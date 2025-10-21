Το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητα του Αναπληρωτή Προέδρου του Κινήματος, Πέτρου Κουντουρέσιη, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει, με σταθερή παρουσία στους κόλπους του ΕΛΑΜ και ενεργή συμμετοχή σε όλους τους αγώνες της Παράταξής μας, ο κ. Κουντουρέσιης θέτει υποψηφιότητα με στόχο να εκφράσει τις ανάγκες των πολιτών και να δώσει φωνή στην αλήθεια».

Το ΕΛΑΜ σημειώνει ότι η υποψηφιότητά του ενισχύει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή, με συνέπεια, καθαρό λόγο και προσήλωση στο Εθνικό συμφέρον.

Το βιογραφικό του

Ο Πέτρος Κουντουρέσιης γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1969 και η καταγωγή του είναι από την σκλαβωμένη από τον τούρκο εισβολέα κοινότητα της Kάτω Ζώδιας της Επαρχίας Μόρφου. Γονείς του ο Γεώργιος Κουντουρέσιης, Αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α. και του Ενωτικού Αγώνα και η Κοραλλία Κρητικού από την κοινότητα Κονιά της Επαρχίας Πάφου. Είναι παντρεμένος με την Άντρη Χριστοφόρου από τον Λυθροδόντα, έχει τρία παιδιά και ευτύχισε σήμερα να έχει και τρία εγγόνια.

Μετά από την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974 και τον ξεριζωμό-προσφυγιά από την πατρώα γη, κατέφυγε και εγκαταστάθηκε με τον αδελφό του και την μητέρα του, στην Πάφο όπου σήμερα ζει και εργάζεται, διατηρώντας μικρή οικογενειακή επιχείρηση λιανικής πώλησης.

Μετά από την αποφοίτηση του από το Λύκειο Α΄ Πάφου, το 1987, κατατάγηκε και εκπλήρωσε την θητεία του στην Εθνική Φρουρά, ενώ μέχρι σήμερα, υπηρετεί ανελλιπώς, ως Εθνοφύλακας, συμμετέχοντας ενεργά όποτε του ζητηθεί.

Κατά την περίοδο των σπουδών του απέκτησε διπλώματα στους τομείς της διεύθυνσης ξενοδοχείων και διοίκησης επιχειρήσεων, από το City college of London, και Intercollege αντίστοιχα. Μετά την αποφοίτηση του εργάστηκε για 14 συνεχόμενα έτη στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, σε Λευκωσία και Πάφο.

Από το 2008, ημέρα ίδρυσης του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, συμμετέχει ενεργά, ενώ σήμερα κατέχει την θέση του αναπληρωτή Προέδρου.