Με φωτογραφίες και στοιχεία επανέρχεται το ΑΚΕΛ στο θέμα της αποστολής στην Αυστραλία του γενικού διευθυντή του υπουργείου Γεωργίας κ. Ανδρέα Γρηγορίου, ο οποίος τύγχανε και συντονιστής για θέματα κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης σε ανάρτησή του παρουσιάζει φωτογραφία με στεφάνι το οποίο κρατά ο κ. Γρηγορίου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αυστραλία και στην κορδέλα αναγράφεται: «Πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατίας».

Φαντάζομαι μόνος του αποφάσισε να το καταθέσει, υποδεικνύει σκωπτικά ο κ. Χριστοφίδης, ο οποίος καταγράφει και τα ακόλουθα, για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό ότι εστάλη στην Αυστραλία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

– Επίσημη ανακοίνωση της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, στον επίσημο της λογαριασμό, που ευχαριστεί τον κ. Γρηγορίου για την παρουσία του εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

– Η ανακοίνωση για την συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο στο Σίδνεϊ, η οποία λέει ότι ο Αρχιεπίσκοπος έκανε συνάντηση με τον κύριο Γρηγορίου που εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

– Συνάντηση με αξιωματούχο του Αυστραλιανού ΥΠΕΞ τον οποίο ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο κυπριακό.

– Η επίσημη ανακοίνωση της ΣΕΚΑ, που λέει ότι ο κ. Γρηγορίου θα χαιρετήσει την εκδήλωση εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

– Συνομιλίες στην αυστραλιανή πρωτεύουσα με επισήμους της Αυστραλίας. Φαντάζομαι επειδή το αποφάσισε από μόνος του.

«Το δούλεμα πρέπει να σταματήσει» σημειώνει ο κ. Χριστοφίδης, ο οποίος προσθέτει:

«Το Συντονιστή για τις πυρκαγιές τον έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αυστραλία. Στην καλύτερη για αυτόν περίπτωση, εν γνώσει του. Και έγινε το μεγάλο κακό με βασικότερη αδυναμία την έλλειψη συντονισμού. Με βάση τις μαρτυρίες όλων των πρωταγωνιστών.

Ο Πρόεδρος και το Προεδρικό επέδειξαν ελλιπή πολιτική κρίση. Πρέπει να επιδείξουν θάρρος και να το παραδεχτούν. Και όχι να εξευτελίζουν ένα άνθρωπο για να κρυφτούν οι ίδιοι.

Πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κυπριακό λαό. Όταν αποκάλυψα στην κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών το γεγονός ότι τον Υπεύθυνο Συντονιστή για τις πυρκαγιές έστειλε στην Αυστραλία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε προκλητική προσπάθεια να παραπλανήσουν.

Ισχυρίστηκαν ότι μόνος του σηκώθηκε και πήγε στην Αυστραλία ο Συντονιστής των πυρκαγιών!

Έλεος. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη επίσκεψη. Είναι οι επίσημες εκδηλώσεις της ομογένειας και στο περιθώριο τους γίνονται πολλές και σημαντικές επαφές με παράγοντες της αυστραλιανής κυβέρνησης».