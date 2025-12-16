ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΜΠΙΣΙΗΣ

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρουσιάσει σήμερα στους Ευρωπαίους ομολόγους της η υφυπουργός Μαριλένα Ραουνά. Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, αναφέρθηκε στην ατζέντα του ΣΓΥ: «Έχουμε μπροστά μας μια πολύ γεμάτη ατζέντα καθώς προετοιμαζόμαστε για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – από την Ουκρανία μέχρι την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας πως «το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η διεύρυνση, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση και το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο είναι όλα βασικά ζητήματα που θα βρίσκονται στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας».

Ένα από τα βασικά θέματα και σ’ αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι η Ουκρανία. «Πρόκειται για μια καθοριστική συζήτηση των ηγετών για την Ουκρανία και για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε προβλεψιμότητα όσον αφορά τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας». Η Υφυπουργός χαιρέτισε τις ειρηνευτικές προσπάθειες και τη διατλαντική συνεργασία: «Χαιρετίζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Είχαμε τη συνάντηση χθες στο Βερολίνο και χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τον διατλαντικό διάλογο για την Ουκρανία, ο οποίος είναι κρίσιμος και πρέπει να συνεχιστεί».

Η Κύπρια υφυπουργός υπογράμμισε πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία «πρέπει να εδράζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να είναι βιώσιμη, με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της εφαρμογής των κυρώσεων. «Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στο ζήτημα της καταστρατήγησης των κυρώσεων, ένα θέμα που η Κύπρος και άλλα κράτη-μέλη θέτουν επανειλημμένα», ανέφερε. Η Ραουνά επανέλαβε ότι «η Ουκρανία θα είναι κορυφαία προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας», προσθέτοντας ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να τη στηρίζει σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, αλλά και της προώθησης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας». Υπενθύμισε ότι «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρέθηκε στην Ουκρανία πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, μεταφέροντας αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης».

Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή, η Υφυπουργός τόνισε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα των ηγετών», σημειώνοντας ότι «η κατάσταση είναι ασταθής και οι ηγέτες πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Κύπρου, λέγοντας ότι «χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει εστίαση και στο ζήτημα του θαλάσσιου διαδρόμου της Κύπρου».

Σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Ραουνά σημείωσε ότι «η Δανική Προεδρία έχει εργαστεί για την παράδοση ενός διαπραγματευτικού πλαισίου και ως Προεδρία θα βασιστούμε σε αυτό το σημαντικό έργο». Όπως είπε, «θα εργαστούμε με δέσμευση, με εστίαση και με φιλοδοξία, ώστε να παραδώσουμε ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο εντός των χρονοδιαγραμμάτων», τονίζοντας ότι «το νέο ΠΔΠ πρέπει να μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κλείνοντας, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στην επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία. «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη φρικτή επίθεση, την πρώτη ημέρα της Χανουκά, της γιορτής του φωτός», ανέφερε σημειώνοντας ότι «ζήσαμε μια σκοτεινή στιγμή, η οποία όμως δεν μπορεί ποτέ να υπερισχύσει του φωτός». Όπως ανέφερε, «κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα επικεντρωθούμε στην καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού».

Σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας σε επίπεδο των «27» ώστε να δοθεί το πράσινο φως στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ώστε να υπογράψει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur μετά το πέρας της συνόδου, η Μαριλένα Ραουνά τοποθετήθηκε σχετικά με τη σημασία των εμπορικών συμφωνιών και την αυτονομία της ΕΕ.

Συνέχισε λέγοντας πως «καθώς εργαζόμαστε για μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα είναι ένα κεντρικό θέμα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, η ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ είναι προτεραιότητα. Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικοδόμησης αυτής της αυτονομίας, τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στην ανταγωνιστικότητα».

Πιο συγκεκριμένα για τη συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, σημείωσε πως «πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία. Υπάρχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι οι ανησυχίες όλων των κρατών μελών, και αυτό πρέπει να είναι η οριζόντια προσέγγισή μας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αντιμετωπίζονται, ώστε να βρούμε λύσεις σε ζητήματα που είναι σημαντικά γι’ αυτά».