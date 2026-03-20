Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε ότι η έναρξη της υποβολής αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα του ακαδημαϊκού έτους 2025/2026 θα γίνει μετά την ψήφιση των νομοθετικών αλλαγών που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται, το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προβλέπει αύξηση των εισοδηματικών κατηγοριών κατά 5.000 ευρώ για κάθε κατηγορία, αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά 10% για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 44.000 ευρώ, καθώς και άρση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για οικογένειες με περισσότερα από πέντε εξαρτώμενα τέκνα.

Η Υπηρεσία διευκρινίζει ότι το κοινό θα ενημερωθεί με νέα ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, διαβεβαιώνοντας ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων.

Παράλληλα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες προετοιμασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη καταχώριση των αιτήσεών τους. Υπογραμμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των φοιτητών, εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι χρήστες στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login, μέσω της οποίας παρέχεται ασφαλής πρόσβαση στις κυβερνητικές υπηρεσίες. Όσοι δεν διαθέτουν λογαριασμό, θα πρέπει να προχωρήσουν στη δημιουργία του πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ακόμη ότι επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων.