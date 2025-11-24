Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης μαζί με τον Ελλαδίτη Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Αθανάσιο Πλεύρη, τόνισαν την σημασία της εφαρμογής του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, και τον Κανονισμό Επιστροφών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Πλεύρη στην Κύπρο μετά από πρόσκληση του κ. Ιωαννίδη.

Σε δηλώσεις του μετά από μια περιήγηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Λευκωσία, συνοδευόμενος από τον κ. Ιωαννίδη και τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κύπρος «έχει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο» επιστροφών και ότι και στην Ελλάδα έχουν μια νέα νομοθεσία από τον Σεπτέμβριο, η οποία στοχεύει στη μείωση των ροών και αύξηση των επιστροφών «δημιουργώντας ουσιαστικά μια πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική».

Ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2024 συνολικά έγιναν 11.000 αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ σήμερα, με ακόμη κάποιες μέρες να απομένουν μέσα στο 2025 έχουμε ήδη ξεπεράσει τον περσινό αριθμό αναχωρήσεων.

Την ίδια ώρα, οι ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 89% σε σχέση με το 2022, είπε.

Νωρίτερα, ο κ. Ιωαννίδης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κ. Πλεύρη στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας στη Λευκωσία, ακολουθούμενη από διευρυμένη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών. Ακολούθως επισκέφθηκαν τα Φυλακισμένα Μνήματα και περιηγήθηκαν κατά μήκος της κατάπαυσης του πυρός, συνοδευμένοι από τον Δήμαρχο Λευκωσίας.

«Με μεγάλη χαρά σήμερα επισκέπτομαι την Κύπρο, επισκέπτομαι την Λευκωσία», είπε ο κ. Πλεύρης σε δηλώσεις του μετά την περιήγηση.

Ανέφερε ότι, συζήτησαν με τον κ. Ιωαννίδη για τα θέματα μετανάστευσης, ειδικά στο σκέλος που συνδέεται με την Κυπριακή Προεδρία και «τις προκλήσεις που υπάρχουν» και για το Σύμφωνο Μετανάστευσης, αλλά και για τον Κανονισμό Επιστροφών. «Οι χώρες μας δέχονται μεταναστευτική πίεση και είμαστε από τις χώρες που επιθυμούμε να αυξήσουμε ακόμα παραπάνω τις επιστροφές», πρόσθεσε.

Η Κύπρος, σημείωσε, «έχει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο το οποίο είχα την τύχη να παρακολουθήσω». «Αντίστοιχα και εμείς έχουμε μια νέα νομοθεσία από τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα που στοχεύει στη μείωση των ροών και αύξηση των επιστροφών δημιουργώντας ουσιαστικά μια πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική», πρόσθεσε.

«Σίγουρα είναι μια πρόκληση το θέμα της Κυπριακής Προεδρίας και θεωρώ ότι στο σκέλος που έχει να κάνει με το κομμάτι της μετανάστευσης είναι στην πραγματικότητα μια συνολική αλλαγή που έχει γίνει στην Ευρώπη, όπου αυτά τα οποία φωνάζαμε για χρόνια και Ελλάδα και Κύπρος ότι θα πρέπει η μεταναστευτική πολιτική να είναι ελεγχόμενη και πολλές φορές δεν ακουγόμασταν», είπε.

Πλέον, συνέχισε, «είναι η κυρίαρχη θέση και πιστεύω ότι και με την Κυπριακή Προεδρία θα έχουμε και την εφαρμογή του Συμφώνου αλλά και τον Κανονισμό Επιστροφών, δύο βασικά νομοθετικά κείμενα που θα βοηθήσουν να δοθεί ένα σαφές μήνυμα από την Ευρώπη στα κυκλώματα ότι ‘φτάνει’». Η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα, είπε ο κ. Πλέυρης, «και έχουμε αποφασίσει οι ευρωπαϊκές χώρες να την αντιμετωπίσουμε, και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να δίνεται κανένα λανθασμένο μήνυμα ότι μπορεί κάποιος να διακινεί ανθρώπους και εμείς να αποδεχόμαστε αυτές τις ροές».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι όλη αυτή η συζήτηση «ουσιαστικά έχει να κάνει με τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας», και εξέφρασε τη βεβαιότητα «ότι και η Κυπριακή Προεδρία, και με το παράδειγμα που έχει πετύχει στο κομμάτι της μετανάστευσης η Κύπρος, αλλά και όλες οι άλλες χώρες πρώτης υποδοχής θα σηματοδοτήσουμε μία αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή».

Σε σχέση με την επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου πήγε για πρώτη φορά, όπως σημείωσε, ο Έλληνας Υπουργός είπε ότι «πραγματικά, άμα ρέει στις φλέβες το ελληνικό αίμα, δεν είναι δυνατόν να βρεθείς εκεί και να μην αισθανθείς μια μεγάλη συγκίνηση».

Σημείωσε ότι είχε και την τύχη να ενημερωθεί από τον Δήμαρχο Λευκωσίας για όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει η πόλη.

Στις δικές του δηλώσεις, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι η επίσκεψη του κ. Πλεύρη «είναι πάρα πολύ σημαντική», γιατί όπως είπε, «πέρα από τους αδελφικούς δεσμούς των δύο κρατών έχουμε και ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα σε άλλα, και στα θέματα μετανάστευσης».

Είπε ότι συζήτησαν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση. «Η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή του συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση. Είναι μια πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Ήπειρος, ως κράτη-μέλη, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση «έχει ένα τόσο ολοκληρωμένο και συνεκτικό κείμενο ούτως ώστε η μετανάστευση να αντιμετωπιστεί σε όλη την Ήπειρο με ένα συντονισμένο τρόπο». Είναι επίσης πολύ σημαντικό, πρόσθεσε, «ότι τόσο τα κράτη-μέλη όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως έχουν αφουγκραστεί τις ανησυχίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, και ακριβώς το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλά σε μεγάλο βαθμό αυτά τα οποία υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε».

Πέραν αυτών, συνέχισε, ο Κανονισμός για τις Επιστροφές «είναι πάρα πολύ σημαντικός». Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τα τελευταία 2,5 χρόνια λάβει μέτρα που έχουν οδηγήσει στην αύξηση των αναχωρήσεων υπηκόων τρίτων κρατών, πρόσθεσε. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2024 συνολικά είχαμε 11.000 αναχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών. «Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε με κάποιες μέρες να απομένουν μέσα στο 2025, έχουμε ήδη ξεπεράσει τον περσινό αριθμό αναχωρήσεων», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, είπε, οι ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 89% σε σχέση με το 2022. «Συνεπώς, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς», είπε.

Σημείωσε ότι η Ελληνική Δημοκρατία και ο αρμόδιος Υπουργός «έχουν πάρει πολύ σημαντικά μέτρα που επίσης έχουν οδηγήσει στην μείωση των ροών».

«Θέλουμε στο επίπεδο της ΕΕ να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε όλοι μας, και οι πολίτες της ΕΕ, με σκοπό να μπορέσουμε να έχουμε το σύστημα ασύλου που όλοι θέλουμε, να είναι αποτελεσματικό και βιώσιμο, αλλά ταυτόχρονα να σταλεί και το μήνυμα στους διακινητές, τα παράνομα δίκτυα των διακινητών ότι δεν θα αποφασίζουν οι εγκληματίες για το ποιος εισέρχεται στην ΕΕ αλλά τα κράτη», είπε. «Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και με την Ελληνική Δημοκρατία αλλά και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, είχαν την ευκαιρία για ένα προσκύνημα στα Φυλακισμένα Μνήματα. «Είναι πάντα συγκλονιστικό να βλέπουμε τους αγώνες των Κυπρίων για την ελευθερία», είπε

Για την περιήγηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε και να διατρανώνουμε συνεχώς τον πόθο μας για ελευθερία, για άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή της Δημοκρατίας που γέννησε το Ελληνικό Έθνος».

Σε δικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο κ. Προύντζος είπε ότι για τους ίδιους, «είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη μία να δείχνουμε τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κατοχής και της διαίρεσης της πόλης μας σε όλους τους αξιωματούχους οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο ακόμα και από ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα με το οποίο έχουμε βαθιούς ιστορικούς αδελφικούς δεσμούς».

Από εκεί πέρα, είπε, «είχαμε και την ευκαιρία να δώσουμε και το θετικό πρόσημο της πόλης τις προοπτικές της, τις δυνατότητές της, τη φιλοξενία βεβαίως χιλιάδων φοιτητών από την Ελλάδα στην Λευκωσία και επίσης να μοιραστούμε και κάποιες καλές πρακτικές τις οποίες έχουμε υιοθετήσει στο μεταναστευτικό ζήτημα σε άψογη συνεργασία τόσο με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

«Εμείς ως πόλη υφιστάμεθα βεβαίως τις συνέπειες της μετανάστευσης όταν αυτή δεν ασκείται μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και είμαστε πάντοτε υπέρ της εφαρμογής ενός δίκαιου αλλά αποτελεσματικού μεταναστευτικού συστήματος το οποίο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σημαντικά», είπε ο κ. Προύντζος.

Σημείωσε ότι έχουν μειωθεί «σε πολύ μεγάλο αριθμό οι ροές», και ότι όμως τώρα «πάμε και στα άλλα δύο στάδια, που είναι, βεβαίως, από τη μια ο εντοπισμός συνθηκών διαμονής ανθρώπων με μεταναστευτική βιογραφία οι οποίες δεν συνάδουν ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε με την σωστή και νόμιμη εικόνα που πρέπει να έχει μια πόλη και από την άλλη βεβαίως με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για τη σωστή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστευτικών πληθυσμών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο κ. Πλεύρης ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο το πρωί, θα αναχωρήσει για την Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας.

