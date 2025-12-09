Μονοήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, για να παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων, πραγματοποιεί αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει αύριο μετά το μεσημέρι για την Αθήνα, όπου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ακολούθως θα μεταβεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνειο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο οίκημα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση προς τιμήν του ακαδημαϊκού και πρώην Πρέσβη της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Γεωργή.

Το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στην Αθήνα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός Πολιτισμού κα Βασιλική Κασσιανίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.