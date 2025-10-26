Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για σύνταξη του σχεδίου δράσης που αφορούν το χρηματοδικό εργαλείο της ΕΕ SAFE και στο πλαίσιο αυτό θα συγκληθεί, εντός των επόμενων ημερών, το Κυπριακό Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανίας, υπό τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου Άμυνας, Παναγιώτης Χατζηπαυλής.

Στη συνέντευξη ο κ. Χατζηπαυλής αναφέρεται σε συστηματικές και στοχευμένες ενέργειες σύνταξης του σχεδίου δράσης που αφορούν το SAFE και υποβολής του μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, σημειώνοντας πως, στο πλαίσιο αυτό, συγκαλείται από τον Υπουργό Άμυνας, εκτάκτως, εντός των επόμενων ημερών, το Κυπριακό Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανίας. Παράλληλα, σημειώνει πως το Υπουργείο Άμυνας συμμετέχει σε ή συνδιοργανώνει εκδηλώσεις και συνέδρια, με στόχο τη συνεργασία των κυπριακών εταιρειών με ξένες εταιρείες του αμυντικού τομέα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, κατά το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, θα διεξαχθούν συγκεκριμένες δράσεις με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και τις Πρεσβείες Γαλλίας και Πολωνίας. Επίσης, είπε, συνεχίζονται επαφές με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών, για να υπάρξει πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών αμυντικών συστημάτων καθώς και για κοινές προμήθειες.

Επίσης, αναφέρεται στην επίσκεψη στην Κύπρο κλιμακίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ώστε να εξεταστούν νέες προοπτικές συνεργασίας στον αμυντικό τομέα με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επίδειξη που θα γίνει σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς των αποτελεσμάτων των δύο προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης «Αθηνά», αλλά και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον κυπριακών εταιρειών που παράγουν διττής χρήσης προϊόντα για τον αμυντικό τομέα και τη συμμετοχή τους σε κοινοπραξίες με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Τέλος, σημειώνει πως συνεχίζονται οι συζητήσεις με εμπειρογνώμονες για ετοιμασία πακέτου εργαλείων ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του ΥΠΑΜ είπε στο ΚΥΠΕ ότι, ενώ το Κυπριακό Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανίας συγκαλείται μηνιαίως από τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, αυτή την φορά θα συνεδριάσει εκτάκτως, υπό τον Υπουργό, κατά τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ενημερωθούν τα μέλη του Συμβουλίου για τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου για το SAFE καθώς και για να καταλήξουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό αυτό εργαλείο.

«Από τον περασμένο Ιούνιο αρχίσαμε να ενημερώνουμε τα μέλη του Συμβουλίου για το SAFE, όμως θα υπάρξει αυτή η έκτακτη συνεδρία, ακριβώς για να τους ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες έχουμε ήδη προβεί αλλά και για τις επόμενες μας ενέργειες που αφορούν τη σύνταξη του σχεδίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηπαυλής είπε ακόμη ότι μέσα στο σχέδιο, όπως ειπώθηκε από τον Υπουργό Άμυνας αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «υπάρχει προσπάθεια, όπου υπάρχει δυνατότητα, να ενταχθούν και να συμμετέχουν σε κάποια έργα και κυπριακές εταιρείες».

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Άμυνας και συμμετέχουν ως μέλη, μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι ΚΕΒΕ, ΟΕΒ και Συνδέσμου Αμυντικής Βιομηχανίας.

«Θέλουμε να ακούσουμε τις εισηγήσεις τους που αφορούν το SAFE για να τις μεταφέρει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, που είναι ο Υπουργός Άμυνας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», σημείωσε.

Συνέδρια για την άμυνα με Γαλλία, Βρετανία και Πολωνία

Εξάλλου, ο κ. Χατζηπαυλής είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξει σειρά γεγονότων/πρωτοβουλιών για να προωθηθεί η αμυντική βιομηχανία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στις 11 και 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο που αφορά τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα της άμυνας, το οποίο τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας.

Ανέφερε ότι στο συνέδριο θα συζητηθούν οι νέες εξελίξεις που αφορούν τις νέες τεχνολογίες στην άμυνα, τα νέα συστήματα που αναπτύσσονται και θα συμμετέχουν εταιρείες από Κύπρο και εξωτερικό.

Σε σχέση με άλλες ενέργειες που προγραμματίζονται εντός του 2025, ο κ. Χατζηπαυλής είπε ότι το Υπουργείο Άμυνας θα συμμετέχει σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί από το ΚΕΒΕ και την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα διττής χρήσης προϊόντα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει, σε συνεργασία με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, συνέδριο στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή των δύο Υπουργείων και των Συνδέσμων εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου, με στόχο να δημιουργηθεί η απαιτούμενη δικτύωση και επαφή των δύο αυτών συνδέσμων και των εταιρειών των δύο χωρών, «για να μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα προοπτική για συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα».

Ανέφερε, επίση,ς ότι θα υπάρξει ακόμη μια εκδήλωση με την πρεσβεία της Πολωνίας στην Κύπρο και σε αυτή θα συμμετέχει το Υπουργείο Άμυνας με τον σύνδεσμο εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας, η οποία θα επικεντρωθεί στην κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα με στόχο την αλληλοενημέρωση, δικτύωση και επαφή των εταιρειών των δύο χωρών ώστε να μπορούν να βρεθούν κατάλληλες προοπτικές για συνεργασία.

Είπε ακόμη, ότι το Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε άμεση επαφή με ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών, ώστε «να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογικών και κοινής προμήθειας αμυντικών συστημάτων για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη διμερή συνεργασία με άλλες χώρες.

Ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του ΥΠΑΜ είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε επαφή με αριθμό φίλιων χωρών με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας, αλλά και σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη «για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειες μας για να ολοκληρώσουμε τη σύνταξη του σχεδίου δράσης για το SAFE».

Επίσκεψη Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας

Επίσης, ο κ. Χατζηπαυλής ανέφερε ότι επισκέφθηκε την Κύπρο αυτή την εβδομάδα ομάδα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ώστε «να εξετάσουμε νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για κοινές προμήθειες και κοινές αναπτύξεις έργων».

Είπε ακόμη ότι την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, και την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ο οποίος συνάντησε και τον Υπουργό Άμυνας.

«Οι πρώτες εντυπώσεις που αποκόμισε είναι άριστες, ενώ άριστες είναι και οι σχέσεις μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι ένας από τους κύριους υποστηριχτές του Οργανισμού αυτού, η ύπαρξη του οποίου προβλέπεται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ένωσης.

Πρώτη επίδειξη αμυντικών συστημάτων

Ερωτηθείς για τα προγράμματα που τρέχουν σε σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη, ο κ. Χατζηπαυλής είπε στο ΚΥΠΕ ότι στις 10 Νοεμβρίου θα γίνει μεγάλη εκδήλωση σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς, όπου θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των αποτελεσμάτων των δύο έργων/προγραμμάτων «Αθηνά», τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

Ανέφερε ότι έχουν γίνει ήδη οι αναγκαίες προετοιμασίες και θα συμμετέχουν οι δύο κοινοπραξίες που έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει αυτά τα δύο προγράμματα «Αθηνά».

Ο κ. Χατζηπαυλής είπε ότι θα είναι μια επίδειξη συστημάτων που αφορούν, το πρώτο ένα anti-drone σύστημα, το οποίο εξουδετερώνει μέσω παρεμβολών εχθρικά drones, ενώ το δεύτερο την επίγνωση κατάστασης, δηλαδή έχει στόχο να συνδράμει στις κρίσιμες αποφάσεις που λαμβάνονται στο πεδίου της μάχης.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον πρώτη φορά πραγματοποιείται επίδειξη εγχώριων έργων καινοτομίας στην Κύπρο που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας, ο κ. Χατζηπαυλής είπε ότι «είναι η πρώτη φορά που γίνεται γιατί τώρα έχουν ολοκληρωθεί τα δύο έργα του σχεδίου ‘Αθηνά’», ενώ ανέφερε ότι ετοιμάζονται ήδη τα νέα σχέδια «Αθηνά», το «Αθηνά 2» και το «Αθηνά plus».

Το «Αθηνά plus» αφορά τη δεύτερη φάση αυτών των δύο προγραμμάτων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη τους, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι ήδη το Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται σε επαφή με τις κοινοπραξίες των δύο έργων ώστε εντός του 2026 να ενεργοποιηθεί το «Αθηνά Plus».

Επιπλέον, ανέφερε ότι, εντός του 2026, “ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει και νέα ανταγωνιστική διαδικασία για το “Αθηνά 2’», η οποία «προετοιμάζεται πυρετωδώς από την τομέα έρευνας και καινοτομίας της Διεύθυνσης Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων».

Αυξανόμενο το ενδιαφέρον κυπριακών εταιρειών

Κληθείς να αναφέρει τον αριθμό των κυπριακών εταιρειών που ασχολούνται με τον τομέα της άμυνας, ο Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του ΥΠΑΜ είπε ότι υπάρχουν γύρω στις 30 εταιρείες, ωστόσο, λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει αλλά και της προώθησης του τομέα από το Υπουργείο Άμυνας, «νέες εταιρείες, οι οποίες παράγουν διττής χρήσης προϊόντα και μπορούν να προσφέρουν και στο αμυντικό τομέα, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους».

Ερωτηθείς κατά πόσον κυπριακές εταιρείες συνεργάζονται με ξένες εταιρείες, ο κ. Χατζηπαυλής είπε ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο είναι ανταγωνιστικό, καθώς κάθε χρόνο οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται ώστε οι καλύτερες να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ αλλά και από τα αρμόδια Υπουργεία, “οι κυπριακές εταιρείες συμμετέχουν σε κοινοπραξίες με μεγάλες ξένες εταιρείες για υποβολή προτάσεων”.

«Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, καθώς η Κύπρος κατατάσσεται έβδομη σε όλη την Ευρώπη, στους σχετικούς διαγωνισμούς όπου κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν κυπριακές εταιρείες, κέρδισαν χρηματοδότηση», υπογράμμισε.

Συζητήσεις με εμπειρογνώμονες για ετοιμασία πακέτου εργαλείων ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας

Ερωτηθείς που βρίσκεται το θέμα της ετοιμασίας από εμπειρογνώμονες της στρατηγικής και λεπτομερούς σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας, ο κ. Χατζηπαυλής είπε στο ΚΥΠΕ ότι βρίσκεται στη φάση συζητήσεων, ώστε να μπορέσει η εταιρεία, στην οποία ανατέθηκε το έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αρχίσει την ετοιμασία του πακέτου εργαλείων, το οποίο θα βοηθήσει το Υπουργείο Άμυνας να προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.

Εξήγησε ότι το πακέτο περιλαμβάνει την Εθνική Στρατηγική Αμυντικής Βιομηχανίας, το λεπτομερές σχέδιο δράσης, την αναβάθμιση και αναθεώρηση της νομοθεσίας, το Εθνικό Μητρώο Αμυντικών Βιομηχανιών καθώς και κάλλιστες πρακτικές για ανάπτυξη της βιομηχανίας.

«Έχουμε πάρει συγχαρητήρια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας γιατί η Κύπρος είναι πρωτοπόρος σε αυτό τον τομέα καθώς έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου πακέτου”, υπογράμμισε.

«Ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε κερδίσει ένα ποσό ύψους 500.000 ευρώ, έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξουμε αυτό το πακέτο, ενώ άλλες χώρες αυτό το πράττουν με εθνικά κονδύλια», κατέληξε.