με το δεύτερο αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την έναρξη του πολέμου το περασμένο Σάββατο, οι πτήσεις που πραγματοποιούνται στην Πάφο από το Ισραήλ και την Ιορδανία ως επί το πλείστον, είχαν ακυρωθεί, ενώ αεροσκάδη ισραηλινών αερομεταφορέων είναι σταθμευμένα για την προστασία τους στο αεροδρόμιο Πάφου.