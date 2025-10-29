Ο Κιρ Στάρμερ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Άγκυρα με μια ανάρτηση στο «Χ» διαλαλώντας πως «η συμφωνία μας με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργάτες, μια νίκη για την αμυντική μιας βιομηχανία, για την ασφάλειά μας», προσθέτοντας ότι μέσα από τη συμφωνία διασφαλίζονται 20 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μετά τον Βρετανό Πρωθυπουργό που έφυγε χαρούμενος από την Άγκυρα, στην τουρκική πρωτεύουσα θα βρεθεί ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που αποφάσισε να ρίξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να εξασφαλίσει συμφωνίες για τα Eurofighter και ευρύτερες συνεργασίες σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών, δημιουργώντας ένα δέλεαρ για Λονδίνο και Βερολίνο που δεν μπορεί εύκολα να παραγνωριστεί. Όχι τυχαίο το γεγονός ότι ο Στάρμερ φρόντισε να προτάξει τις θέσεις εργασίας, καθώς η κυβέρνησή του δέχεται συνεχώς επικρίσεις από την αντιπολίτευση για την οικονομική της πολιτική.

Από την άλλη η κυβέρνηση Μερτς μπορεί επιμελώς να αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά της όσον αφορά τα Eurofighter, αλλά δέχεται ήδη επικρίσεις στο εσωτερικό ότι παραγνωρίζει τα προβλήματα της Τουρκίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να πετύχει σειρά συμφωνιών πολλών δισεκατομμυρίων.

Γιατί πανηγυρίζει ο Στάρμερ

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν τη Δευτέρα στην Άγκυρα δήλωση συνεργασίας και συμφωνία για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, με δυνατότητα προμήθειας επιπλέον μονάδων στο μέλλον. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό μέγαρο, η συμφωνία περιλαμβάνει εφαρμοστικούς κανονισμούς που υπογράφηκαν κατά τις συνομιλίες των αντιπροσωπειών και αποτελεί, όπως ανέφερε ο Ερντογάν, «νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων» ανάμεσα στις δύο χώρες.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα προμηθεύσει την Τουρκία με 20 Eurofighter Typhoon, με δυνατότητα για επιπλέον παραδόσεις», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα ενισχύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, θα δημιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα τονώσει τη διμερή οικονομική ανάπτυξη».

Η συμφωνία εντάσσεται στην στρατηγική της Άγκυρας για ανανέωση του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας, έως ότου καταστεί επιχειρησιακό το εγχώριο μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN, ενώ ανοίγει τον δρόμο για συμπαραγωγή και τεχνολογική συνεργασία με τις εταιρείες του ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ Eurofighter (BAE Systems, Leonardo, Airbus).

Δεν μιλά για τα Eurofighter το Βερολίνο

Ενόψει της επίσκεψης του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα την ερχόμενη Πέμπτη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επανέλαβε τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρου. «Αυτή η επίσκεψη είναι για μας πράγματι πολύ σημαντική. Η Τουρκία, όχι μόνο ως εταίρος του ΝΑΤΟ αλλά και ως συνομιλητής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά πολιτικά ζητήματα. Το έκανε και τους τελευταίους μήνες», δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τα Eurofighter, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να προκαταλάβει το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Στο ίδιο πνεύμα, περιορίστηκε να σημειώσει ότι υπήρξαν ήδη κάποιες πρώτες συναντήσεις του Καγκελάριου Μερτς με τον Πρόεδρο Ερντογάν και «σε αυτό το πλαίσιο επεκτείνουμε τις συνομιλίες μας».

«Υπάρχει μια σειρά από διμερή θέματα τα οποία είναι σημαντικά, υπάρχει μια σειρά ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής τα οποία είναι επίσης σημαντικά», πρόσθεσε ο κ. Μάιερ και αναφέρθηκε ενδεικτικά στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς εάν κατά την επίσκεψη θα τεθούν και ζητήματα κράτους δικαίου, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Καγκελάριου στην Τουρκία, «επομένως στο επίκεντρο θα βρεθούν τα διμερή θέματα», αλλά τόνισε επίσης και ότι «οι δημοκρατικές θεμελιώδεις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση και αυτό ισχύει για όλες μας τις συνομιλίες».

Σε ερώτηση σχετικά με τη δικαστική διαδικασία σε βάρος του πρώην δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν, Γκίζε, δήλωσε ότι τόσο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όσο και για όλες τις αντίστοιχες, το Βερολίνο ζητά να διαλευκανθούν οι κατηγορίες το συντομότερο δυνατό και με διαφάνεια, με διαδικασίες βασισμένες στις αρχές του κράτους δικαίου.

Στα γερμανικά ΜΜΕ πάντως αναδεικνύεται η αλλαγή «γραμμής» της κυβέρνησης Μερτς σχετικά με την Τουρκία. «Η Γερμανία φλερτάρει με τον Ερντογάν: Η τρυφερή προσέγγιση της Τουρκίας παρά την καταστολή», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της Frankfurter Rundschau, η οποία επισημαίνει ότι το Βερολίνο προωθεί μια «θετική ατζέντα» στις σχέσεις με την Τουρκία, με τίμημα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δημοκρατικό έλλειμμα στην Τουρκία να τίθενται σε δεύτερη μοίρα.