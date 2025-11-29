Κλείνει σήμερα και το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Αμμοχώστου για το ΑΚΕΛ, η Κεντρική Επιτροπή του οποίου συνέρχεται αύριο για να επικυρώσει τα ψηφοδέλτια όλων των επαρχιών ενόψει βουλευτικώνν εκλογών. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι η επαρχία Αμμοχώστου θα έκλεινε το ψηφοδέλτιό της αμέσως μετά την επαρχία Λάρνακας. Ωστόσο, η επαρχιακή συνδιάσκεψη αναβλήθηκε για σήμερα.

Η επίσημη εκδοχή που δόθηκε από την Εζεκία Παπαϊωάννου ήταν ότι είχαν προκύψει περιπτώσεις ενδιαφερομένων για να είναι στο ψηφοδέλτιο, οι οποίοι ζήτησαν πίστωση χρόνου ώστε να το σκεφτούν και να απαντήσουν. Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να αναζητηθούν και άλλα «δυνατά» ονόματα, πέραν των τριών ήδη βουλευτών, για το ψηφοδέλτιο της επαρχίας. Όποιο από τα δύο κι αν ισχύει, σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα ξεκαθαρίσει.

Γιώργος Κουκουμάς, Νίκος Κέττηρος και Γιαννάκης Γαβριήλ αναμένεται να λάβουν εκ νέου το χρίσμα, επαναδιεκδικώντας εκλογή στα έδρανα του κόμματος. Από εκεί και πέρα, κατά καιρούς κυκλοφόρησαν διάφορα ονόματα, με τις απαντήσεις να αναμένονται σήμερα. Η Αμμόχωστος ως εκλογική περιφέρεια διαθέτει 11 έδρες, όσοι θα είναι και οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ. Το κόμμα της Αριστεράς θα είναι σήμερα το δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα που θα ανακοινώσει ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο στην Αμμόχωστο, μετά τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Η Εζεκίας Παπαϊωάννου ολοκληρώνει και τυπικά αύριο τις διεργασίες της για τις βουλευτικές εκλογές, με τον Στέφανο Στεφάνου να δίνει το σύνθημα για ισχυρό ΑΚΕΛ στην κάλπη. Το μεγαλύτερο στοίχημα για το κόμμα της Αριστεράς είναι η διεύρυνση της εκλογικής του βάσης, αφού σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις καταγράφει ψηλή συσπείρωση.

Κριτική κατά της Κυβέρνησης

Έντονη κριτική κατά της Κυβέρνησης ασκεί, με ανακοίνωσή της, η επαρχιακή επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσός. «Η Λεμεσός τα τελευταία χρόνια στερείται σημαντικών έργων ανάπτυξης και υποδομής από κονδύλια της εκτελεστικής εξουσίας. Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 από την Κυβέρνηση και η συζήτηση που ξεκίνησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδεικνύουν ότι, για ακόμη μια φορά, τα λόγια και οι διακηρύξεις των Κυβερνώντων απέχουν από τις πράξεις. Κοινή διαπίστωση είναι ότι, για ακόμη μια χρονιά, η Λεμεσός δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη.

Συγκεκριμένα, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει έργα ύψους €1,4 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων για τη Λεμεσό περιλαμβάνονται έργα συνολικού ύψους μόλις €23,8 εκατομμυρίων, ποσοστό ασήμαντο των διαθέσιμων κονδυλίων. Το ποσό αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες ούτε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Καρογιάν: Δεν υπήρξε επίσημη πρόταση από ΔΗΚΟ

Δεν υπήρξε επίσημη πρόταση από το ΔΗΚΟ, ανέφερε για πολλοστή φορά χθες ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή εκπομπή του Άλφα. Επανέλαβε ακόμη πως, ακόμη και αν υπήρχε, οι ουσιαστικές διαφορές – ιδιαίτερα στο Κυπριακό – δεν επιτρέπουν κοινό ψηφοδέλτιο.

Ο Μάριος Καρογιάν επισήμανε επίσης ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν και αλαζονικές συμπεριφορές από πλευράς ΔΗΚΟ, οι οποίες δεν καλλιεργούν κλίμα συνεργασίας, αλλά υποτιμούν όλα τα κόμματα του κεντρώου χώρου.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ σημείωσε ακόμη ότι στους πολίτες κυριαρχεί συχνά το θυμικό αντί της λογικής και πως για αυτό την ευθύνη φέρουν τα κόμματα, οι θεσμοί και η εκτελεστική εξουσία, που αντί να αφουγκραστούν και να υιοθετήσουν αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα που ταλαιπωρούν την κοινωνία, συνεχίζουν τις αντιπαραθέσεις.

Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η ΔΗΠΑ επιμένει να καθίσουν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και η Κυβέρνηση σε κοινό τραπέζι, επιδιώκοντας συνέργειες που θα φέρουν απτά αποτελέσματα και λύσεις σε σημαντικούς τομείς. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι η δική του διάθεση συνεργασίας αφορά αποκλειστικά το συλλογικό συμφέρον και όχι οποιοδήποτε κομματικό όφελος.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μάθει η χώρα να λειτουργεί με συνέργειες, κάνοντας αναφορά στο παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία κατάφερε να καταπολεμήσει τη μαφία, τονίζοντας ότι χωρίς συνέργειες τα μεγάλα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ο Μάριος Καρογιάν αναφέρθηκε επίσης στις δημοσκοπήσεις, λέγοντας ότι οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν τη δυναμική που καταγράφει η ΔΗΠΑ μέσα από τη συνεχή επαφή της με την κοινωνία. Υπογράμμισε, δε, ότι η παράταξη δεν λειτουργεί με φόβο, αλλά με σταθερή προσήλωση στην ευθύνη, τη μετριοπάθεια και το κοινό καλό, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την πρόοδο.