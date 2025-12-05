Στην Κύπρο για νέο κύκλο επαφών βρίσκεται η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία έφθασε την Πέμπτη το βράδυ στο νησί.

Η κ. Ολγκίν είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί στις 11 σήμερα το πρωί στα κατεχόμενα με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Εξάλλου αύριο το πρωί στις 10 η κ. Ολγκίν θα γίνει δεκτή, στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στις 11 Δεκεμβρίου οι δυο ηγέτες θα επισκεφθούν από κοινού τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της κ. Ολγκίν, όπως έχει ανακοινώσει ο εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Ολγκίν συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην πρώτη συνάντηση που είχαν τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν μετά την ανάδειξη του τελευταίου στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ο οποίος την φιλοξένησε στην οικία του στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ