Οι φωνές για συμμαχία των δυνάμεων της κεντροδεξιάς και της παραδοσιακής δεξιάς ενισχύονται όλο και περισσότερο. Μετά τον Χάρη Γεωργιάδη, πριν από μια εβδομάδα, ήταν σειρά του Χρύση Παντελίδη να στείλει μηνύματα για την ανάγκη συνεργασίας.

Οι στόχοι που έθεσε ο βουλευτής του Δημοκρατικό Κόμματος, σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» δεν διαφέρουν επί της ουσίας από τα όσα είπε μια εβδομάδα ο συνάδελφός του βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού (στην «Καθημερινή»). Κινούνται αμφότεροι στη γραμμή της συνεργασίας εντός Βουλής προς αντιμετώπιση του λαϊκισμού και του δογματισμού.

Σε επίπεδο κοινοβουλίου ανάμεσα σε βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ αλλά και της ΔΗΠΑ υπάρχει συναντίληψη ως προς την ανάγκη σύμπλευσης προκειμένου να περνούν από τη Βουλή εκείνα τα νομοθετήματα τα οποία νομοθετήματα τα οποία όλες οι πλευρές συμφωνούν και τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο στον τόπο και στην κοινωνία. Κοινή αντίληψη αυτών των μελών του κοινοβουλίου είναι πως ο λαϊκισμός και στείρα αντιπολίτευση στο τέλος της ημέρας δεν πλήττει μόνο την κυβέρνηση αλλά έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην κοινωνία. Ενώ συμφωνούν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να αποτρέψουν την επικράτηση των κάθε λογής λαϊκιστών.

Τα μηνύματα των δύο βουλευτών

Ο Χρύσης Παντελίδης ήταν αρκούντως ξεκάθαρος ως προς το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μια ανάλογη συνεργασία: «Είναι με αυτά τα κόμματα που υπάρχει συναντίληψη στα κύρια θέματα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας και δημόσιας ζωής. Και αναφέρομαι, ασφαλώς στην μικτή οικονομία, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, αναφέρομαι στα τόσο κρίσιμα χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και στο βιώσιμο και υγιές κοινωνικό κράτος, στον ευρωπαϊκό – και άρα δυτικό – προσανατολισμό της Κύπρου, στην προσήλωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μας με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο… Άλλωστε, να μην παραγνωρίζουμε ότι αυτή η συναντίληψη που περιγράφω αποτυπώνεται ήδη, σχεδόν κάθε βδομάδα, στις περισσότερες ψηφοφορίες εντός Βουλής».

Ο Χάρης Γεωργιάδης από δικής του πλευράς είχε επισημάνει πως «αυτά που μα ενώνουν είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που μας χωρίζουν». Και πρόσθεσε: «Να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα στον λαϊκισμό, αλλά και στον ξερασμένο δογματισμό της Αριστεράς. Παρά τις διαφωνίες που κατά καιρούς είχαμε, οφείλουμε να συνεννοηθούμε για να κρατηθεί ο τόπος σε μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης, ασφάλειας και σε έναν ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό».

Υπάρχουν όμως και οι άλλες απόψεις

Σε αντίθεση με τους δύο βουλευτές που βλέπουν και τονίζουν τα θετικά μας συνεργασίας των δυνάμεων του κέντρου και της παραδοσιακής δεξιάς, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν αντίθετη ή μερικώς αντίθετη άποψη. Στα κομματικά πηγαδάκια των κεντρώων δεν αποκρύβεται η συμπάθεια αρκετών προς το πρόσωπο του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και θα ήθελαν να δουν το κόμμα τους να τον στήριζε το ’28. Αλλά και στα συναγερμικά πηγαδάκια ακούγονται, σε πιο χαμηλούς τόνους ωστόσο, κάποιοι που δεν θα ήταν αντίθετοι προς μια υποψηφιότητα Οδυσσέα, ως μια πιθανή λύση σε περίπτωση που το κόμμα βρεθεί προ δύσκολων καταστάσεων, ή ως μια χρυσή ευκαιρίας «εκδίκησης» για το στραπάτσο του ’23.

Υπάρχει και ο παράγοντας Αννίτα

Στο περιβάλλον της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, έχουν κατά καιρούς ακουστεί διάφορες τοποθετήσεις για μια πιθανή συνεργασία των δυνάμεων της ευρύτερης δεξιάς. Συνεργασία η οποία, σύμφωνα με το συγκεκριμένο αφήγημα, θα είχε ως στόχο της τη στήριξη της Αννίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτιμώντας ότι με αυτά τα δεδομένα ο ΔΗΣΥ θα επανέλθει στην εξουσία.

Αυτή η ομάδα των συναγερμικών στελεχών δεν καλοβλέπει την όποια άμεση ή έμμεση συνεργασία με την πλευρά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς εκτιμούν ότι αυτός θα είναι στο τέλος της ημέρας ο βασικός τους αντίπαλος στις προεδρικές.

Τα δύο επεισόδια στη Βουλή

Στις δύο πολύωρες κοινές συνεδρίες τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό υπήρξαν δύο επεισόδια τα οποία προκάλεσαν πολλές συζητήσεις στα πολιτικά πηγαδάκια. Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη συνεδρία είχαν καταγραφεί φραστικές και σε έντονο ύφος αντιπαραθέσεις μεταξύ της Προέδρου της Βουλής με τους αρχηγούς του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ.

Οι υψηλοί τόνοι και η συμπεριφορά της Αννίτας Δημητρίου προς τους Νικόλα Παπαδόπουλο και Μάριο Καρογιάν δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Προκάλεσαν προβληματισμό, κατά κύριο λόγο στην πλευρά του ΔΗΣΥ, καθώς έβλεπαν επικίνδυνους «ερασιτεχνισμούς». Η όλη συμπεριφορά της ΠτΒ προς τους δύο κομματικούς ηγέτες προκάλεσε και ευρύτερα δυσμενή σχόλια.