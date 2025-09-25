Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούσε ευρέως στα συναγερμικά πηγαδάκια πως στην περίπτωση της Λευκωσίας δεν θα χρειαζόταν τελικά να στηθούν κάλπες και ότι η προσπάθεια προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για απόσυρση ενδιαφερομένων στις βουλευτικές εκλογές βρισκόταν σε καλό δρόμο.

Το βράδυ της Τρίτης ήρθε η ανακοίνωση του Κώστα Γαβριηλίδη, τέως προέδρου της Accept ΛΟΑΤΚΙ, ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Χθες ακολούθησε και η ανακοίνωση του Ανδρέα Καράμανου, κλείνοντας το παζλ. Ο αριθμός των ενδιαφερομένων για μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας μειώθηκε από 21 σε 19 και, συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος για εσωκομματικές εκλογές.

Απομένει η περίπτωση της επαρχίας Λεμεσού, όπου ο αριθμός των ενδιαφερομένων παραμένει μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες θέσεις στο ψηφοδέλτιο και δεν διαφαίνεται πρόθεση απόσυρσης από κάποιον. Ως εκ τούτου, πολύ δύσκολα θα αποφευχθεί το σενάριο εκλογών.

Η συζήτηση για τον Γαβριηλίδη

Ο Κώστας Γαβριηλίδης επέλεξε να ανακοινώσει την απόσυρση του ενδιαφέροντός του μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το προηγούμενο διάστημα είχε προηγηθεί και συνάντηση με την ηγεσία του κόμματος.

Μέσα από τα όσα αναφέρει, διαφαίνεται μια απογοήτευση, παρόλο που τονίζει πως θα συνεχίσει να είναι παρών και ενεργός εντός του ΔΗΣΥ.

«Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ήταν καθαρά πολιτική. Ήθελα στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα να ακουστεί και μια φωνή σύγχρονη, φιλελεύθερη, την οποία πιστεύω ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει τώρα ανάγκη. Μια υπενθύμιση του φιλελεύθερου και πολυσυλλεκτικού Δημοκρατικού Συναγερμού που ξέρουμε πως υπάρχει και που υπερασπίζεται αξίες οι οποίες συχνά παρερμηνεύονται, μακριά από λαϊκισμό», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο σημείωσε ότι θεωρεί πολύ χρήσιμο το γεγονός πως η υποψηφιότητά του άνοιξε εσωτερικά έναν διάλογο για την ανάγκη υπεράσπισης αυτών των αξιών. «Αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να φέρει και αντίθετα αποτελέσματα, δημιουργώντας πόλωση τόσο στο κόμμα όσο και μετέπειτα στην κοινωνία. Γι’ αυτό αποφάσισα να αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη· αντίθετα, ήταν μια από τις πιο δύσκολες που χρειάστηκε να πάρω. Ωστόσο, θεωρώ πως είναι η σωστή. Δεν θέλω η υποψηφιότητά μου να λειτουργήσει διχαστικά».

Είναι γεγονός ότι η πίεση που φαίνεται να δέχεται ο ΔΗΣΥ από το ΕΛΑΜ τον οδήγησε σε πιο συντηρητική στροφή, προκειμένου να περιορίσει διαρροές. Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογος που είχε καταγραφεί στο Χ κατά το πρόσφατο παρελθόν, μεταξύ Γαβριηλίδη και του επικεφαλής του σκιώδους υπουργικού, Μιχάλη Ιωαννίδη. Ο τελευταίος είχε γράψει σε ανάρτησή του ότι ο ΔΗΣΥ θα στεκόταν ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια που πλήττει την έννοια της οικογένειας και υποχρεώνει τους πολίτες να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές, με αφορμή την τότε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις ηλεκτρονικές εγγραφές παιδιών.

Ο Γαβριηλίδης απάντησε, διερωτώμενος πότε συζητήθηκε και πότε πάρθηκε μια τέτοια απόφαση και αν επρόκειτο για προσωπική άποψη. Η θεματολογία αυτή που αφορά ζητήμα της Λοατκι κοινότητας προκαλεί μια ανησυχία στην Πινδάρου

Σε κάθε περίπτωση, ο Γαβριηλίδης αποσύρθηκε όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα, ωστόσο το ζήτημα που εγείρει για τον ΔΗΣΥ –κατά πόσο συνεχίζει να εκφράζει το φιλελεύθερο κομμάτι της κοινωνίας– παραμένει ανοικτό.

Η απόσυρση Καράμανου

Μετά τον Κώστα Γαβριηλίδη, ακολούθησε χθες και ο Ανδρέας Καράμανος, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης την απόσυρση του ενδιαφέροντός του.

«Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών και με γνώμονα το συμφέρον και την ενότητα της παράταξης, αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την επαρχία Λευκωσίας στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Η απόφασή μου αυτή στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαδικασία και να αποφευχθεί η ανάγκη για εσωκομματικές εκλογές, ώστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να προχωρήσει ενωμένος και δυνατός απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε.

Οι 19 της Λευκωσίας

Μετά τις αποσύρσεις, οι 19 του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ για την επαρχία Λευκωσίας θα είναι οι εξής:

Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου, Γιώργος Παμπορίδης, Αναστασία Ανθούση, Χαράλαμπος Πετρίδης, Πόλυς Κουρουσίδης, Νεόφυτος Ζαμπάς, Μάριος Ηλία, Έλενα Κούσιου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ζαχαρίας Μανιταράς, Χριστάκης Μελετιές, Κωνσταντίνος Μούντουκος, Χρίστος Πάλλης, Θεόδωρος Τσάτσος, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Γιώργος Χρυσάνθου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα του εκλογικού καταλόγου, θεωρείται δεδομένο ότι οι έδρες της Λευκωσίας μειώνονται από 20 σε 19, ενώ αυξάνονται της Πάφου από 4 σε 5.