«Για τα αριστερά κόμματα ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, απέναντι δεν υπάρχει Τουρκία;» Με αυτό το ερώτημα επανήλθε χθες η Πινδάρου, θέλοντας να δώσει συνέχεια στην κόντρα της με ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, χαρακτηρίζοντας και τα δύο κόμματα ως αριστερά. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την αντιπαράθεση που ξέσπασε από την Τρίτη, όταν αρχικά το ΒΟΛΤ και, εν συνεχεία, το ΑΚΕΛ έστησαν στον τοίχο την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, για αναφορά της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ισαάκ και Σολωμού.

Ο ΔΗΣΥ έθεσε μία σειρά ερωτημάτων προς ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, μέσα από τα οποία επιδιώκει να περάσει μηνύματα σε σχέση με το Κυπριακό, απευθυνόμενος προφανώς προς το πιο δεξιό κοινό, από τη δεξαμενή του οποίου καταγράφει και τις μεγαλύτερες διαρροές προς το ΕΛΑΜ.

«Για τα αριστερά κόμματα ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, “απέναντι” δεν υπάρχει Τουρκία; Δεν υπάρχει κατοχικός στρατός; Δεν υπάρχουν έποικοι; Δεν υπάρχουν ακραία στοιχεία, υποχείρια της Άγκυρας; Αυτοί ποιοι είναι δηλαδή; Δίπλα, όχι “απέναντι”;» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, που συνεχίζει προσθέτοντας πως «την απαλλαγή μας από την εισβολή και την κατοχή δεν θα την πετύχουμε μέσα από αφελείς αντιλήψεις, δήθεν πως οι διαφορές μας είναι με τους Τουρκοκύπριους, που δεν ήταν ούτε είναι “απέναντι”. Οι διαφορές μας είναι αποκλειστικά με την Τουρκία και όσους υπηρετούν τους σχεδιασμούς της».]

Σημείωσε ακόμη ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός αγωνίζεται σταθερά για μια λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, που θα μας απαλλάσσει από τα τουρκικά στρατεύματα, τις ξένες εγγυήσεις και τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα, και που θα σέβεται τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

«Μια λύση που θα εδράζεται στον αλληλοσεβασμό και όχι στην “εγκεφαλική αμνησία” που επιχειρούν τα αριστερίστικα νεοκυπριακά δόγματα».

Οι αναφορές της Πινδάρου είχαν έντονο ιδεολογικό στίγμα, θέλοντας να αναδείξουν διαφορές με ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ, οριοθετώντας τον ΔΗΣΥ ως το κύριο κόμμα στο χώρο της Δεξιάς στο πολιτικό σκηνικό.

Η Εζεκία Παπαϊωάννου δεν σήκωσε χθες το γάντι, παρόλο που οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως θα υπήρχε και χθες απάντηση. Εντούτοις, τελικά δεν υπήρξε καμία αντίδραση, προκειμένου να μην δοθεί υπόβαθρο στο πολιτικό στίγμα που επιχειρούσε να αναδείξει ο ΔΗΣΥ στη μάχη που δίνει για συγκράτηση των διαρροών προς το ΕΛΑΜ. Δεν περνά πάντως απαρατήρητο το γεγονός ότι η πρώτη αντίδραση του ΑΚΕΛ ήρθε μετά την πρώτη ανακοίνωση του ΒΟΛΤ, από το οποίο το κόμμα της Αριστεράς νιώθει πίεση, καθώς οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν να έχει ποσοστό διαρροών προς το νεοφανές κόμμα.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την αναφορά της Αννίτας Δημητρίου για «διχόνοια με τους απέναντι και όχι μεταξύ μας», με το ΒΟΛΤ και το ΑΚΕΛ να την κατηγορούν ότι στρέφεται κατά των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας, ενώ ο ΔΗΣΥ καταγγέλλει σκόπιμη διαστρέβλωση της αναφοράς της προέδρου, η οποία στην ομιλία της προσδιόρισε ότι αναφερόταν στους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού.

Κανένα σχόλιο για Κώστα Θεμιστοκλέους

Σημείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία τοποθέτηση για την επίθεση του πρώην Υπουργού Γεωργίας επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη, Κώστα Θεμιστοκλέους, ο οποίος κατηγόρησε έντονα τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, για τους χειρισμούς του στο Κυπριακό. Αφορμή για τη γραπτή δήλωσή του αποτέλεσε η επιστολή που έστειλε ο Νίκος Αναστασιάδης στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, με την οποία ουσιαστικά επέκρινε την ήπια αντίδραση του κόμματος στις αναφορές του παρουσιαστή της αντικατοχικής εκδήλωσης για την Αμμόχωστο.