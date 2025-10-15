Η Τουρκία κινήθηκε παρασκηνιακά προκειμένου να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από του να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ-Σέιχ. Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι στο τραπέζι των χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία, ένεκα της ιδιαίτερης τους σχέσης με τη Χαμάς, η Άγκυρα επιχείρησε να αποκλείσει την «εκλιπούσα» όπως τη θεωρεί Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι που στο τέλος δεν τα κατάφερε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρέθηκε στο Σαρμ Ελ-Σέιχ και ήταν ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν την ώρα που υπέγραφε.

Η πρόσκληση προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για να είναι παρών στη σύνοδο για τη Γάζα που διοργάνωσαν από κοινού Ηνωμένες Πολιτείες και Αίγυπτος ήταν αποτέλεσμα τόσο των πολύ καλών σχέσεων που διατηρεί η Λευκωσία με χώρες της περιοχής, όσο και σειράς ενεργειών που είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχε την προηγούμενη εβδομάδα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ήταν παρών και στη διάσκεψη των χωρών του Αραβικού Κόλπου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ. Όλα αυτά τα ταξίδια δεν θεωρούνται τυχαία ως προς τις μετέπειτα εξελίξεις. Στο κάδρο μπαίνει και το ταξίδι Κόμπου στην Αιθιοπία, στενότατο φίλο του Ισραήλ.

Για τη Λευκωσία θεωρείται σημαντικό το γεγονός ότι είχε σταλεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων για το Σαρμ Ελ-Σέιχ και μία εξ αυτών ήταν προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν ότι είναι εξίσου σημαντικό το ότι σε μια περίοδο όπου η Τουρκία έχει να παίξει ένα ρόλο στη Γάζα, σε συνάρτηση και με το ρόλο που παίζει στη Συρία, για την Κύπρο ήταν πολύ σημαντικό να ήταν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη.

Θεωρείται επίσης ότι αποτελεί μια αναγνώριση του ρόλου και της αξιοπιστίας της Κύπρου. Ενώ σημειώνεται και πως είναι αποτέλεσμα της αξιοποίησης των καλών σχέσεων που έχει αναπτύξει η Κύπρος με τις χώρες της περιοχές, του Αραβικού Κόλπου αλλά και ευρύτερα.

Κάποιοι δεν ήθελαν κυπριακή παρουσία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη διάρκεια δηλώσεών του και αναφερόμενος στη συμμετοχή της Κύπρου στη σύνοδο για τη Γάζα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι που δεν ήθελαν την Κυπριακή Δημοκρατία να ήταν εκεί, εκπροσωπηθήκαμε». Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η ΚΔ προσκλήθηκε και από τον Αμερικανό Πρόεδρο και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Σε συνέχεια της αναφοράς Χριστοδουλίδη, ρωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών εάν οι «κάποιοι που δεν ήθελαν την ΚΔ» εννοεί την Τουρκία. Ο Κ. Κόμπος, στις δηλώσεις του στον «Άλφα» σημείωσε χαρακτηριστικά πως σε τέτοιας μορφής δραστηριότητα «το μυαλό μας πάει στον συνήθη ύποπτο».. Υπενθύμισε πως ο ίδιος πάρα πολλές φορές έχει αναφέρει πως «οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε στο διπλωματικό πεδίο, από τα πολύ μεγάλα ως τα καθημερινά υπάρχει μια σκιά». Χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, ο Κ. Κόμπος, συνέχισε λέγοντας πως «αυτή η σκιά έχει τον ρόλο και την επιρροή της στη διεθνή κοινότητα, με ιδιαίτερα σημαντική ισχύ και δυνατότητα».

Η Λευκωσία έδειξε και χθες να αντιλαμβάνεται τον ρόλο που έχει η Τουρκία να παίξει στο θέμα της Γάζας, ξεκινώντας από την παρουσία και τη θέση που είχε κατά την τελετή. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κόμπο: «Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτό καθιστά πιο σημαντική τη δική μας παρουσία». Υπενθύμισε πως δεν πρέπει να διαφεύγει ότι «η σταθερή θέση της Τουρκίας είναι να χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως “εκλιπούσα”». Για να τονίσει ταυτόχρονα πως «στα πλαίσια αυτής της λογικής η ΚΔ ήταν εκεί».

Στην εξίσωση της τουρκικής παρουσίας και συμμετοχής είναι και οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς: «Ο ρόλος της Τουρκίας έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη σχέση της με τη Χαμάς, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι μια σχέση φιλοξενίας και άλλως πως, η οποία επιτρέπει στην Τουρκία να λειτουργήσει ως αυτός που υπογράφει εκ μέρους της [Χαμάς]», ανέφερε ο ΥΠΕΞ Κόμπος.

Ξεκαθάρισε, τέλος πως, αυτό που πράττει η Κύπρος είναι να αναδείξει τη δική της χρησιμότητα και όχι να αποκλείσει την Τουρκία. «Εμείς με βάση τις δικές μας σχέσεις στην περιοχή βλέπουμε τι εμείς μπορούμε να κάνουμε», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ.

Δυσφορία για τον αυτοματοποιημένο μηδενισμό

Κι ενώ στην Κυβέρνηση βλέπουν σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και ο ρόλος της Κύπρου, στο εσωτερικό καταγράφεται αμφισβήτηση, γεγονός που προκαλεί δυσφορία. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος έκανε λόγο για «αυτοματοποιημένο μηδενισμό», από όσους κινήθηκαν «στη λογική ότι θα πάνε δικές μας εταιρείες να ανοικοδομήσουν τη Γάζα». Υπέδειξε χαρακτηριστικά ότι η όλη προσπάθεια περιλαμβάνει πάρα πολλά επί μέρους και ότι πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία πάει σε βάθος δεκαετίας. Προσπαθούμε, είπε, να αξιοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουμε «δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα της περιοχής και ταυτόχρονα μέλος της ΕΕ».

Στις δικές του δηλώσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε πως οι πρώτοι που αμφισβήτησαν την πρωτοβουλία «Αμάλθεια» «ήταν δυστυχώς στο εσωτερικό». Από κυβερνητικής πλευράς υπογραμμίζονται οι αναφορές που έχουν γίνει ως προς τον ρόλο που έπαιξε η Κύπρος για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η αναφορά του UNDP (του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών) ότι το 10% της βοήθειας προς τη Γάζα, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, ήταν μέσω της Κύπρου.

Με την ίδια φόρμουλα και με έτοιμη εισήγηση

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι σημαντικό το γεγονός ότι ήμασταν συγκεκριμένοι, όπως πράξαμε τον Οκτώβριο του 2023 στο Παρίσι, όταν πρωτοπαρουσιάσαμε την πρωτοβουλία “Αμάλθεια”». Πάνω σ’ αυτή τη φόρμουλα εργάστηκε και αυτή τη φορά μεταφέροντας μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στο Σαρμ Ελ-Σέιχ ως προς τη συνδρομή που μπορεί να προσφέρει η Κύπρος στην όλη προσπάθεια. Ο ΠτΔ ανέφερε ότι στο περιθώριο της συνόδου για τη Γάζα «παρουσιάσαμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, έναν σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, με έξι πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη βάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ με 20 σημεία».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτή η πρόταση έχει συζητηθεί και τις προηγούμενες μέρες σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε και ειδικότερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έγγραφο, συνέχισε, που είναι υπό εξέλιξη, απεστάλη στην Επιτροπή, στα κράτη-μέλη, στους Αμερικανούς, στα ενδιαφερόμενα μέρη και «τώρα είναι η ώρα να εργαστούμε έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, για να μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο».

Τόνισε ότι «είναι σημαντικό, ειδικότερα για μας, που είμαστε μια χώρα της περιοχής με άριστη σχέση με όλα τα γειτονικά κράτη, είμαστε το κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή και το κράτος που επηρεάζεται από τις εξελίξεις, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, έτσι ώστε αυτά που συμφωνήθηκαν να υλοποιηθούν».