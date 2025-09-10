Ανταπόκριση από το Στρασβούργο

Πραγματοποιήθηκε απόψε το βράδυ, ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η συζήτηση για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές. Για το θέμα τοποθετήθηκαν όλοι οι Κύπριοι ευρωβουλευτές καθώς επίσης και τρείς Έλληνες – η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Νίκος Παππάς, αφήνοντας «αιχμές» τόσο κατά της Τουρκίας, όσο και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση της. Ομιλία παρέθεσε και ο Επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου Μάικλ ΜακΓκράθ.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση διεξήχθη υπό την μορφή του κατεπείγοντος με τίτλο «η κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου». Αύριο, 11 Σεπτεμβρίου, αναμένεται η έγκριση ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το οποίο θα ζητείται η άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των συμπατριωτών μας από τις κατοχικές αρχές. Το ψήφισμα θα σταλεί στα όργανα της ΕΕ και στην Τουρκία, όπως καθορίζει η διαδικασία. Το λεκτικό του ψηφίσματος καταδίκης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό, κάνει ονομαστική αναφορά στους πέντε Ελληνοκυπρίους, κάνει λόγο για αντίποινα λόγω των συλλήψεων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών ενώ ζητά και τη λήψη τιμωρητικών μέτρων κατά της Τουρκίας.

Φουρλάς: Σας μιλώ με οργή και αγανάκτηση

«Σας μιλώ με οργή και αγανάκτηση», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουράς γιατί, όπως σημείωσε, πέντε Ελληνοκύπριοι, πέντε Ευρωπαίοι πολίτες, συνελήφθησαν και κρατούνται εδώ και δύο μήνες παράνομα από τον τουρκικό κατοχικό στρατό. «Πρόκειται για μια πράξη πειρατείας, για μια απαγωγή, ως αντίποινα απέναντι στη νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία που συνέλαβε σφετεριστές, αυτούς που πωλούν τις δικές μας περιουσίες στα κατεχόμενα, τα σπίτια μας, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Κάθε παράνομη σύλληψη είναι πλήγμα στη δημοκρατία. Κάθε πράξη αντιποίνων είναι προσβολή στην ΕΕ. Κάθε ανοχή απέναντι στην Τουρκία είναι συνενοχή. Φτάνει πια».

Ο κ. Φουρλάς τόνισε ότι «δεν μπορούμε να σιωπούμε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Όταν πολίτες ενός κράτους-μέλους σύρονται σε παράνομα δικαστήρια κατοχικού καθεστώτος, η Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει. Σας ζητώ ξεκάθαρα και χωρίς μισόλογα: Να καταδικαστεί αυτή η απαράδεκτη ενέργεια. Να απαιτηθεί η άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων, Ευρωπαίων πολιτών. Να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα ανεχθούμε ακόμα έναν εκβιασμό. Κι αναρωτιέμαι: Αυτός είναι ο «στρατηγικός σας εταίρος»; Αυτός ο πειρατής, ο απαγωγέας, ο θρασύς παραβάτης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Αυτήν την Τουρκία θέλετε να έχετε δίπλα σας; Άκουσα όλα όσα είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, για την δραματική κατάσταση στη Γάζα, αλλά ούτε λέξη για την Κύπρο. Λες και είναι φυσιολογικό ένα κράτος μέλος της Ένωσης να είναι μισό ελεύθερο και μισό κατεχόμενο. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε; Η απάντηση μου είναι όχι. Θέλουμε την Ευρώπη να σταθεί στο πλευρό μας και να απαιτήσει μαζί μας την άμεση απελευθέρωσης των πέντε ευρωπαίων ομήρων. Κάθε λεπτό που περνά είναι πολύτιμο. Ας δράσουμε τώρα».

Χατζηπαντέλα: Αδιανόητη πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος

Για μια αδιανόητη πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος το 2025 έκανε λόγο ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα, λέγοντας «φανταστείτε να συλλαμβάνεστε στην ίδια σας τη χώρα, από αρχές που κανείς δεν αναγνωρίζει, την ώρα που πηγαίνετε στο πατρικό σας σπίτι». «Από τις 19 Ιουλίου, μέχρι και σήμερα, 5 Ελληνοκύπριοι βρίσκονται όμηροι επειδή τόλμησαν να επισκεφθούν την ίδια τους την περιουσία στα κατεχόμενα. Σήμερα ενημερωθήκαμε για την προσωρινή αποφυλάκιση των τριών, υπό όρους, μέχρι τη λεγόμενη «δίκη», ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν υπό κράτηση. Η νομική ευθύνη για αυτή την παρανομία βαραίνει την Τουρκία», τόνισε.

Είπε πως οι συλλήψεις αυτές δεν είναι τυχαίες. «Αποτελούν στοχευμένο εκφοβισμό για να παρεμποδιστούν οι νόμιμες διαδικασίες κατά της παράνομης εκμετάλλευσης ελληνοκυπριακών περιουσιών και να αποθαρρυνθεί κάθε διεκδίκηση δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να περάσει».

«Ζητούμε άμεση απελευθέρωση και στοχευμένα μέτρα κατά της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μένει ουδέτερη απέναντι σε παράνομες συλλήψεις Ευρωπαίων πολιτών, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Κύπριοι, Ευρωπαίοι πολίτες, χρειάζονται πράξεις ενάντια στην Τουρκία και όχι λόγια», πρόσθεσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής.

Γεωργίου: Η Τουρκία σάς είναι χρήσιμη. Σας μάθαμε πια..

Ο Γιώργος Γεωργίου, στην δική του τοποθέτηση, είπε πως «πέντε ελληνοκύπριοι, εδώ και δύο μήνες σαπίζουν στα μπουντρούμια των φυλακών του παράνομου καθεστώτος Τατάρ στην κατεχόμενη Κύπρο.Μόλις σήμερα αφέθηκαν οι τρεις από τους πέντε ελεύθεροι υπό όρους.Απαιτούμε την πλήρη απελευθέρωση όλων.Η αμαρτία τους;Επισκέφτηκαν τις κατεχόμενες περιουσίες τους».

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι οι Ελληνοκύπριοι δικάζονται με ψεύτικες κατηγορίες ως αντίποινα για τη σύλληψη από την κυπριακή δημοκρατία σφετεριστών των κατεχόμενων περιουσιών μας, με στόχο την εξυπηρέτηση των προεκλογικών σκοπιμοτήτων του Τατάρ, την έξαψη του εθνικισμού, την υπονόμευση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για λύση του κυπριακού προβλήματος. «Πρώην Τουρκοκύπριοι ηγέτες, νομικοί, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και συνδικαλιστές στα κατεχόμενα αντιδρούν έντονα σε αυτό το κυνηγητό. Στείλαμε δύο επιστολές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ζητώντας την άσκηση πίεσης στην κατοχική Τουρκία για την άμεση απελευθέρωση των πέντε ελληνοκυπρίων, ευρωπαίων πολιτών. Ουδεμία αντίδραση. Καταλαβαίνω…Η Τουρκία σάς είναι χρήσιμη. Σας μάθαμε πια.. Ανάμεσα στο δίκαιο και τα συμφέροντα, εσείς, ψυχρά, επιλέγετε το δεύτερο…Απλά, ομολογήστε το…», κατέληξε.

Μαυρίδης: Η ΕΕ και η κυριαρχία της δοκιμάζεται στην Κύπρο

O Κώστας Μαυρίδης ανέφερε ότι το παρόν ψήφισμα αφορά πέντε Ευρωπαίους πολίτες, Κύπριους υπηκόους, οι οποίοι, ενώ επισκέπτονταν τις περιουσίες τους στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου, συνελήφθησαν παράνομα και υπέστησαν απάνθρωπη μεταχείριση από το κατοχικό καθεστώς που έχει εγκαθιδρυθεί και ελέγχεται από την Τουρκία. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τη στήριξή τους στη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος, ενός ισχυρού ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου και ιδιαίτερα για την στήριξη τους σε δύο συγκεκριμένες αναφορές:

Πρώτον, στην καταδίκη των εσκεμμένων τακτικών εκφοβισμού που ασκεί το κατοχικό καθεστώς, όπως είναι αυτή η παράνομη κράτηση, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της διαδικασίας των ποινικών αγωγών από την Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των σφετεριστών κατεχόμενων Ελληνοκυπριακών περιουσιών. Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την εφαρμογή του κράτους δικαίου της ΕΕ.

Δεύτερον, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπ. Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και τιμωρητικών μέτρων κατά της Τουρκίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους».

Ο κ. Μαυρίδης πρόσθεσε ότι σήμερα το πρωί, η Πρόεδρος της Επιτροπής μίλησε για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, «χωρίς όμως να αναφέρει τίποτα για την Τουρκία και την κατοχή Ευρωπαϊκού εδάφους στην Κύπρο. Η αξιοπιστία της άμυνας και της ασφάλειας της ΕΕ δοκιμάζεται στην Κύπρο, και η Πρόεδρος της Επιτροπής απέτυχε στα μάτια πολλών Ευρωπαίων πολιτών, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια, ο κ. Μαυρίδης ζήτησε τον λόγο από τον προεδεύοντα στην ολομέλεια και αφού ευχαρίστησε τον Επίτροπο κ. McGrath για την στήριξη του για απελευθέρωση των πέντε Ευρωπαίων πολιτών, επεσήμανε την δυσαρέσκεια του γιατί η αρμόδια Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής κ. Κάλλας, από την ανάληψη της θητείας της απουσιάζει από τις συζητήσεις και ψηφίσματα που αφορούν την Κύπρο και τις παρανομίες της Τουρκίας. «Για τον λόγο της απουσίας της, αφήνω να τον απαντήσει ο κάθε ευρωπαίος πολίτης», ανέφερε δηκτικά ο κ. Μαυρίδης.

Γεάδης: Η αδιαφορία είναι αυτό που ταΐζει το αδηφάγο τέρας

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τις απαγωγές των ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές. Για να φτάσουμε όμως εδώ, υπάρχουν σοβαρές ευθύνες», είπε από την πλευρά του ο Γεάδης Γεάδη. «Κύριε Επίτροπε, θυμάστε πότε μίλησε η Πρόεδρος της Επιτροπής για το Κυπριακό τον τελευταίο ένα χρόνο; Μην σας δυσκολεύω. Ποτέ. Η αδιαφορία είναι αυτό που ταΐζει το αδηφάγο τέρας την Τουρκία και την μαριονέτα της στα κατεχόμενα μας εδάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη, τόσο για την απάθεια που επιδεικνύει όσο και για τις συνέπειες του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Επειδή όμως είναι εύκολο να κατακρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύνες έχουν και όλα τα πολιτικά κόμματα που Κυβέρνησαν στην Κύπρο. Που όχι μόνο αποδέχτηκαν τον Κανονισμό, αλλά προχώρησαν και σε διάνοιξη περισσοτέρων οδοφραγμάτων, δίνοντας νομιμοποίηση στην παρανομία, κανονικοποιώντας την κατοχή, αφήνοντας τους πολίτες έρμαιο στις ορέξεις της Άγκυρας. Ζητούμε λοιπόν επαναξιολόγηση του Κανονισμού, κλείσιμο των οδοφραγμάτων και τιμωρητικά μέτρα, όπως η αναστολή κάθε κονδυλίου, έως ότου αφεθούν όλοι ελεύθεροι», επισήμανε ο κ. Γεάδης.

Φειδίας: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε «βλέπουμε το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Πέντε Ελληνοκύπριοι έχουν συλληφθεί στα κατεχόμενα απλά επειδή επισκέφθηκαν τις περιουσίες τους τις οποίες έχασαν μετά την τουρκική εισβολή. Χωρίς απτά αποδεικτικά στοιχεία ένα παράνομο στρατιωτικό δικαστήριο τους κατηγορεί για κατασκοπεία. Αυτό πρόκειται για επίθεση όχι μόνο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κατά των ειρηνευτικών διαδικασιών. Πρέπει να αξιώσουμε την απελευθερωσή τους και να καταστήσουμε σαφές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση».