Οι προσθήκες ατόμων στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ πέραν του παραδοσιακού του χώρου και η δυναμική που φαίνεται να καταγράφει το κόμμα προκαλούν συμπτώματα συστημικών κομμάτων. Η μουρμούρα που υπέβοσκε παρασκηνιακά στα διάφορα πηγαδάκια και η φημολογία περί εσωτερικών διαφωνιών επιβεβαιώνονται τελικά με την παραίτηση του Α’ αντιπροέδρου του κόμματος, Βαγγέλη Τσαγγαρίδη, από τη θέση του.

Όσο κι αν τόσο ο ίδιος όσο και η ηγεσία του ΕΛΑΜ επιχείρησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να ρίξουν το όλο θέμα στα χαμηλά, η ουσία είναι ότι στο κόμμα αρχίζουν να καταγράφονται διαφωνίες και μάλιστα δημόσια. Φαινόμενο το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην περίπτωση του ΕΛΑΜ, με εξαίρεση τον βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, τον οποίο διέγραψαν με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά και την περίπτωση δημοτικού συμβούλου στη Λεμεσό. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις όμως είχαν να κάνουν με τη συμπεριφορά των δύο και όχι με λόγους διαφωνίας.

Η περίπτωση του Βαγγέλη Τσαγγαρίδη είναι πολύ διαφορετική και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο του κόμματος.

Όπως προκύπτει και μέσα από τις δηλώσεις του ίδιου του Βαγγέλη Τσαγγαρίδη στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, υπήρχε διαφωνία για την παρουσία κάποιων νέων υποψηφίων στο ΕΛΑΜ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα σε σχέση με την υποψηφιότητα του Ευγένιου Χαμπουλλά με το ΕΛΑΜ στη Λεμεσό.

Εδώ και αρκετό καιρό είχε αρχίσει να καλλιεργείται μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι η ηγεσία του κόμματος «σπρώχνει» την υποψηφιότητα Χαμπουλλά. Ο ίδιος ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης δεν είναι υποψήφιος βουλευτής. Υποψήφιος από τα παλαιά στελέχη του ΕΛΑΜ θα είναι μάλλον ο Πόλυς Ανωγυριάτης, ο οποίος, για κάποιους, θα πρέπει να έχει προβάδισμα για εκλογή στη Βουλή.

Ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα και ονομαστικά για τις νέες προσθήκες στο ΕΛΑΜ, είπε πως ο Μάριος Πελεκάνος και ο Παύλος Ιωάννου βρίσκονται εδώ και ενάμιση χρόνο στο ΕΛΑΜ και, με την όλη δράση και συμπεριφορά τους, έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν την παραμικρή διαφορά από τους παραδοσιακούς ελαμίτες.

Αντίθετα, σε ερώτηση ειδικά για τους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και Ευγένιο Χαμπουλλά, ο κ. Τσαγγαρίδης ανέφερε ότι «πρέπει να αποδείξουν ότι στις 25 Μαΐου, την επομένη δηλαδή των βουλευτικών εκλογών, θα είναι εκεί αν δεν εκλεγούν» και ότι «θα σηκώσουν μανίκια, όπως έκαναν ο Πελεκάνος και ο Ιωάννου». Αναφορά η οποία μπορεί και να μη σημαίνει οτιδήποτε, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως διατηρεί μία επιφύλαξη έναντι των νέων προσθηκών στο κόμμα.

Η στάση έναντι Κυβέρνησης

Το όλο θέμα φαίνεται ότι έχει κάποια σύνδεση και με την όλη περιρρέουσα περί σύνδεσης του ΕΛΑΜ με την Κυβέρνηση. Παλιά στελέχη του κόμματος επιμένουν στην ιδεολογική καθαρότητα του κόμματος, μακριά από τις όποιες επίσημες ή παρασκηνιακές συνεννοήσεις με την Κυβέρνηση, θεωρώντας ότι το κόμμα δεν πρέπει να κάνει οποιεσδήποτε εκπτώσεις και συναλλαγές.

Για το θέμα της παραίτησης Τσαγγαρίδη, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, σχολίασε στη μεσημβρινή εκπομπή του OMEGA ότι όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν συλλογικά και μετά από ψηφοφορία. «Σε όλα αυτά ο κ. Τσαγγαρίδης ήταν υπέρ», ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας πως ψήφισε θετικά σε ξεχωριστές ψηφοφορίες για τη διεύρυνση του κόμματος και για κάθε υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές. «Το αναφέρει και ο ίδιος», επισήμανε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης είναι πως όλοι όσοι εντάσσονται στο ΕΛΑΜ έχουν πρωτίστως υποχρέωση να υπηρετήσουν το κόμμα χωρίς προσωπικές ατζέντες. «Παραμένουμε συναγωνιστές και μας συνδέει προσωπική φιλία», ανέφερε ο ηγέτης του ΕΛΑΜ.

Σε άλλο σημείο, επανέλαβε πως το κόμμα του δεν εξυπηρετεί προσωπικές ατζέντες και υποστήριξε ότι στο παρελθόν πέρασαν αποφάσεις για τις οποίες ο ίδιος, ως πρόεδρος, είχε διαφορετική προσέγγιση, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς σε όσους κατηγορούν το ΕΛΑΜ και τον πρόεδρό του για αντιδημοκρατικές διαδικασίες.

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα μετά την παραίτηση Τσαγγαρίδη και αν θα γίνουν εκλογές για πλήρωση της θέσης, ο Χρίστος Χρίστου επισήμανε ότι θα διεξαχθούν συνολικά εκλογές αμέσως μετά τις βουλευτικές. Μέχρι τότε θα εφαρμοστεί το καταστατικό, ώστε να καλυφθεί η θέση που άφησε κενή ο Βαγγέλης Τσαγγαρίδης.

Σχολιάζοντας, από την πλευρά του, την τοποθέτηση του Βαγγέλη Τσαγγαρίδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, είπε ότι είναι απολύτως σεβαστές οι απόψεις του και εκθείασε την προσφορά του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου του κόμματος.

Ο Μάριος Πελεκάνος ανέφερε ακόμη ότι, ως ΕΛΑΜ, δεν ξεχωρίζουν τους υποψηφίους σε παλαιούς και νέους και ότι οι ψηφοφόροι θα τους κρίνουν όλους και θα επιλέξουν ποιοι θα εκπροσωπούν το κόμμα στη Βουλή.

Για το θέμα, το ΕΛΑΜ εξέδωσε και ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η ηγεσία του σέβεται την απόφαση «του συναγωνιστή μας και αναγνωρίζει την πολυετή προσφορά του κ. Τσαγγαρίδη στην Παράταξή μας». Σημειώνει δε πως ο κ. Τσαγγαρίδης παραμένει ενεργό μέλος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.

«Μαζί συνεχίζουμε, με τα μέλη και τους υποστηρικτές μας, προσηλωμένοι στον πολιτικό αγώνα που διεξάγουμε και στους στόχους που έχουμε θέσει για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Ψήνει» τη Ρούλα Γεωργιάδου για υποψηφιότητα στη Λευκωσία

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, στην παρέμβαση του στο OMEGA ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο νέων εκπλήξεων στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ για τις βουλευτικές, λέγοντας ότι «θα δούμε» και προσθέτοντας ότι στο κόμμα εντάσσεται πλέον κόσμος από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΕΛΑΜ «ψήνει» τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Ρούλα Γεωργιάδου για να είναι υποψήφια στη Λευκωσία το ΕΛΑΜ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Γεωργιάδου είναι σε προχωρημένες επαφές με την ηγεσία του κόμματος, και εντός των επόμενων ημερών θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Η κ. Γεωργιάδου ήταν βουλευτής με το Κίνημα Αλληλεγγύη και εισήλθε στη Βουλή μετά την παραίτηση του Δημήτρη Συλλούρη.