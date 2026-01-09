Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων μετά τη δημοσίευση του επίμαχου βίντεο με «πρωταγωνιστές» τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Τα κόμματα καλού τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν εις βάθος τα όσα λέγονται στο βίντεο, ενώ ταυτόχρονα καλούν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να παύσει τον διευθυντή του γραφείου του

ΔΗΣΥ

Το βίντεο αποκαλύπτει σοβαρά και συγκλονιστικά γεγονότα που προκαλούν ανησυχία στην κοινωνία και απαιτούν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί. Υπάρχουν υπόνοιες για κακόβουλες ενέργειες, παράνομες εισφορές, πιθανή διαπλοκή και έλλειψη διαφάνειας γύρω από το Προεδρικό, στενούς συνεργάτες του Προέδρου και μέλη της οικογένειάς του. Ζητείται άμεση διερεύνηση όλων των πτυχών, πλήρης λογοδοσία και μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη επαναφοράς της πρότασης νόμου για το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας και λήψη πιο δραστικών μέτρων για θεσμική διαφάνεια.

ΑΚΕΛ

Το video εγείρει σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα γύρω από τον Πρόεδρο και το περιβάλλον του, θέτοντας υπόνοιες για διαπλοκή, παράνομες χρηματοδοτήσεις, παραβιάσεις νόμων και εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, ακόμη και σε σχέση με κυρώσεις της ΕΕ. Το ΑΚΕΛ ζητεί άμεση διερεύνηση από εισαγγελία, αρχή κατά της διαφθοράς και διωκτικές αρχές, παύση του διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, κατάργηση του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας και πλήρη διαφάνεια για τους δωρητές του. Παράλληλα, καλεί τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση να πάρουν θέση απέναντι στις πρακτικές που αμφισβητούν το ήθος και τη διαφάνεια της πολιτικής ζωής.

Η ανάρτηση του Προέδρου του ΔΗΚΟ

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του.

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του. January 8, 2026

ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ ζητεί άμεση, πλήρη και σε βάθος διερεύνηση του βίντεο από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι η διαφθορά είναι σοβαρό ζήτημα που πλήττει την αξιοπιστία των θεσμών και την εικόνα της Κύπρου διεθνώς. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η πηγή και ο χρόνος δημοσίευσης του βίντεο εγείρουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία και τους σκοπούς του. Τονίζεται ότι η προστασία της κυριαρχίας, του δημοσίου συμφέροντος και των διεθνών σχέσεων της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απειλή πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά.

ΕΔΕΚ

Με πολλή επιφύλαξη για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα.

Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα.

ΔΗΠΑ

Σε σχέση με βίντεο που κυκλοφορεί, η ΔΗΠΑ επιθυμεί να αναφέρει τα εξής: Σε ένα κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες. Οποιεσδήποτε καταγγελίες, ανεξαρτήτως του ποιον αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων αρχών τις οποίες καλούμε άμεσα να κινηθούν για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Άλλωστε είναι πάγια η θέση της παράταξης μας πως ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων.

Κίνημα Οικολόγων

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις και το οπτικοακουστικό υλικό έχουν προκαλέσει ανησυχία και δημόσιο διάλογο για διαφάνεια, πολιτική χρηματοδότηση και σχέσεις εξουσίας με οικονομικά συμφέροντα. Παρά τις αμφιβολίες για το πλαίσιο ή πιθανό μοντάζ, οι αναφορές σε ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές απαιτούν θεσμική σοβαρότητα και πλήρη διερεύνηση από Αστυνομία και Γενικό Εισαγγελέα. Η κυβέρνηση καλείται σε τεκμηριωμένες απαντήσεις και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ η διαφάνεια και η λογοδοσία υπογραμμίζονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις της δημοκρατίας.

Άλμα

Το βίντεο που κυκλοφόρησε προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για διαφθορά, διαπλοκή και πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο Προεδρίας και του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας. Αναδεικνύει υποψίες για οικογενειοκρατία, νεποτισμό και συναλλαγές υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, ενώ ο Πρόεδρος και οι βασικοί συνεργάτες του εμφανίζονται πολιτικά εκτεθειμένοι. Το Άλμα ζητά άμεση διερεύνηση από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παραίτηση του Διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, διαφάνεια για δωρεές και φορείς κοινωνικής στήριξης, καθώς και σαφείς απαντήσεις για τις προεκλογικές δαπάνες, τις εισφορές και τις σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Τονίζεται ότι η διακυβέρνηση κρίθηκε και πολιτικά, ανεξάρτητα από ποινικές ευθύνες, και ότι η κοινωνία απαιτεί πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Volt

Το βίντεο αποκαλύπτει σοβαρούς ισχυρισμούς διαφθοράς και νεποτισμού στο υψηλότερο επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείχνοντας βαθιά θεσμική σήψη. Το Volt επισημαίνει ότι η έλλειψη διαφάνειας στις δωρεές προς τον Φορέα οδηγεί σε πρακτικές «δώσε για να πάρεις» και είχε προτείνει αυστηρό θεσμοθετημένο πλαίσιο ελέγχου και δημοσιοποίησης των δωρεών. Οι αποκαλύψεις απαιτούν πολιτική ευθύνη και ενδεχόμενες παραιτήσεις, καθώς η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο διαπλοκής και εξυπηρετήσεων.