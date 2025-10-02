Κάλεσμα προς τους νέους για συμμετοχή στα κοινά, διαμορφώνοντας τη δική τους άποψη με κριτική σκέψη και συμβάλλοντας έτσι στο μέλλον της Ευρώπης, απηύθυνε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) σε συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το «Cyprus Forum». Ο κ. Μαυρίδης ήταν ομιλητής στην ενότητα «Διάλογος Πολιτών με Ευρωβουλευτή», όπου συμμετείχαν τελειόφοιτοι μαθητές από διάφορα σχολεία, φοιτητές, διπλωμάτες, καθηγητές κι άλλοι.

Στην ομιλία του ο κ. Μαυρίδης επικεντρώθηκε σε τρία φλέγονται θέματα που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή ατζέντα με ιδιαίτερο κυπριακό ενδιαφέρον:

α) την κοινή άμυνα κι ασφάλεια, τις δυνατότητες κι αδυναμίες καθώς και σκοπιμότητες γύρω από τον ρόλο της Τουρκίας,

β) την ανάγκη για ευρωπαϊκή στεγαστική πολιτική και τις πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της,

γ) την παράνομη μετανάστευση που λόγω της αποτυχίας της ΕΕ, έχει εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβλημα στις ανοικτές μας κοινωνίες που απαιτεί αυστηρό πλαίσιο που εν πολλοίς επαφίεται στην πρωτοβουλία των κρατών-μελών, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ακολούθησαν εύστοχες ερωτήσεις από τους δύο συντονιστές καθώς και τους παρευρισκόμενους για τα πιο πάνω και στη συνέχεια η συζήτηση επεκτάθηκε σε άλλα θέματα όπως η απογοήτευση των νέων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι ευκαιρίες εργοδότησης κ.ά. Στο καταληκτικό του σχόλιο ο κ. Μαυρίδης κάλεσε τους νέους να διαμορφώσουν με τόλμη δική τους άποψη και να μην υιοθετούν άκριτα τις απόψεις της ευρωπαϊκής ελίτ κι έτσι αξίζει να συμβάλουν στο μέλλον της Ευρώπης.