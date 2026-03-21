Διανομείς της Wolt στη Λεμεσό πραγματοποίησαν στάση εργασίας την Παρασκευή, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές αμοιβές τους και την έλλειψη υποστήριξης, όπως αναφέρουν, από την εταιρεία, για τις επιθέσεις που δέχονται εργάτες στον κλάδο.

Η ομάδα των οδηγών δήλωσε ότι στη δράση συμμετέχουν συνάδελφοι τους από όλη τη Λεμεσό. Τόνισαν ότι αν η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους, η δράση θα συνεχιστεί και ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

«Αυτό είναι και απεργία και διαμαρτυρία», δήλωσε εκπρόσωπος των οδηγών. «Οι οδηγοί δεν σταματούν απλώς να δουλεύουν — κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί. Η κινητοποίηση συνεχίζεται στη Λεμεσό και σε άλλες περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οδηγοί.»

Οι οδηγοί ανέφεραν ότι οι αμοιβές τους μειώνονται συνεχώς από το 2021. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νέους ανθρώπους που δουλεύουν πολλές ώρες καθημερινά.

Εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για την ασφάλειά τους, αναφέροντας ότι οδηγοί που εργάζονται τη νύχτα έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης και σωματικών επιθέσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις άγνωστοι άρπαξαν παραγγελίες και προκάλεσαν φθορές στις μοτοσικλέτες τους. Οι καταγγελίες αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά περιστατικών βίας που έχουν πλήξει τους οδηγούς διανομής σε όλη την Κύπρο τα τελευταία χρόνια.

Το 2024, η κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη μέτρων ασφαλείας, αφού οι αρχές κατέγραψαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον οδηγών διανομής εκείνη τη χρονιά, εκ των οποίων οι περισσότερες σημειώθηκαν στη Λεμεσό. Η αστυνομία ενίσχυσε τις περιπολίες σε περιοχές που είχαν καταγραφεί περιστατικά και εφάρμοσε σύστημα καταχώρησης που επιτρέπει στους οδηγούς να ειδοποιούν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του αριθμού 112.

Η θέση της εταιρείας

Σε δήλωσή της στον Φιλελεύθερο και το in-cyprus, η Wolt χαρακτήρισε την κινητοποίηση τοπική, με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού οδηγών, και ανέφερε ότι η πλατφόρμα παραμένει σε λειτουργία, αν και ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις σε παραδόσεις σε συγκεκριμένες ώρες. Η εταιρεία δήλωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με εκπροσώπους των οδηγών για να ακούσει τα ζητήματα που έχουν τεθεί.

Η Wolt ανέφερε ότι συνεργάζεται με περισσότερους από 3.000 οδηγούς στην Κύπρο, ενώ για όσους εργάζονται μέσω τρίτων εταιρειών διαχείρισης στόλου ισχύει συλλογική σύμβαση από τον Ιούλιο του 2024. Τόνισε ότι η σύμβαση εγκρίθηκε με τη συμμετοχή συντεχνιών και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας.

Η εταιρεία αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας: καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας σε βάρος διανομέων και επισημαίνοντας ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση ρατσιστικών φαινομένων.

Η συλλογική σύμβαση στον κλάδο

Η συλλογική σύμβαση του Ιουλίου 2024 ήταν η πρώτη φορά που κατοχυρώθηκαν επίσημα εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζομένους του κλάδου. Η διετής σύμβαση, που καλύπτει περίπου 3.000 εργαζομένους στον τομέα της διανομής και των μεταφορών, διαπραγματεύτηκαν από τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ με εκπροσώπους εργοδοτών στο Υπουργείο Εργασίας. Καθιέρωσε κατώτατο μισθό, 40ωρη εβδομάδα εργασίας κατανεμημένη σε έξι ημέρες, ενσωμάτωση του τιμαριθμικού επιδόματος στους μισθούς και υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους οδηγούς τον απαραίτητο εξοπλισμό — κράνος, μπουφάν, κουτί διανομής.

Η σύμβαση αυτή ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν πολυήμερες απεργίες οδηγών διανομής της Wolt τον Δεκέμβριο του 2022. Τότε, οι απεργοί διαμαρτύρονταν για τις συνεχείς περικοπές στις αμοιβές τους εν μέσω αυξανόμενου κόστους καυσίμων -που καλύπτουν οι ίδιοι- και υψηλότερου κόστους ζωής. Οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει τότε ότι οι μηνιαίες αποδοχές τους ανέρχονταν σε 400 με 500 ευρώ, ενώ ήταν υποχρεωμένοι να αγοράζουν οι ίδιοι τον εξοπλισμό εργασίας τους.

Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΣΥΞΚΑ) της ΠΕΟ, Νεόφυτος Τίμινης, επιβεβαίωσε ότι η ΠΕΟ είναι ενήμερη για την κινητοποίηση από ομάδα εργαζομένων έξω από τα γραφεία της Wolt και βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου λήγει τον Ιούλιο του 2026, οπότε και θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή της.