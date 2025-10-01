Με σκληρή ανακοίνωσή του, το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο απάντησε στην τοποθέτηση του ΕΛΑΜ (30/9/2025), κατηγορώντας το για «ψευδεπίγραφο αντισυστημισμό» και υπενθυμίζοντας, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις του με τη «Χρυσή Αυγή» και την ανοχή του απέναντι στη διαφθορά. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στα σκάνδαλα που είχε αποκαλύψει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τα οποία –όπως σημειώνεται– έχουν επιβεβαιωθεί.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Το ΕΛΑΜ συστηματικά προβάλλει ένα «αντισυστημικό» προσωπείο. Δεν είναι βέβαιο ποιο είναι το «σύστημα» που αντιμάχεται, καθότι δεν χάνει ευκαιρία να υπερασπίζεται το πιο βαθύ και σάπιο κατεστημένο της χώρας. Ουδέποτε αντιτάχθηκε στη διαπλοκή και τη διαφθορά της κυβέρνησης Αναστασιάδη, εκφράζει την ευαρέσκειά του για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μη αποκλείοντας υποστήριξή του από τον πρώτο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών, ενώ νωπές είναι οι μνήμες τόσο των ιστορικών δεσμών του με την εγκληματική συμμορία της «Χρυσής Αυγής», όσο και του παρακρατικού τύπου μεθόδων που, κατά καιρούς, μετήλθαν ηγετικά στελέχη του.

Τώρα χαρακτηρίζει ως «εμμονές, διαίσθηση και φαντασία» τα σκάνδαλα που αποκάλυψε ο πρώην Γενικός Ελεγκτής και νυν επικεφαλής του «Άλματος», αποκαλύπτοντας ποιον πραγματικά φοβάται και ποιον εξυπηρετεί. Μόνο που κάθε μία από τις υποθέσεις που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, από τα σκάνδαλα ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ και ΣΑΠΑ και το σκάνδαλο του Συνεργατισμού, μέχρι τις πολιτογραφήσεις και τις σκανδαλώδεις συμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Η αλήθεια είναι απλή: όταν κάποιοι ταυτίζονται με το σύστημα, δεν μπορούν να ανεχθούν εκείνους που το αποκαλύπτουν. Και όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συστήματος, είναι οι τελευταίοι που μπορούν να σταθούν απέναντί τους.

Το Άλμα θα συνεχίσει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Θα συνεχίσει να συγκρούεται με κάθε μηχανισμό αδιαφάνειας, διαπλοκής και σιωπής, είτε φορά κοστούμι, είτε μαύρη μπλούζα. Και θα συνεχίζει να ξεσκεπάζει τον ψευδεπίγραφο «αντισυστημισμό» που παραπλανά και διαστρέφει.