Αύριο το βράδυ το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αναμένεται να βάλει τέλος στην κομματική πτυχή της υπόθεσης του βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα. Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου ξεκινά αύριο η διαδικασία για άρση της ασυλίας του βουλευτή, ο οποίος καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για ξυλοδαρμό την περασμένη Κυριακή, αλλά στη συνέχεια εκείνη απέσυρε την καταγγελία της, ενδεχομένως να μην καταλήξει σε απόφαση και η υπόθεση να έχει συνέχεια.

Το θέμα, ωστόσο, δεν μπορεί να παραμείνει ανοικτό εσωκομματικά και να αιωρείται πάνω από την Πινδάρου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο και εν συνεχεία, την ολοκλήρωση των ερευνών. H όλη διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και σίγουρα το κόμμα δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει, αφήνοντας το ζήτημα ανοικτό να συντηρείται τόσο εσωκομματικά όσο και στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου και των επικρίσεων από άλλους πολιτικούς χώρους.

Στην περίπτωση, όμως, που το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοινώσει ακόμη και αύριο την απόφασή του και αυτή αφορά την άρση της ασυλίας, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο εύκολα για την ηγεσία του κόμματος, καθώς δεν θα μπορεί να έχει στο ψηφοδέλτιό της τον βουλευτή του κόμματος ενόσω θα βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα εις βάρος του. Εάν, βέβαια, το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει αύριο ότι, λόγω και της απόσυρσης της καταγγελίας, δεν υφίστανται οι λόγοι για άρση της ασυλίας, τα δεδομένα αλλάζουν ως προς τη νομική πτυχή του θέματος.

Σε αυτή την περίπτωση, το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ δεν αναμένεται να αφαιρέσει τον Νίκο Σύκα από το ψηφοδέλτιο του κόμματος, διότι δεν θα υφίστανται πλέον οι λόγοι να το πράξει, αν και πολιτικά, όπως έχουν εξελιχθεί τα δεδομένα, εκτιμάται ότι θα έχει κόστος για την ηγεσία. Το σενάριο, ωστόσο, να υπάρξει αύριο απόφαση απόρριψης του αιτήματος δεν θεωρείται το πιθανότερο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, η ηγεσία του κόμματος το προηγούμενο διάστημα συζήτησε το θέμα με νομικούς και έλαβε απόψεις για τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που εκτιμάται είναι ότι η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί αύριο και, συνεπώς, πρέπει να ληφθεί μία απόφαση, ώστε το ζήτημα να μην παραμένει ανοικτό και να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στο κόμμα.

Η χθεσινή δήλωση του Νίκου Σύκα (σ.σ. το κείμενο στον έντυπο «Φ» γράφτηκε πριν τη χθεσινή εξέλιξη), επί της ουσίας δεν διαφοροποιεί και πολύ τα δεδομένα και τους προβληματισμούς που θα εγερθούν αύριο το βράδυ στο Πολιτικό Γραφείο. Η δήλωση περί αποποίησης της ασυλίας, το μόνο που προσθέτει στην εξίσωση είναι ότι δεν θα εγείρει ένσταση στην διαδικασία άρσης της ασυλίας του.

Την Παρασκευή συνεδρίασε ξανά το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού για επαναξιολόγηση του θέματος και των νέων δεδομένων που προέκυψαν από την Τετάρτη και μετά, όταν η παραπονούμενη δήλωσε ότι δεν έχει παράπονο για το περιστατικό, αλλά η Νομική Υπηρεσία υπέβαλε αίτημα για άρση της ασυλίας. Η διπλή αυτή εξέλιξη προκάλεσε πονοκέφαλο στην Πινδάρου ως προς το πώς θα έπρεπε να χειριστεί το ζήτημα, δεδομένου και του γεγονότος ότι εσωκομματικά, σε τοπικό επίπεδο, υπήρχαν αντιδράσεις για την απόφαση αφαίρεσης του Σύκα από το ψηφοδέλτιο. Η ηγεσία του κόμματος δεχόταν έντονες επικρίσεις από το περιβάλλον και τους υποστηρικτές του βουλευτή Λεμεσού, οι οποίοι την κατηγορούσαν ότι βιάστηκε να προκαταλάβει τις εξελίξεις, με την ανάρτηση που έγινε την Κυριακή το βράδυ και τη σύγκλιση του Εκτελεστικού τη Δευτέρα το πρωί, για να επικυρώσει την εισήγηση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, για αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο.

Η πρόεδρος του κόμματος έδειξε αντανακλαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση και είχε τη στήριξη τόσο της υπόλοιπης ηγεσίας του ΔΗΣΥ όσο και κομματικών στελεχών για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, η εξέλιξη της περασμένης Τετάρτης δημιούργησε νέα δεδομένα, τα οποία χρειάζονταν ψύχραιμους χειρισμούς. Η απόφαση για αναβολή της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην ουσία, εξυπηρετούσε τον σκοπό αυτό, αλλά και το ενδεχόμενο να προκύψουν κάποιες άλλες εξελίξεις.

Έγινε συνάντηση Αννίτας –Σύκα

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, η Αννίτα Δημητρίου επικοινώνησε τηλεφωνικά την Κυριακή το βράδυ με τον βουλευτή Λεμεσού, για να ακούσει και τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα γύρω από τη διάδοση της είδησης που αφορούσε καταγγελία γυναίκας εις βάρος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής Λεμεσού απέρριπτε κατηγορηματικά την κατηγορία. Ήταν μάλιστα ακόμη στην Αθήνα ή μόλις είχε επιστρέψει και ζητούσε χρόνο για να ενημερωθεί για τα δεδομένα. Ακολούθησε συζήτηση του θέματος αργά το βράδυ της Κυριακής, σε επίπεδο ηγεσίας, για το πώς έπρεπε να χειριστούν την υπόθεση, με κοινή πεποίθηση της ηγετικής ομάδας ότι δεν μπορούσαν να μην λάβουν υπόψη το γεγονός πως υπήρχε καταγγελία για σοβαρή υπόθεση βιαιοπραγίας εις βάρος γυναίκας και ότι έπρεπε να υπάρξει αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο, τονίζοντας, ωστόσο, τον σεβασμό προς το τεκμήριο της αθωότητας για τον βουλευτή του κόμματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε και συνάντηση της Αννίτας Δημητρίου με τον Νίκο Σύκα, όπου συζήτησαν εκ του σύνεγγυς το ζήτημα. Σε επίπεδο ηγεσίας, η υπόθεση ήταν καθημερινό θέμα συζήτησης, ιδιαίτερα μετά την Τετάρτη, όταν προέκυψε η διπλή εξέλιξη: από τη μία η απόσυρση της καταγγελίας από την παραπονούμενη και από την άλλη το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας από μέρους της Νομικής Υπηρεσίας.

Αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχει έντονη άποψη, σχεδόν από όλη την ηγετική ομάδα του κόμματος, ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη απόφαση πέραν της επικύρωσης της εισήγησης για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Στελέχη της ηγεσίας επικαλούνται τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με την οποία απαιτείται διερεύνηση της υπόθεσης ακόμη και εάν το θύμα αποσύρει το παράπονο και την καταγγελία του. Αυτό που σημειώνουν είναι ότι, ανεξάρτητα από τη νομική εξέλιξη της υπόθεσης, πολιτικά το κόμμα δεν μπορεί να έχει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιο ενόσω εκκρεμεί το θέμα.

Περιμένοντας να κάνει ένα βήμα πίσω

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε έντονη πεποίθηση από μέρους σχεδόν όλων των στελεχών της ηγεσίας ότι και ο ίδιος ο Νίκος Σύκας θα μπορούσε να διευκολύνει τις αποφάσεις με μια δήλωσή του ή ακόμη και με οικειοθελή απόσυρσή του από το ψηφοδέλτιο, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Βέβαια, το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα γινόταν σε βάθος χρόνου, ωστόσο το κόμμα δεν μπορεί να περιμένει. Επιπλέον, μια δήλωση από μέρους του θα του πιστωνόταν ως κίνηση ενότητας και στήριξης προς την παράταξή του και, σε περίπτωση δικαίωσής του στην πορεία, θα μπορούσε να τον κρατήσει και πολιτικά «ζωντανό». Αντίθετα, η αντιπαράθεση που προκαλείται επαναφέρει την εσωστρέφεια και θα προκαλέσει εσωκομματική ζημιά στο κόμμα, εξυπηρετώντας μόνο σκοπούς εκδίκησης.

Είναι, όμως, γεγονός ότι την ηγεσία του κόμματος απασχολεί το ότι σε τοπικό επίπεδο στη Λεμεσό υπάρχουν αντιδράσεις από υποστηρικτές του Νίκου Σύκα, μάλιστα πολύ έντονες. Την περασμένη Τρίτη, ημέρα των Θεοφανείων, και πριν από τις εξελίξεις της Τετάρτης, η ηγεσία του κόμματος είχε βρεθεί το βράδυ στη Λεμεσό, σε τοπική επιτροπή, και δέχθηκε έντονη επίθεση από άτομα που στηρίζουν τον βουλευτή, επικρίνοντας την ηγεσία ότι βιάστηκε και παρασύρθηκε να λάβει αποφάσεις για να τον αφαιρέσει από το ψηφοδέλτιο. Υπήρξαν, μάλιστα, απειλές ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές και ότι θα «εκδικηθούν» την ηγεσία του κόμματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Σύκας ήταν πρώτος σε σταυρούς επιλογής στις εσωκομματικές εκλογές της επαρχιακής επιτροπής Λεμεσού για την επιλογή των υποψηφίων του κόμματος. Στις βουλευτικές εκλογές του 2021, ήρθε τρίτος σε σταυρούς προτίμησης, πίσω από τον Ευθύμιο Δίπλαρο και τη Φωτεινή Τσιρίδου.

Γι’ αυτό στελέχη της Πινδάρου επιμένουν ότι ο ίδιος ο βουλευτής πρέπει να διευκολύνει τα πράγματα, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις της περασμένης Τετάρτης. Αυτό που υποδεικνύεται είναι ότι, ανεξάρτητα από την άποψη που υπάρχει για το αν η ανάρτηση της νύχτας της Κυριακής ήταν σωστή ή βεβιασμένη, τα δεδομένα σήμερα είναι συγκεκριμένα: παρόλο που η καταγγελία έχει αποσυρθεί, η υπόθεση συνεχίζεται και η Νομική Υπηρεσία έχει υποβάλει αίτημα για άρση της ασυλίας. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανοικτή υπόθεση και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέραν της αφαίρεσης του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, η αφαίρεση από το ψηφοδέλτιο είναι το μόνο που συζητείται. Δεν αποκλείεται, βέβαια, αύριο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου, να τεθεί ως προβληματισμός και το σενάριο ακόμη και διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η πρόθεση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ δεν είναι να οδηγήσει τα πράγματα μέχρι εκεί, εκτός εάν στο μέλλον οι εξελίξεις το επιβάλουν. Θέση επίσης της ηγεσίας είναι η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου να είναι, αν είναι εφικτό, ομόφωνη, ώστε να σταλεί μήνυμα ενότητας προς την παράταξη.

Η χθεσινή δήλωση Σύκα

Ο Νίκος Σύκας, το Σάββατο το απόγευμα, προχώρησε σε μια ανάρτηση με την οποία δήλωνε την πρόθεση του για να αποποιηθεί την βουλευτική του ασυλία. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αυτό που θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Με προσήλωση στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως, για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας, ήμουν έτοιμος να αποποιηθώ βουλευτικών προνομίων. Αν και ήδη έχει αποσυρθεί η καταγγελία, δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία. Επιθυμώ να προχωρήσουν, απρόσκοπτα και με ταχύτητα, από τις αρμόδιες Αρχές, όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Απέναντι στους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευθεί, αλλά και προς όλη την κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο: Η δικαιοσύνη της αλήθειας», έγραψε ο βουλευτής Λεμεσού.

Το Σύνταγμα και η βουλευτική ασυλία

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι βουλευτές δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται αστικώς για οποιαδήποτε εκφρασθείσα γνώμη ή ψήφο δώσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Προβλέπεται επίσης ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να διωχθούν, να συλληφθούν ή να φυλακιστούν κατά τον χρόνο που εξακολουθούν να είναι βουλευτές χωρίς την άδεια του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται, δε, ότι τέτοια άδεια δεν απαιτείται για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε ετών και άνω, αν ο «αδικοπραγήσας κατελήφθη επ’ αυτοφώρω». Σε αυτή την περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο «ειδοποιούμενον παρευθύς υπό της αρμοδίας αρχής, αποφασίζει επί της παροχής ή μη της αδείας συνεχίσεως της διώξεως ή της κρατήσεως, εφ’ όσον χρόνον ο αδικοπραγήσας εξακολουθεί να είναι βουλευτής».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Συντάγματος, αν το Ανώτατο Δικαστήριο αρνηθεί να παράσχει άδεια για δίωξη του βουλευτή, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτός δεν δύναται να διωχθεί δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αδικήματος. Επίσης, αναφέρεται ότι, αν το Ανώτατο Δικαστήριο αρνηθεί να παράσχει άδεια για εκτέλεση απόφασης φυλάκισης που επιβλήθηκε σε βουλευτή από αρμόδιο δικαστήριο, η εκτέλεση της απόφασης αναβάλλεται μέχρι ο καταδικασθείς να παύσει να είναι βουλευτής.

Η άρση της βουλευτικής ασυλίας στην Κύπρο εφαρμόζεται σπάνια. Συγκεκριμένα, μόλις τέσσερις φορές από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγκριθεί σχετικό αίτημα. Τελευταία φορά που έγινε άρση της ασυλίας ήταν το 2016 για τον βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, λόγω παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Προηγουμένως, το 2015, το Ανώτατο αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή Φειδία Σαρίκα για διερεύνηση υποψιών δωροδοκίας, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, ενώ ήταν δήμαρχος Πάφου.

Πριν από τις δύο αυτές περιπτώσεις, άρση βουλευτικής ασυλίας είχε γίνει το 1984 για τον βουλευτή Γιώργο Γεωργίου, για υπόθεση πλαστογραφίας. Άλλη μία υπόθεση άρσης ασυλίας καταγράφεται το 1961 για τον Λεύκιο Ροδοσθένους, για υπόθεση εκβιασμού.

Ο Ανδρέας Μιχαηλίδηςκαι το Καταστατικό Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΗΣΥ, εάν το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος αποφασίσει αύριο την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο Λεμεσού, το ίδιο όργανο πρέπει να αποφασίσει και για το πώς θα καλυφθεί η θέση του στο ψηφοδέλτιο. Δεν προνοείται ότι θα γίνει αυτόματα από τον πρώτο επιλαχόντα της εσωκομματικής διαδικασίας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο τέως πρόεδρος του ΚΟΑ και πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Μιχαηλίδης. Φαίνεται, όμως, ότι η ηγεσία, για να αποφευχθούν νέα ζητήματα, προτίθεται να κινηθεί με βάση την κατάταξη στις