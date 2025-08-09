Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για την ανακοινωθείσα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, το Υπουργείο τόνισε την «επιτακτική ανάγκη» για άμεση κατάπαυση του πυρός, άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μαζική κλίμακα», σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και ότι καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν μπορεί να έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Υπογράμμισε επίσης ότι το εδαφικό και δημογραφικό καθεστώς της περιοχής πρέπει να παραμείνει σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαίωσε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέρ της λύσης δύο κρατών, την οποία θεωρεί ως τη μόνη βιώσιμη οδό για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή.

ΚΥΠΕ