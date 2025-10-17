Για πρώτη φορά φέτος η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει ηλεκτρονικά και γι’ αυτό ο «πρόεδρος» του «ανωτάτου εκλογικού συμβουλίου» είπε ότι τα αποτελέσματα αναμένονται σε μιάμιση με δύο ώρες περίπου μετά το κλείσιμο των καλπών, στις παράνομες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τ/κ. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι 777 κάλπες την προσεχή Κυριακή.

Ο τελικός αριθμός των «ψηφοφόρων» είναι 218.313 και οι υποψήφιοι 8, εκ των οποίων 6 είναι ανεξάρτητοι: Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος), Χουσεΐν Γκιουρλέκ (Ανεξάρτητος), Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος).

Για την εκλογή από τον πρώτο γύρο απαιτείται πλειοψηφία 50% των «έγκυρων ψήφων» συν μία. Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν το πετύχει αυτό, θα υπάρξει δεύτερος γύρος «εκλογών» την επόμενη Κυριακή, 26 Οκτωβρίου.

Σε προηγούμενες «προεδρικές εκλογές», η προσέλευση των ψηφοφόρων και τα ποσοστά προσέλευσης και οι νικητές ήταν οι εξής:

1985: 94.277 «ψηφοφόροι» – 85,7% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

1990: 101.172 «ψηφοφόροι» – 93,48% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

1995: Στον 1ο γύρο: 113.398 «ψηφοφόροι» – 85,13% προσέλευση Στον 2ο γύρο: 113.440 «ψηφοφόροι» – 80,12% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

2000: Στον 1ο γύρο: 126.675 «ψηφοφόροι» – 81,02% προσέλευση. Δεν έγινε δεύτερος γύρος αφού ο υποψήφιος του ΚΕΕ τότε, Ντερβίς Έρογλου απέσυρε την υποψηφιότητά του κι έτσι ανακηρύχθηκε και πάλι ο Ραούφ Ντενκτάς

2005: 147.823 «ψηφοφόροι» – 69,58% προσέλευση (Νικητής: Μεχμέτ Αλί Ταλάτ)

2010 – 164.072 «ψηφοφόροι» – 76,3% προσέλευση (Νικητής Ντερβίς Έρογλου)

2015 – 1ος γύρος: 176.916 «ψηφοφόροι» – 62,35% προσέλευση 2ος γύρος: 176.980 «ψηφοφόροι» – 64,12% προσέλευση (Νικητής Μουσταφά Ακιντζί)

2020 – 1ος γύρος: 198.957 «ψηφοφόροι» – 58,29% προσέλευση 2ος γύρος: 199.029 «ψηφοφόροι» – 67,29% προσέλευση (Νικητής Ερσίν Τατάρ)

Η βούληση για λύση είναι εδώ, είπε ο Ερχιουρμάν

Η βούληση του τ/κ «λαού» για λύση είναι εδώ κι ενόσω είναι εδώ δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να αγνοήσουμε τον «λαό», δήλωσε από την Πύλα ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν, περιγράφοντας την μορφή της ομοσπονδίας που αυτός εννοεί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν επισκέφθηκε χθες το μεικτό χωριό και μίλησε στους Τ/κ κατοίκους λέγοντας πως ό,τι συμβαίνει στο κυπριακό επηρεάζει περισσότερο εκείνους στην Πύλα.

Για τον κόσμο της Πύλας, είπε, η «προεδρία» έχει μια ιδιαίτερη σημασία λέγοντας ότι ο «πρόεδρος» που εκλέγεται από τον «λαό» συμμετέχει στον διάλογο (για το κυπριακό) και συνεργάζεται στενά με την «εγγυήτρια και αδελφή χώρα της Δημοκρατίας της Τουρκίας». Τόνισε ότι αυτό σίγουρα θα συνεχιστεί.

«Η διεθνής υποστήριξη της Τουρκίας θα αξιοποιηθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, όπως ακριβώς έγινε κατά τη σύσταση της επιτροπής ακίνητης περιουσίας», ανέφερε.

Τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης των σχέσεων Τουρκίας και Ελλάδας είπε ότι το κλίμα ειρήνης μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας θα δώσει νέα πνοή σε ολόκληρη την περιοχή. «Οι σχέσεις που παράγουν αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα με διεθνείς παράγοντες όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών είναι απαραίτητες».

Μίλησε για συνθήκες αδιεξόδου που επικρατούν τώρα και πως δεν μπορούν να επιτρέψουν αυτό να συνεχιστεί. «Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένα από τα δύο ισότιμα συστατικά μέρη του νησιού και δεν μπορεί να αγνοηθεί». Κατά τον κ Ερχιουρμάν η κύρια ευθύνη του «προέδρου» είναι να διεξάγει διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση στο κυπριακό. «Δεν έχουν γίνει τέτοιες διαπραγματεύσεις εδώ και πέντε χρόνια.

Κατά το παρελθόν, συνέχισε, η ελληνοκυπριακή ηγεσία άσκησε κυριαρχία εκ μέρους ολόκληρου του νησιού και όλων όσοι ζουν στην Κύπρο. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ένα από τα δύο ισότιμα συστατικά μέρη αυτού του νησιού και η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν έχει από μόνη της τέτοιο δικαίωμα, υποστήριξε.

«Εάν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σε αυτό το νησί σχετικά με την ασφάλεια, τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, την ενέργεια, τους υδρογονάνθρακες ή τις εμπορικές οδούς, η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν μπορεί να το κάνει μόνη της, αγνοώντας μας ή ενεργώντας σαν να μην υπάρχουμε», πρόσθεσε.

Δεν μπορούν ποτέ, πρόσθεσε, να επιτρέψουν να συνεχιστεί αυτό. «Το να συνεχιστεί αυτό είναι αντίθετο με τον αγώνα για την ύπαρξη που έκαναν οι πρόγονοί μας και με τα ιδανικά μας για τα παιδιά μας».

«Η βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για λύση είναι εδώ, και ενώ αυτή η βούληση είναι εδώ, δεν υπάρχει καμία νόμιμη δικαιολογία για να αγνοήσουμε τον τουρκοκυπριακό λαό», δήλωσε ο κ Ερχιουρμάν, τονίζοντας ότι ο τουρκοκυπριακός λαός ξέρει τι θέλει.

«Αυτός ο λαός, ως ένας από τους δύο ισότιμους συστατικούς εταίρους σε αυτό το νησί, θέλει μια λύση με δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένες ισότιμες συνιστώσες πολιτείες, η μία ν’ ανήκει στους Τουρκοκύπριους και η άλλη στους Ελληνοκύπριους. Αυτά οι πολιτείες θα ασκούν τις αντίστοιχες εξουσίες τους κυρίαρχα, και οι δύο κοινότητες θα λαμβάνουν κοινές αποφάσεις βάσει πολιτικής ισότητας σε θέματα όπως η ενέργεια, οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες, οι εμπορικές οδοί και η ασφάλεια του νησιού», δήλωσε ο Τουφάν Ερχιουρμάν σημειώνοντας την ύπαρξη πολυάριθμων ομοσπονδιών στον κόσμο.

«Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που είναι κατάλληλο για τις πραγματικότητες στο νησί είναι να υπάρχει μια κεντρική δομή όπου θα λαμβάνονται κοινές αποφάσεις με βάση την πολιτική ισότητα σε θέματα όπως αυτά που ανέφερα παραπάνω, παράλληλα με μια ισχυρή δομή των συνιστωσών πολιτειών», είπε.

ΚΥΠΕ