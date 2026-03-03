Χθες, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα σε σχέση με τα έσοδα από τον τουρισμό για το 2025, με το νέο ρεκόρ να επιβεβαιώνεται και επίσημα από τους αριθμούς. Ωστόσο, το θετικό αυτό γεγονός επισκιάστηκε από τις εξελίξεις, καθώς η Κύπρος δέχτηκε χτύπημα από drone στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων. Όπως αναμενόταν, επικράτησε πανικός, με το γεγονός να καλύπτεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ακολούθησε εκκένωση των Βάσεων, αλλά και του αεροδρομίου Πάφου, το οποίο ωστόσο επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας μετά από λίγο.

Αναστάτωση και ακυρώσεις πτήσεων

Οι αρμόδιοι με τον τουρισμό φορείς βρίσκονται πλέον σε εγρήγορση, καθώς επίσης και σε επικοινωνία με τους συνεργάτες τους σε Κύπρο και εξωτερικό, ώστε να υπάρξει συντονισμός στην περίπτωση που κλιμακωθεί η κρίση. Πλείστοι εξ αυτών βρίσκονται από χθες στη Γερμανία όπου και θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη τουριστική έκθεση ITB Berlin 2026, ωστόσο, η ενημέρωση τους είναι διαρκής. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, οι επαγγελματίες του κλάδου δεν επιθυμούν στο παρόν στάδιο να προβούν σε δηλώσεις που θα δημιουργήσουν πρόσθετο πανικό. Βρίσκονται σε επιφυλακή και εκτιμούν ότι οι όποιες επιπτώσεις θα διαφανούν σε μια περίπου βδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που δόθηκε από την Hermes Airports, χθες προέκυψαν 60 ακυρώσεις πτήσεων, που αφορούσαν τόσο αφίξεις όσο και αναχωρήσεις. Οι 42 ήταν στο αεροδρόμιο Λάρνακας και οι υπόλοιπες 18 στο αεροδρόμιο Πάφου. Οι περισσότερες ακυρώσεις αφορούσαν πτήσεις προς το Ισραήλ, ενώ ορισμένες εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις από ευρωπαϊκές χώρες. Οι εξελίξεις σε σχέση με τη διενέργεια πτήσεων αλλάζουν ώρα με την ώρα, επομένως, οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει κάποιο ταξίδι θα πρέπει να παραμένουν ενήμεροι, τόσο από την αεροπορική τους εταιρεία, ή τον τουριστικό τους πράκτορα, όσο και από το σάιτ της Hermes. Μέχρι χθες το βράδυ, στο εν λόγω σάιτ (hermesairports.com), υπήρχε ένδειξη για ακύρωση αρκετών πτήσεων που αναμενόταν να διενεργηθούν σήμερα Τρίτη, τόσο σε αφίξεις όσο και σε αναχωρήσεις. Οι περισσότερες εξ αυτών, αφορούσαν πτήσεις προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντουμπάι, Ντόχα, Βηρυτό, Άμπου Ντάμπι. Ως εκ τούτου, οι ταξιδιώτες, θα ήταν καλό να επικοινωνήσουν εκ των προτέρων με την αεροπορική εταιρεία ή τον πράκτορα τους για ενημέρωση.

Ξενοδοχεία και τουριστικοί πράκτορες

Ένεκα των πολλών ακυρώσεων πτήσεων, είναι δεδομένο ότι θα προκύψουν και ορισμένες ακυρώσεις σε ξενοδοχεία και ευρύτερα τουριστικά καταλύματα. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Το γεγονός ότι η Κύπρος βρέθηκε μέσα σε μια μέρα στο μάτι του κυκλώνα σίγουρα δεν αποτελεί θετικό στοιχείο, ωστόσο, όπως ενημερωθήκαμε, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον μια βδομάδα για να αποτιμηθεί η κατάσταση. Και αυτό γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για τους τουριστικούς πράκτορες να ακυρώσουν ταξιδιωτικά πακέτα, αφού κάτι τέτοιο θα τους επιφέρει τεράστιες ζημιές. Επομένως, όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται σε επιφυλακή για να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Όπως γίνεται αντιληπτό, η χώρα μας κοιτάζει με αυξημένη προσοχή την αγορά του Ισραήλ, καθώς τα τελευταία χρόνια, οι τουρίστες από την συγκεκριμένη χώρα έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα σήμερα, το Ισραήλ να βρίσκεται πλέον στην δεύτερη θέση μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά στις αφίξεις στη χώρα μας.

Παράπλευρες συνέπειες

Μπορεί οι ξενοδόχοι να σημειώνουν ότι προς το παρόν δεν μπορούν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις από τις εξελίξεις και να παραμένουν σε επιφυλακή, ωστόσο η μεγάλη τους ανησυχία αφορά αυτή τη στιγμή τις δευτερογενείς επιπτώσεις που θα προκύψουν από το κομμάτι της ενέργειας. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τις επιχειρήσεις είναι η πιθανή άνοδος του πετρελαίου και συνολικά του ενεργειακού κόστους, σημειώνεται, αφού είναι γνωστό ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας. Ήδη καταγράφεται άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι εδώ και καιρό υπάρχουν αρκετά παράπονα σε σχέση με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ο κυπριακός τουρισμός αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός στις πρόσφατες κρίσεις, την ίδια ώρα που και οι ξενοδόχοι επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά και ευελπιστείται ότι και αυτή τη φορά η κατάσταση θα εξελιχθεί θετικά.