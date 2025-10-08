Δηλώσεις κατά τη διάρκεια πτήσης παραχώρησε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρέτζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφοντας από την 12η Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (ΟΤΚ) στο Αζερμπαϊτζάν. Ανάμεσα σε άλλα δήλωσε πως η Άγκυρα «αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπροσώπηση της ‘τδβκ΄στον Οργανισμό, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

«Από το 2022 και μετά, βλέπουμε ότι η ‘τδβκ΄, ως ‘χώρα’ παρατηρητής, έχει αυξήσει τις άμεσες επαφές της με τα κράτη-μέλη του Οργανισμού», ανέφερε ο κ. Ερντογάν.

Είπε πως «στην κοινή δήλωσή μας τονίσαμε την αλληλεγγύη του τουρκικού κόσμου για τη διασφάλιση των εγγενών δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, θέσαμε σε εφαρμογή τη ρύθμιση που καθιστά δυνατή τη συμμετοχή της ‘τδβκ’ ως παρατηρητή στην τουρκική ακαδημία.»

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το πρόγραμμα F-35, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία παραμένει εταίρος του προγράμματος F-35, επισημαίνοντας ότι οι λόγοι αποκλεισμού της δεν στηρίζονται σε νόμιμη βάση: «Μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς, όπως και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας”.

“Στη συνομιλία που πραγματοποιήσαμε με τον κ. Τραμπ, λάβαμε θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ανοίξαμε το θέμα των F-35 και το θέσαμε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην ατζέντα. Η Τουρκία είναι μια χώρα εταίρος, που έχει πληρώσει τα χρήματά της και έχει φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα στους λόγους που μας απέκλεισαν από αυτό το πρόγραμμα. Ο κ. Τραμπ το είχε αναφέρει έμμεσα και προηγουμένως. Ελπίζουμε τελικά να λυθεί τόσο το θέμα των F-35 όσο και να αρθεί η εφαρμογή των κυρώσεων CAATSA», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ «σηματοδότησε μια νέα περίοδο» στις διμερείς σχέσεις, ενισχύοντας «τον διάλογο και τη φιλία» των δύο χωρών.

Για την κρατική τράπεζα Halkbank ο Τούρκος Πρόεδρος αποκάλυψε ότι το θέμα συζητήθηκε απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά θεωρεί το θέμα λήξαν.

«Ο κ. Τραμπ, τόσο κατά τη διάρκεια των επαφών μας στις ΗΠΑ όσο και στην τελευταία τηλεφωνική μας συνομιλία, δήλωσε ότι ‘το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς’. Αυτή είναι μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης, η οποία έχει μεγάλη αξία για εμάς. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ευχόμαστε αυτές να ολοκληρωθούν με θετικό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό», είπε

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χαμάς, ο Ερντογάν είπε πως «τόσο κατά την επίσκεψή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και κατά την τελευταία τηλεφωνική μας συνομιλία, μεταφέραμε στον κ. Τραμπ το πώς μπορεί να επιτευχθεί λύση στην Παλαιστίνη. Εκείνος μας ζήτησε να συνομιλήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε. Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν μια επείγουσα και συνολική εκεχειρία. Ελπίζουμε το Ισραήλ να τηρήσει τις υποσχέσεις του και να μην σαμποτάρει την ειρήνη», ανέφερε.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία και τη στάση των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF), ο Ερντογάν υπογράμμισε πως «εμείς διατηρούμε μια σαφή στάση. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να διασυρθεί ξανά η Συρία στην αστάθεια. Θα κερδίσουν όσοι στραφούν προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό. Η τουρκική, κουρδική και αραβική συμμαχία είναι το κλειδί για την αιώνια ειρήνη και τη γαλήνη στην περιοχή. Η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη», επεσήμανε.