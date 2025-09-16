Το ζήτημα της στέγασης ως ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες, εξέτασαν στη σημερινή συνάντησή τους, στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου και Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ κ. Dan Jorgensen.

Ο κ. Ιωάννου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει ως θέμα προτεραιότητας, κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, την ανάγκη ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προσιτής στέγης, στην οποία θα ενσωματωθούν βιώσιμες στεγαστικές πολιτικές και οι βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο Κύπριος Υπουργός σημείωσε ότι συζητήθηκε «το ζήτημα της στέγασης ως μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, στρατηγικά, θέσει ως βασική πολιτική προτεραιότητα το θέμα της προσιτής στέγης, αναγνωρίζοντάς το ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα, απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Κύπρος, υπογράμμισε ο κ. Υπουργός, χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε δημόσια διαβούλευση από τη Δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με στόχο να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026 επί Κυπριακής Προεδρίας. «Εξίσου σημαντικό ορόσημο για την Κυπριακή Προεδρία είναι η Άτυπη Υπουργική Συνάντηση που θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας τον Μάιο του 2026, κατά την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, αλλά και να καθορίσουμε τον οδικό χάρτη για την περίοδο 2028-2035, δεδομένου ότι η Επιτροπή προωθεί την ενσωμάτωση της προσιτής στέγης στην Πολιτική Συνοχής 2028-2035, ως αυτοτελή θεματική προτεραιότητα».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, στόχος της Κύπρου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στέγασης. Επιδιώκουμε, είπε, «να λειτουργήσουμε ως καταλύτης για την υιοθέτηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προσιτή στέγη».

Από πλευράς του, ο Επίτροπος Στέγασης ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών για το γεγονός ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος, αλλά κυρίως ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατατάσσει ψηλά στις προτεραιότητές της το θέμα της στέγασης. Τόνισε πως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα και, για αυτόν τον σκοπό, η ίδια η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ζητήσει να καταβληθεί προσπάθεια για ολοκλήρωση του Σχεδίου ακόμη και πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι από πλευράς της Επιτροπής θα παρασχεθεί κάθε δυνατή στήριξη και θα υπάρχει στενή επαφή μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας για συντονισμό των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο.