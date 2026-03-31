Μάχη με το χρόνο δίνουν κυβέρνηση και επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε εντός του επόμενου 24ώρου να εξευρεθεί λύση στο κομμάτι της εργοδότησης των υπαλλήλων.

Η Κυβέρνηση, διά του Υπουργείου Εργασίας, αναμένεται να εξαγγείλει αύριο σχέδιο κινήτρων για επιδότηση των απολαβών των εργαζομένων. Ωστόσο, αυτό θα είναι εθελοντικό και δεύτερο θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες επαφές τα τελευταία 24ωρα με τους συνδέσμους των ξενοδόχων, ώστε να βρεθεί κοινή συνισταμένη και το σχέδιο να γίνει αποδεκτό από τους πλείστους ξενοδόχους.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε προ ημερών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, περιλαμβάνονταν τα εξής:

(α) Επιδότηση 30% των απολαβών των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα, τα οποία θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απρίλιου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

(β) Σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών, για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών.

Χθες, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού, με τη συμμετοχή των συνδέσμων των ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ και μεγάλου αριθμού κυβερνητικών στελεχών και υπουργών. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμαστε, στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, ο υφυπουργός Τουρισμού, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και η υφυπουργός παρά των προέδρω Ειρήνη Πική.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν το σχέδιο, το οποίο θα ανακοινώσει πιθανότατα αύριο το Υπουργείο Εργασίας, σε σχέση με την επιδότηση των απολαβών των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Όπως έχει προαναφερθεί, το σχέδιο είναι εθελοντικό και ως εκ τούτου θα πρέπει να πάρει τέτοια μορφή, ώστε να γίνει αποδεκτό από όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ξενοδόχων. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και την πλευρά των εργαζομένων, οι οποίοι θα κληθούν να εργαστούν στις ξενοδοχειακές μονάδες με βάση κάποια δεδομένα.

Όπως πληροφορούμαστε, οι σύνδεσμοι των ξενοδόχων εξέφρασαν χθες τις επιφυλάξεις τους, τόσο σε σχέση με τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων που θέτει το σχέδιο, όσο και με το ποσοστό επιδότησης. Αυτό που είναι σημαντικό να λεχθεί, είναι πως ουσιαστικά αύριο ξεκινούν επίσημα τη λειτουργία τους τα ξενοδοχεία, παρόλο που ένας αριθμός αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 Απριλίου.

Ως εκ τούτου, είναι κομβικής σημασίας να δοθεί το μήνυμα ότι όλα τα ξενοδοχεία είναι πλέον ανοικτά. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ορισμένοι ξενοδόχοι να μην αποδεχτούν τα σχέδιο και να αποφασίσουν να μην ανοίξουν καθόλου. Αυτό θα συνεπάγεται πλεονασμό εργαζόμενων και θα είναι ό,τι χειρότερο για την τουριστική εικόνα της Κύπρου να ακουστεί ότι ξενοδόχοι απολύουν εργαζομένους.

Πάντως χθες, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου θα έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία, αν και με την παρούσα, ρευστή κατάσταση, είναι παρακινδυνευμένο να γίνονται προβλέψεις. Πρόσθετα, ανέφερε ότι οι ακυρώσεις των κρατήσεων έχουν μειωθεί σχεδόν σε φυσιολογικά επίπεδα, ωστόσο παραμένει ανησυχητική η εικόνα όσον αφορά τη χαμηλή ροή νέων κρατήσεων για την καλοκαιρινή περίοδο.