Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η επιλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν ως νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη δημιουργεί νέες ελπίδες για την επανένωση της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωσή του, η απόφαση των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού, στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτει ότι η επιδιωκόμενη επανένωση θα πρέπει να διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων, μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημειώνει ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις.

«Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό. Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας», καταλήγει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

ΚΥΠΕ